Выборы в Беларуси: «Невозможно мириться с тем, что сейчас происходит»

Автор: Заррина Салимова, Берн-Женева, 18. 08. 2020. Просмотров: 543
В Беларуси более недели длятся протесты: десятки тысяч граждан, несогласных с официальными результатами президентских выборов и осуждающих жестокость силовиков, выходят на улицы. 14 и 15 августа акции солидарности прошли также в Женеве и Цюрихе. Свое мнение о происходящем высказал и бывший временный поверенный в делах Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации Павел Мацукевич.|
Les protestations se poursuivent en Biélorussie: des dizaines de milliers de citoyens qui ne sont pas d’accord avec les résultats officiels de l’élection présidentielle et qui condamnent la brutalité des forces de l’ordre descendent dans la rue. Vendredi et samedi, des actions de solidarité ont été organisées à Genève et à Zurich. Pavel Matsukevich, ancien chargé d’affaires de la République du Belarus en Suisse, a également exprimé son opinion sur les événements.
Наша Газета рассказывала о волне протестных настроений, начавшейся в Беларуси накануне президентских выборов и быстро докатившейся до Конфедерации. С момента публикации этого материала прошло чуть больше месяца – для белорусов это время оказалось непростым.
Более 80% голосов за действующего президента
По подсчетам Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на состоявшихся 9 августа президентских выборах в Беларуси Александр Лукашенко получил поддержку 80,1% избирателей, а его главная соперница Светлана Тихановская – 10,1%.
Тихановская не признала итоги выборов: по ее словам, на тех участках, где комиссии считали голоса честно, ее поддержали от 60 до 70% избирателей. В ночь с 10 на 11 августа Тихановская покинула Беларусь и уехала в Литву. Как сообщают представители ее предвыборного штаба, ей пришлось принять это решение под давлением властей. Тихановская записала уже несколько видеобращений, в которых призвала к диалогу, объявила о создании Координационного совета для обеспечения передачи власти и сказала, что готова стать национальным лидером.
Добавим, что, согласно копии протокола голосования по избирательному участку в Берне, за Светлану Тихановскую отдали свои голоса 240 проживающих в Швейцарии граждан Беларуси, а за Александра Лукашенко – 32. На участке в посольстве была установлена одна кабинка для голосования – избирателям пришлось стоять в очереди не менее трех часов. Ровно в 20.00 двери посольства закрылись: снаружи остались около пяти человек, которые не успели проголосовать.
Насилие в отношении демонстрантов
С вечера 9 августа в Беларуси не прекращаются мирные протесты. Первые несколько дней белорусские силовики разгоняли протестующих, используя водометы, слезоточивый газ, а также светошумовые гранаты и резиновые пули, из-за которых некоторые люди получили тяжелые увечья. Задержанных били дубинками и, как выяснилось позже, подвергали пыткам в следственных изоляторах. Те, кто прошел через центры изоляции правонарушителей (ЦИП), рассказывают в СМИ и соцсетях, что это было похоже «на ад на земле». В камерах, рассчитанных на четыре-шесть человек, содержалось несколько десятков задержанных. Им не давали пить и есть; у них не было средств гигиены; многим отказывали в медицинской помощи; в камеру, где задержанным нечем было дышать, пускали перцовый газ. Их избивали дубинками, приговаривая «вот вам демократия» и «вот вам перемены». Избитыми оказались взрослые и несовершеннолетние; протестующие и те, кто просто проходил мимо; мужчины и женщины. Насилие применялось также в отношении журналистов и документалистов. По признаниям врачей, которые сейчас занимаются лечением и реабилитацией пострадавших, они видят такие травмы впервые за годы работы. Суды проходили прямо в ЦИП.
Известно о двух погибших в ходе протестных акций: многие люди не верят заявлениям о непричастности силовиков к этим смертям и создают стихийные мемориалы из цветов в память о скончавшихся. Цветы приносят также к зданию белорусского посольства в Берне и Постпредству Беларуси в Женеве.
Швейцарец – среди задержанных на акциях протеста в Минске
Всего в Беларуси, по разным оценкам, были задержаны около 7 тысяч человек, в том числе один швейцарец – спортсмен Танги Дарбеле. 21-летний валезанец и национальный чемпион по спортивной борьбе был арестован на третий день протестов и отпущен на свободу в пятницу после вмешательства швейцарского МИДа. Сейчас с молодым человеком все в порядке.
В последние дни протесты перестали разгонять, а задержанных начали выпускать на свободу. По данным белорусской генпрокуратуры от 17 августа, в изоляторах еще находятся 122 человека. Около 700 человек заявили об избиениях силовиками. Следственные органы рассматривают 124 заявления о «насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения имущества». Судьба около тридцати человек неизвестна – родные не могут их найти ни в списках задержанных, ни в больницах.
Солидарность по-белорусски
Рассказы о насилии и фотографии посиневших от побоев людей глубоко потрясли белорусов, которые стали еще активнее ходить на акции солидарности. На воскресном «марше свободы» в Минске, по оценкам портала Tut.by, собралось не менее 200 тысяч человек. В населенных пунктах, даже самых маленьких, также проходят акции протеста.
Переломный момент произошел в середине прошлой недели, когда на улицы стали массово выходить женщины: они брали в руки цветы, выстраивались в «цепи солидарности» и требовали прекратить насилие.
