Эдуард Жюд недавно отметил свое 92-летие. Да, он 1933 года рождения и при этом в отличной форме. Секрет? Ежедневная работа. С уточнением: любимая. «В моей семье уже семь поколений ювелиров! Почему я продолжаю работать? Потому что мне это нравится!»», - с гордостью сообщает он и, если верить ему самому, ничто не способно оторвать его от верстака в мастерской по адресу rue Cheneau-de-Bourg 5 в Лозанне, городе, где он беспрерывно творит с 1965 года.

Эдуард Жюд и вице-президент Фонда Игоря Карла Фаберже Александра Блен-Курбатова © NashaGazeta

Ювелир и золотых дел мастер старой школы, Эдуард Жюд принадлежит к редкой плеяде ремесленников, не признающих компромиссов: всё создаётся вручную – от замысла на листке бумаги до воплощения в драгоценных металлах. Всем известно, что рядом с успешным мужчиной всегда следует искать женщину, вот и рядом с Эдуардом всегда его супруга Беатрис, они женаты с 1960 года. Он отвечает за творческий процесс, а она за все остальное: административные вопросы, бухгалтерия, коммуникации – всё это на ней, чтобы муж мог спокойно заниматься Главным.

Яйцо на тему снежинок

То, что Эдуард Жюд прославится именно как лозаннский мастер, не было очевидным. Получив профессиональную подготовку у отца в Санкт-Галлене, а затем у друга семьи, в молодости он покинул Швейцарию ради неожиданного приключения. Его дядя, миссионер-священник, пригласил его в Танзанию для реставрации золотых потиров, оставленных без присмотра. Архиепископ Дар-эс-Салама монсеньор Эдгар Маранта поручает ему работу над несколькими ценными предметами. В Нданде, недалеко от Мтвара, в аббатстве миссионеров-бенедиктинцев святой Одиллии, он обустроил небольшую импровизированную мастерскую, используя инструменты, привезённые из дома отца. Африканское приключение могло бы продолжиться, но смерть отца в 1956 году вернула его в Швейцарию, где ему предстояло возглавить семейное предприятие.

Его мечте – работать в Париже, в Cartier – не суждено было сбыться, но и не жалел он об этом в итоге, предпочитая сохранить полную творческую свободу. Однако внимание всемирно известных брендов он все же привлек: проведя около пятнадцати лет в Женеве в качестве эксперта, Эдуард Жюд сотрудничал с самыми престижными ювелирными домами, в том числе с Chopard.

Ручка "Аврора 1919" была изготовлена к юбилею марки Aurora из белого золота и бриллиантов

Обладая неутолимым любопытством, он постоянно совершенствовал своё мастерство: драгоценные металлы, камни, сложные техники эмали – ничто не ускользало от его внимания. Именно это стремление к совершенству привело его в 1989 году к созданию первых яиц, вдохновлённых творениями мастеров Дома Фаберже – в каждом из его яичек тоже скрывается сюрприз!

С 1998 по 2008 год он также преображал письменные принадлежности таких марок, как Caran d’Ache и Aurora. В его руках ручки становятся настоящими ювелирными изделиями, украшенными ажурным металлом, камнями и эмалью. В 2008 году он создал специальные ручки для членов Международного олимпийского комитета к Олимпийским играм в Пекине. А одна из сделанных им ручек была вручена в качестве подарка лауреату премии Золотая стрелка в рамках Большой часовой премии Женевы. Этим лауреатом был Николас Хайек, патрон Swatch.

Яйцо на тему "Божественной комедии", внутри которого спрятан крест

И сегодня Эдуард Жюд продолжает выполнять индивидуальные заказы. В витринах его мастерской-галереи, открытой в 2001 году, представлены, например, украшения, вдохновлённые стилем ар-нуво. «Я всегда был очарован Лаликом», - признаётся он. А своим учителем по работе с эмалью он называет скромную пожилую жительницу Женевы Андре Пёдесерф, у которой он освоил технику, находившуюся тогда на грани исчезновения.

Президент Фонда Игоря Карла Фаберже Бернар Ивальди © NashaGazeta

Фонд Игоря Карла Фаберже присудил Эдуарду Жюду Международную премию 2025 года, отметив таким образом мастера, способного в одиночку воплощать техники и материалы мастерских Карла Фаберже. Его произведения, и в особенности коллекция яиц, объединяют полный спектр металлов – золото, серебро, палладий – и драгоценных камней – бриллианты, рубины, изумруды, опалы, сапфиры, бирюзу, а также редкие техники, такие как выемчатая эмаль и эмаль plique-à-jour. «В свои 92 года Эдуард Жюд остаётся неутомимым творцом, одним из последних свидетелей традиции, чьё совершенство он продолжает поддерживать и развивать изо дня в день», подчеркнул президент Фонда Фаберже Бернар Ивальди, выступая на вечере. Многая лета!