На прошлой неделе в женевском отеле Warwick прошла скромная, но симпатичная церемония, в рамках которой лозаннский ювелир, недавно отметивший свое 92-летие, получил Международную премию Фонда Игоря Карла Фаберже – 2025.
La semaine dernière, à l’hôtel Warwick de Genève, s’est tenue une cérémonie modeste mais chaleureuse, au cours de laquelle le joaillier lausannois, qui venait de fêter son 92ᵉ anniversaire, s’est vu décerner le Prix international 2025 de la Fondation Igor Carl Fabergé.
Эдуард Жюд недавно отметил свое 92-летие. Да, он 1933 года рождения и при этом в отличной форме. Секрет? Ежедневная работа. С уточнением: любимая. «В моей семье уже семь поколений ювелиров! Почему я продолжаю работать? Потому что мне это нравится!»», - с гордостью сообщает он и, если верить ему самому, ничто не способно оторвать его от верстака в мастерской по адресу rue Cheneau-de-Bourg 5 в Лозанне, городе, где он беспрерывно творит с 1965 года.
Ювелир и золотых дел мастер старой школы, Эдуард Жюд принадлежит к редкой плеяде ремесленников, не признающих компромиссов: всё создаётся вручную – от замысла на листке бумаги до воплощения в драгоценных металлах. Всем известно, что рядом с успешным мужчиной всегда следует искать женщину, вот и рядом с Эдуардом всегда его супруга Беатрис, они женаты с 1960 года. Он отвечает за творческий процесс, а она за все остальное: административные вопросы, бухгалтерия, коммуникации – всё это на ней, чтобы муж мог спокойно заниматься Главным.
То, что Эдуард Жюд прославится именно как лозаннский мастер, не было очевидным. Получив профессиональную подготовку у отца в Санкт-Галлене, а затем у друга семьи, в молодости он покинул Швейцарию ради неожиданного приключения. Его дядя, миссионер-священник, пригласил его в Танзанию для реставрации золотых потиров, оставленных без присмотра. Архиепископ Дар-эс-Салама монсеньор Эдгар Маранта поручает ему работу над несколькими ценными предметами. В Нданде, недалеко от Мтвара, в аббатстве миссионеров-бенедиктинцев святой Одиллии, он обустроил небольшую импровизированную мастерскую, используя инструменты, привезённые из дома отца. Африканское приключение могло бы продолжиться, но смерть отца в 1956 году вернула его в Швейцарию, где ему предстояло возглавить семейное предприятие.
Его мечте – работать в Париже, в Cartier – не суждено было сбыться, но и не жалел он об этом в итоге, предпочитая сохранить полную творческую свободу. Однако внимание всемирно известных брендов он все же привлек: проведя около пятнадцати лет в Женеве в качестве эксперта, Эдуард Жюд сотрудничал с самыми престижными ювелирными домами, в том числе с Chopard.
Обладая неутолимым любопытством, он постоянно совершенствовал своё мастерство: драгоценные металлы, камни, сложные техники эмали – ничто не ускользало от его внимания. Именно это стремление к совершенству привело его в 1989 году к созданию первых яиц, вдохновлённых творениями мастеров Дома Фаберже – в каждом из его яичек тоже скрывается сюрприз!
С 1998 по 2008 год он также преображал письменные принадлежности таких марок, как Caran d’Ache и Aurora. В его руках ручки становятся настоящими ювелирными изделиями, украшенными ажурным металлом, камнями и эмалью. В 2008 году он создал специальные ручки для членов Международного олимпийского комитета к Олимпийским играм в Пекине. А одна из сделанных им ручек была вручена в качестве подарка лауреату премии Золотая стрелка в рамках Большой часовой премии Женевы. Этим лауреатом был Николас Хайек, патрон Swatch.
И сегодня Эдуард Жюд продолжает выполнять индивидуальные заказы. В витринах его мастерской-галереи, открытой в 2001 году, представлены, например, украшения, вдохновлённые стилем ар-нуво. «Я всегда был очарован Лаликом», - признаётся он. А своим учителем по работе с эмалью он называет скромную пожилую жительницу Женевы Андре Пёдесерф, у которой он освоил технику, находившуюся тогда на грани исчезновения.
Фонд Игоря Карла Фаберже присудил Эдуарду Жюду Международную премию 2025 года, отметив таким образом мастера, способного в одиночку воплощать техники и материалы мастерских Карла Фаберже. Его произведения, и в особенности коллекция яиц, объединяют полный спектр металлов – золото, серебро, палладий – и драгоценных камней – бриллианты, рубины, изумруды, опалы, сапфиры, бирюзу, а также редкие техники, такие как выемчатая эмаль и эмаль plique-à-jour. «В свои 92 года Эдуард Жюд остаётся неутомимым творцом, одним из последних свидетелей традиции, чьё совершенство он продолжает поддерживать и развивать изо дня в день», подчеркнул президент Фонда Фаберже Бернар Ивальди, выступая на вечере. Многая лета!