Солидарность проявили медики, ученые, учителя, артисты, а также работники крупнейших белорусских предприятий и заводов, включая «Беларуськалий», МАЗ, МТЗ, «Белшину», «Нафтан», БМЗ, БелАЗ. Заводчане призвали власть к ответу и выступили с требованиями остановить насилие, отправить Лукашенко в отставку и провести честные выборы. В понедельник многие из предприятий объявили забастовку. Приехавшего на встречу с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александра Лукашенко встретили словами «Уходи!». На вопрос о новых выборах, президент ответил, что «пока вы меня не убьете, других выборов не будет».
Забастовку объявили также работники государственных телеканалов: они выступают против цензуры и за проведение новых выборов.
Акции солидарности прошли и в Швейцарии: в прошлую пятницу около 160 человек вышли на площадь Наций в Женеве, а в субботу протестующие собрались в Цюрихе. Активисты требовали остановить насилие и провести честные выборы. Более того, они инициировали написание петиции Федеральному совету с призывами не признавать выборы в Беларуси, осудить их фальсификацию и насилие со стороны силовиков в отношении мирных демонстрантов, ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов и насилие, а также потребовать от белорусских властей пересчитать голоса и освободить политических заключенных. Петиция, под которой собраны около двух сотен подписей швейцарских граждан, будет отправлена в ближайшее время правительству Конфедерации.
Реакции других стран
Евросоюз уже готовится ввести санкции: Брюссель не признал итоги выборов, подчеркнув, что они не были ни свободными, ни честными, а партии Европарламента выступили с призывом провести новые выборы и назвали Лукашенко персоной нон грата в ЕС. Не признала выборы и Великобритания.
Швейцария же пока ограничилась одним коммюнике от 11 августа, в котором МИД Конфедерации выразил обеспокоенность ситуацией и призвал белорусские власти соблюдать международные обязательства в области прав человека.
Постоянный представитель Беларуси при Европейском отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич, в свою очередь, опубликовал обращение к своим коллегам из других стран, выразив уверенность в том, «что все случаи насилия будут тщательно расследованы, каждому из них будет дана правовая оценка, виновные будут наказаны», а также призвав дипломатов «использовать все ваше влияние с тем, чтобы не дать вашим правительствам сделать предвзятые политизированные оценки или тем более опрометчивые шаги в отношении любой из сторон политического процесса в Беларуси».
«Все хотят жить в сильной и процветающей стране, но, наверное, без нынешнего главы государства»
С осуждением действий силовиков выступили не только некоторые артисты и музыканты, но и белорусские госслужащие, в том числе бывший министр культуры, дипломат и директор Купаловского театра Павел Латушко (после своих слов он был уволен), а также посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.
Свое мнение высказал и Павел Мацукевич, до июня этого года занимавший пост временного поверенного в делах Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации. «Поддерживать главу государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата изменой Родине и национальным интересам. Лукашенко должен уйти», - написал он в воскресенье на своих страницах в Facebook и Instagram, дополнив посты хештегом #уходи.
Мы связались с Павлом Мацукевичем, чтобы прояснить его позицию. По его словам, он решил написать этот пост именно сейчас, потому что настал момент, когда молчать просто страшно. «Я не могу мириться с тем, что происходит. Я выбрал тот формат выражения гражданской позиции, который мне подходит», - отметил Мацукевич в разговоре с журналистом Нашей Газеты. «Я под этими событиями не могу подписаться и не могу после этого просто выйти нормально на работу, закрыть глаза, заниматься обелением или быть дальше каким-то адвокатом. Беларусь – свободная страна, и люди показывают это. Сегодня Беларусь хочет развиваться дальше. Беларусь – мирная страна. Мне кажется, сложно найти пример таких мирных демонстраций. Я вообще не сторонник никаких митингов, но то, что сейчас происходит, это что-то совершенно невероятное. По-моему, желание и воля народа более чем красноречивы. Все хотят жить в сильной и процветающей стране, но, наверное, без нынешнего главы государства», - добавил он.
Делать какие-либо прогнозы относительно того, чем закончатся протесты, по его мнению, пока сложно: «Мне кажется, что самое главное состоялось: белорусы почувствовали себя свободными людьми, показали, что они "годныя людзьмi звацца" (белор.: достойны называться людьми; отсылка к последней строчке стихотворения Янки Купалы "А кто там идет…" - прим. ред.). Они мирно высказали свою гражданскую позицию и продолжают ее высказывать, потому что сейчас в Минске и других городах, насколько я вижу, люди демонстрируют мирным способом свое несогласие с тем, что происходит в стране. А как это завершится… Для меня непонятно желание главы государства любой ценой сохранить власть. Я этого ни понять, ни каким-то образом защищать и продвигать не хочу. Беларуси очень сложно дался период с 2010 года, когда мы упорно преодолевали период санкций и теперь рискуем снова быть отброшенными в изгои и оказаться под санкциями – и все только потому, что один человек не желает признавать выбор своего народа».
Кроме того, дипломат обеспокоен тем, как происходящее скажется на белорусско-швейцарских отношениях, которые в последние четыре года «выстраивались по крупицам». Он признался, что ему «неудобно и стыдно перед теми швейцарцами, которых удалось вовлечь в орбиту наших отношений». Напомним, что Наша Газета освещала некоторые мероприятия, проведенные при поддержке белорусского посольства, когда его возглавлял Мацукевич, например, посвященную белорусскому языку конференцию в Институте славянских языков и литератур при Бернском университете, выставку белорусских икон в Вадуце и инвестиционный форум в Женеве. На вопрос, не опасается ли он преследований после того, как высказался против Лукашенко, Павел Мацукевич ответил так: «Я сказал, что думаю, а что будет дальше, то будет дальше».
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