Выборы в Беларуси: «Невозможно мириться с тем, что сейчас происходит»

Наша Газета рассказывала о волне протестных настроений, начавшейся в Беларуси накануне президентских выборов и быстро докатившейся до Конфедерации. С момента публикации этого материала прошло чуть больше месяца – для белорусов это время оказалось непростым.

Более 80% голосов за действующего президента

По подсчетам Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на состоявшихся 9 августа президентских выборах в Беларуси Александр Лукашенко получил поддержку 80,1% избирателей, а его главная соперница Светлана Тихановская – 10,1%.

Тихановская не признала итоги выборов: по ее словам, на тех участках, где комиссии считали голоса честно, ее поддержали от 60 до 70% избирателей. В ночь с 10 на 11 августа Тихановская покинула Беларусь и уехала в Литву. Как сообщают представители ее предвыборного штаба, ей пришлось принять это решение под давлением властей. Тихановская записала уже несколько видеобращений, в которых призвала к диалогу, объявила о создании Координационного совета для обеспечения передачи власти и сказала, что готова стать национальным лидером.

Добавим, что, согласно копии протокола голосования по избирательному участку в Берне, за Светлану Тихановскую отдали свои голоса 240 проживающих в Швейцарии граждан Беларуси, а за Александра Лукашенко – 32. На участке в посольстве была установлена одна кабинка для голосования – избирателям пришлось стоять в очереди не менее трех часов. Ровно в 20.00 двери посольства закрылись: снаружи остались около пяти человек, которые не успели проголосовать.

Насилие в отношении демонстрантов

С вечера 9 августа в Беларуси не прекращаются мирные протесты. Первые несколько дней белорусские силовики разгоняли протестующих, используя водометы, слезоточивый газ, а также светошумовые гранаты и резиновые пули, из-за которых некоторые люди получили тяжелые увечья. Задержанных били дубинками и, как выяснилось позже, подвергали пыткам в следственных изоляторах. Те, кто прошел через центры изоляции правонарушителей (ЦИП), рассказывают в СМИ и соцсетях, что это было похоже «на ад на земле». В камерах, рассчитанных на четыре-шесть человек, содержалось несколько десятков задержанных. Им не давали пить и есть; у них не было средств гигиены; многим отказывали в медицинской помощи; в камеру, где задержанным нечем было дышать, пускали перцовый газ. Их избивали дубинками, приговаривая «вот вам демократия» и «вот вам перемены». Избитыми оказались взрослые и несовершеннолетние; протестующие и те, кто просто проходил мимо; мужчины и женщины. Насилие применялось также в отношении журналистов и документалистов. По признаниям врачей, которые сейчас занимаются лечением и реабилитацией пострадавших, они видят такие травмы впервые за годы работы. Суды проходили прямо в ЦИП.

Известно о двух погибших в ходе протестных акций: многие люди не верят заявлениям о непричастности силовиков к этим смертям и создают стихийные мемориалы из цветов в память о скончавшихся. Цветы приносят также к зданию белорусского посольства в Берне и Постпредству Беларуси в Женеве.

Швейцарец – среди задержанных на акциях протеста в Минске

Всего в Беларуси, по разным оценкам, были задержаны около 7 тысяч человек, в том числе один швейцарец – спортсмен Танги Дарбеле. 21-летний валезанец и национальный чемпион по спортивной борьбе был арестован на третий день протестов и отпущен на свободу в пятницу после вмешательства швейцарского МИДа. Сейчас с молодым человеком все в порядке.

В последние дни протесты перестали разгонять, а задержанных начали выпускать на свободу. По данным белорусской генпрокуратуры от 17 августа, в изоляторах еще находятся 122 человека. Около 700 человек заявили об избиениях силовиками. Следственные органы рассматривают 124 заявления о «насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения имущества». Судьба около тридцати человек неизвестна – родные не могут их найти ни в списках задержанных, ни в больницах.

Солидарность по-белорусски

Рассказы о насилии и фотографии посиневших от побоев людей глубоко потрясли белорусов, которые стали еще активнее ходить на акции солидарности. На воскресном «марше свободы» в Минске, по оценкам портала Tut.by, собралось не менее 200 тысяч человек. В населенных пунктах, даже самых маленьких, также проходят акции протеста.

Переломный момент произошел в середине прошлой недели, когда на улицы стали массово выходить женщины: они брали в руки цветы, выстраивались в «цепи солидарности» и требовали прекратить насилие.

Солидарность проявили медики, ученые, учителя, артисты, а также работники крупнейших белорусских предприятий и заводов, включая «Беларуськалий», МАЗ, МТЗ, «Белшину», «Нафтан», БМЗ, БелАЗ. Заводчане призвали власть к ответу и выступили с требованиями остановить насилие, отправить Лукашенко в отставку и провести честные выборы. В понедельник многие из предприятий объявили забастовку. Приехавшего на встречу с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александра Лукашенко встретили словами «Уходи!». На вопрос о новых выборах, президент ответил, что «пока вы меня не убьете, других выборов не будет».

Забастовку объявили также работники государственных телеканалов: они выступают против цензуры и за проведение новых выборов.

