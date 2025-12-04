В противовес одноразовой и быстрой моде в мире уже несколько лет активно развивается движение моды справедливой. Сторонники fair fashion делают ставку на устойчивость, экологичность и сознательность и следят за тем, чтобы условия труда работников фабрик соответствовали стандартам, а само производство не вредило окружающей среде. Лучшие из швейцарских устойчивых текстильных марок награждаются специальной премией Fair Fashion Award, которая была учреждена в прошлом году фондом Amphora и ассоциацией Swiss Fair Trade.

В этом году на конкурс было представлено около сорока проектов, отбор которых проходил в несколько этапов. Сначала специалисты Swiss Fair Trade оценили всех претендентов по экологическим и социальным критериям и определили шорт-лист номинантов. Учитывались, среди прочего, эстетический аспект и соответствие главной теме конкурса – циркулярной экономике. Затем жюри, в состав которого вошли эксперты в области устойчивого развития, экономики, науки и гражданского общества, определили финалистов и победителей.

Премия присуждается как новым, так и устоявшимся брендам. Победительницей среди начинающих марок стала основанная в 2018 году модная компания из Граубюндена Muntagnard, которая убедила жюри своей концепцией использования устойчивых материалов. Muntagnard производит универсальную долговечную одежду с использованием биоразлагаемых или переработанных волокон, опирается на прозрачные цепочки поставки в ЕС и сотрудничает с региональными партнерами над созданием современных коллекций из швейцарской шерсти. Чтобы понять, на какие принципы опирается марка, достаточно взглянуть на пальто Lana (что переводится с ретороманского как «шерсть»). Оно изготовлено всего из четырех натуральных компонентов: специально разработанной ткани из шерсти белых альпийских овец, которая собирается фермерами по всей Швейцарии, сортируется в Хуттвиле, а затем промывается в соответствии со стандартами GOTS; подкладки из шелковистого сатина из 100% европейской буковой древесины; дубленых растительным способом в Швейцарии элементов из оленьей кожи, представляющих собой неиспользуемые отходы охоты; а также пуговиц из … орехов. Линейка Lana установила новый стандарт того, как может выглядеть экологичная мода, а сама компания Muntagnard вошла в число самых инновационных молодых текстильных предприятий Швейцарии.

Пальто Lana от Muntagnard. Фото: Muntagnard

Что касается устоявшихся брендов, то в этой категории награда досталась семейной текстильной компании Säntis Textiles из Аппенцелля-Ауссерродена. Основанное двадцать лет назад предприятие специализируется на разработке волокон, нитей и тканей для мирового рынка. В Säntis Textiles используют собственную технологию RCO100, с помощью которой хлопковые отходы могут быть преобразованы в новые волокна без использования воды и химикатов. Сначала текстильные отходы производственного процесса (обрезки ткани и отходы пряжи), а также одежда (новая и бывшая в употреблении) сортируются по цвету и составу и разделяются до состояния волокон. Потом происходит очистка, в процессе которой волокна сохраняются в их естественном состоянии. Механически переработанный таким образом хлопок похож на новый и готов к прядению в 100% переработанную хлопковую пряжу. Отличный пример того, как инженерные разработки помогают сделать моду более устойчивой! Компания считается одним из технологических лидеров Швейцарии в области текстильной циркулярной экономики.

Фото: Säntis Textiles

Оба лауреата получили денежные призы в размере 20 000 франков, а также чек на профессиональные консультационные услуги на сумму 5000 франков. Награда Fair Fashion Award ориентирована на национальную программу по устойчивому текстилю «Sustainable Textiles Switzerland 2030», которая поддерживается Конфедерацией. Отбор участников на конкурс 2026 года начнется в мае.