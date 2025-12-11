Автор: Заррина Салимова, 11.12.2025.
Штаб-квартира Swatch Group в Биле
Как швейцарские производители часов реагируют на спад объемов продаж? И как они адаптируются к изменениям рынка?
Comment les fabricants de montres suisses réagissent-ils à la baisse des volumes ? Et comment s’adaptent-ils aux changements du marché ?
Таможенная политика Дональда Трампа стала вызовом не только для швейцарской фармацевтической промышленности, но и для еще одного столпа национального экспорта – часовой индустрии. Проблема сокращения объемов, с которой часовые марки сталкиваются уже несколько лет, в последнее время только усилилась.