Акции солидарности прошли и в Швейцарии: в прошлую пятницу около 160 человек вышли на площадь Наций в Женеве, а в субботу протестующие собрались в Цюрихе. Активисты требовали остановить насилие и провести честные выборы. Более того, они инициировали написание петиции Федеральному совету с призывами не признавать выборы в Беларуси, осудить их фальсификацию и насилие со стороны силовиков в отношении мирных демонстрантов, ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов и насилие, а также потребовать от белорусских властей пересчитать голоса и освободить политических заключенных. Петиция, под которой собраны около двух сотен подписей швейцарских граждан, будет отправлена в ближайшее время правительству Конфедерации.

Реакции других стран

Евросоюз уже готовится ввести санкции: Брюссель не признал итоги выборов, подчеркнув, что они не были ни свободными, ни честными, а партии Европарламента выступили с призывом провести новые выборы и назвали Лукашенко персоной нон грата в ЕС. Не признала выборы и Великобритания.

Швейцария же пока ограничилась одним коммюнике от 11 августа, в котором МИД Конфедерации выразил обеспокоенность ситуацией и призвал белорусские власти соблюдать международные обязательства в области прав человека.

Постоянный представитель Беларуси при Европейском отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич, в свою очередь, опубликовал обращение к своим коллегам из других стран, выразив уверенность в том, «что все случаи насилия будут тщательно расследованы, каждому из них будет дана правовая оценка, виновные будут наказаны», а также призвав дипломатов «использовать все ваше влияние с тем, чтобы не дать вашим правительствам сделать предвзятые политизированные оценки или тем более опрометчивые шаги в отношении любой из сторон политического процесса в Беларуси».

«Все хотят жить в сильной и процветающей стране, но, наверное, без нынешнего главы государства»

С осуждением действий силовиков выступили не только некоторые артисты и музыканты, но и белорусские госслужащие, в том числе бывший министр культуры, дипломат и директор Купаловского театра Павел Латушко (после своих слов он был уволен), а также посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.

Свое мнение высказал и Павел Мацукевич, до июня этого года занимавший пост временного поверенного в делах Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации. «Поддерживать главу государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата изменой Родине и национальным интересам. Лукашенко должен уйти», - написал он в воскресенье на своих страницах в Facebook и Instagram, дополнив посты хештегом #уходи.

Мы связались с Павлом Мацукевичем, чтобы прояснить его позицию. По его словам, он решил написать этот пост именно сейчас, потому что настал момент, когда молчать просто страшно. «Я не могу мириться с тем, что происходит. Я выбрал тот формат выражения гражданской позиции, который мне подходит», - отметил Мацукевич в разговоре с журналистом Нашей Газеты. «Я под этими событиями не могу подписаться и не могу после этого просто выйти нормально на работу, закрыть глаза, заниматься обелением или быть дальше каким-то адвокатом. Беларусь – свободная страна, и люди показывают это. Сегодня Беларусь хочет развиваться дальше. Беларусь – мирная страна. Мне кажется, сложно найти пример таких мирных демонстраций. Я вообще не сторонник никаких митингов, но то, что сейчас происходит, это что-то совершенно невероятное. По-моему, желание и воля народа более чем красноречивы. Все хотят жить в сильной и процветающей стране, но, наверное, без нынешнего главы государства», - добавил он.

Делать какие-либо прогнозы относительно того, чем закончатся протесты, по его мнению, пока сложно: «Мне кажется, что самое главное состоялось: белорусы почувствовали себя свободными людьми, показали, что они "годныя людзьмi звацца" (белор.: достойны называться людьми; отсылка к последней строчке стихотворения Янки Купалы "А кто там идет…" - прим. ред.). Они мирно высказали свою гражданскую позицию и продолжают ее высказывать, потому что сейчас в Минске и других городах, насколько я вижу, люди демонстрируют мирным способом свое несогласие с тем, что происходит в стране. А как это завершится… Для меня непонятно желание главы государства любой ценой сохранить власть. Я этого ни понять, ни каким-то образом защищать и продвигать не хочу. Беларуси очень сложно дался период с 2010 года, когда мы упорно преодолевали период санкций и теперь рискуем снова быть отброшенными в изгои и оказаться под санкциями – и все только потому, что один человек не желает признавать выбор своего народа».

Мацукевич сказал также, что стремится «защищать и продвигать интересы свободной страны», признавая, что за последние годы в Беларуси было сделано много хорошего, но все эти достижения и наработки были перечеркнуты последними событиями и просто «обнулились». «И мы снова оказываемся отброшенными куда-то на помойку», - с горечью произнес он.

Кроме того, дипломат обеспокоен тем, как происходящее скажется на белорусско-швейцарских отношениях, которые в последние четыре года «выстраивались по крупицам». Он признался, что ему «неудобно и стыдно перед теми швейцарцами, которых удалось вовлечь в орбиту наших отношений». Напомним, что Наша Газета освещала некоторые мероприятия, проведенные при поддержке белорусского посольства, когда его возглавлял Мацукевич, например, посвященную белорусскому языку конференцию в Институте славянских языков и литератур при Бернском университете, выставку белорусских икон в Вадуце и инвестиционный форум в Женеве. На вопрос, не опасается ли он преследований после того, как высказался против Лукашенко, Павел Мацукевич ответил так: «Я сказал, что думаю, а что будет дальше, то будет дальше».