Профессионально неуверенные в себе люди или коллективы видят в «товарищах по цеху» исключительно конкурентов, боятся их и избегают, а уверенные – видят коллег и партнеров и налаживают сотрудничество. Оркестру Романдской Швейцарии, шагнувшему во второй век своего существования, бояться точно нечего, а потому нам представляется совершенно логичным, что он сотрудничает с другими музыкальными коллективами Швейцарии, выезжая к ним в гости и приглашая их к себе.

Свидетелями такого сотрудничества совсем скоро предстоит стать женевским меломанам: 6 ноября Оркестр Романдской Швейцарии примет на сцене Виктория-холла Лозаннский камерный оркестр (OCL). Основанный в 1942 году Виктором Дезарзенсом, OCL состоит из сорока музыкантов и обладает обширным репертуаром от раннего барокко до современных произведений. С 2021 года художественным руководителем OCL является французский скрипач и дирижёр Рено Капюсон, но на этот раз оркестр выйдет на женевскую сцену под управлением клавесиниста и дирижёра Тона Копмана. Этот родившийся в 1944 году в нидерландском городе Зволле музыкант после окончания лицея изучал орган и клавесин в Консерватории Свелинка в Амстердаме и музыковедение в университете того же города. Он был дважды удостоен премии «За выдающиеся достижения» - за свою виртуозность на органе и клавесине. В 1979 году Тон Копман основал Амстердамский барочный оркестр, а в 1993-м – еще и Амстердамский барочный хор. С того же года оба ансамбля пользуются международным успехом под названием «Амстердамский барочный оркестр и хор».

Обладатель многочисленных премий и знаков отличия, только за последние полтора года Тон Копман успел получить почётную медаль своего родного города Зволле, звание «Командор ордена Искусств и литературы» во Франции и премию VSCD Klassieke Muziekprijs за достижения на протяжении всей жизни. Тон Компан – почётный профессор Музыкальной высшей школы Любека и Частного университета Антона Брукнера в Линце, президент Международного общества Дитриха Букстехуде, художественный руководитель французского музыкального фестиваля Itinéraire Baroque и, с 2019 года, президент Архива Баха в Лейпциге. Есть в его биографии и швейцарский элемент: в прошлом году он был назначен почётным членом Allgemeine Musikgesellschaft Zürich.

Маэстро Копман представит программу, полностью посвящённую Моцарту и дающую публике возможность оценить все аспекты гениальности его музыки: нежность, драму, комизм, ликование, ностальгию, чудо… Словом, все эмоции, наполняющие жизнь человека. Думаем, любители классики не удержаться от довольной улыбки, узнав, что концерт откроется увертюрой к опере «Волшебная флейта»: помните, она начинается тремя мощными пунктирными аккордами, которые позже звучат в опере в наиболее торжественных моментах, связанных со жреческими образами – действие же разворачивается в Египте приблизительно в эпоху правления фараона Рамзеса I. Но за исключением этих аккордов все в увертюре пронизано светом и весельем, как и должно быть в предисловии к сказке.

Тон Купман © Eddy Posthuma

Гвоздем программы можно без преувеличения назвать Трехчастный мотет «Exsultate, jubilate» - прекрасный образец раннего стиля Моцарта (автору на момент создания было 16 лет), прозрачный по фактуре, с выразительными мелодиями.

Вокальная партия в мотете виртуозна и близка к оперной, для ее исполнения Лозаннский камерный оркестр пригласил родившуюся в 1989 году в Южно-Сахалинске сопрано Юлию Лежневу, голос которой газета New York Times назвала в свое время «голосом ангельской красоты», а The Guardian отметила ее «безукоризненную технику». С Моцартом у Юлии Лежневой отношения явно особые: в 16 лет она дебютировала на сцене Большого зала Московской консерватории, исполнив партию сопрано в его Реквиеме – с Московским государственным академическим камерным хором под управлением Владимира Минина и Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы». Международная карьера Юлии Лежневой стремительно началась в 2010 году, когда она произвела сенсацию на Classical Brit Awards в Королевском Альберт-холле в Лондоне, исполнив арию «Fra il padre» Россини по приглашению дамы Кири Те Канавы. Из ее многочисленных успехов отметим Моцартовскую неделю в Зальцбурге в январе 2020 года, когда под руководством сэра Андраша Шиффа она пела в «Свадьбе Фигаро», а в январе 2023 года, там же, в «Дон Жуане». В июне 2023 года она впервые выступила на сцене миланского театра «Ла Скала» в опере Порпоры «Карл Лысый». А нам довелось слушать ее в том же Реквиеме Моцарта в Веве в 2017 году – вместе с Катрионой Морисон, Томасом Куле и Тареком Назми и пермским оркестром musicAeterna Теодора Курентзиса. Это было великолепно!

В исполнении Юлии Лежневой прозвучит и «Voi avete un cor fedele», K. 217, – концертная ария Моцарта, написанная в Зальцбурге почти ровно 250 лет назад – 26 октября 1775 года. Ария представляет собой как бы внутренний монолог Дорины, размышляющей о ее новом возлюбленном. История создания этого популярного произведения такова: путешествующая итальянская оперная труппа посетила Зальцбург и попросила Моцарта написать арию для оперы Le nozze di Dorina [es], оперы-буффа итальянского композитора Бальдассаре Галуппи на текст знаменитого драматурга Карло Гольдони. Ну, Моцарт сел и написал.

В концерте прозвучат также Серенада № 6 ре мажор KV 239, сочиненная в 1776 году и называемая «Serenata notturna» – такое название начертал на клавире отец композитора Леопольд Моцарт. А заключит вечер Симфония № 38 ре мажор KV 504, называемая «Пражской». Работа над ней была завершена 6 декабря 1786 года, а премьера состоялась в Праге 19 января 1787-го. Позже, уже после смерти Моцарта, пражская газета Prager Zeitung напишет об этой симфонии: «Моцарт будто бы писал для людей Богемии, его музыку нигде не понимают лучше, чем в Праге, и даже в селах её широко любят».

Оставшиеся билеты на концерт, который обещает быть замечательным, проще всего приобрести на сайте Оркестра Романдской Швейцарии. А мы в качестве вступления предлагаем вам послушать «Voi avete un cor fedele», которую Юлия Лежнева исполнила в 2020 году на Зальбургском фестивале.