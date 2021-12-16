Пандемия коронавируса сказывается на настроении швейцарских потребителей. Так, 58% участников репрезентативного рождественского опроса, проведенного компанией EY в Швейцарии в 2021 году, признали, что предвкушение праздника и предрождественский шопинг омрачены грустными мыслями. Возможные перебои с поставками многих товаров побудили 36% швейцарцев приобрести подарки раньше, чем в другие годы. Кроме того, 80% респондентов ожидают роста цен.

Поразительно, что, несмотря на мрачные настроения, жители Конфедерации в этом году щедры как никогда ранее. Хотя, может быть, ничего удивительного в этом как раз и нет: когда вокруг царит неопределённость, а конца санитарному кризису не видно, то приобретение подарков для родных и близких остается чуть ли не единственным способом привнести радость и улыбки в серую действительность. «Планируемые расходы достигли в этом году рекордно высокого уровня – возможно, благодаря пандемии, поскольку у многих потребителей появилось больше средств, которые они не могли потратить в последние несколько месяцев», - отметил представитель EY Андре Биери.

В частности, респонденты намерены потратить на рождественские подарки в среднем 334 франка, что на 2% больше, чем в прошлом году. При этом, половина опрошенных рассчитывают приобрети подарки на сумму более 250 франков, а почти каждый пятый готов выделить на праздничный шопинг более 500 франков. С другой стороны, только 11% участников опроса не хотят тратить более 100 франков.

Любопытно, что мужчины потратят в этом году в среднем 351 франк, что на 42 франка меньше, чем в 2020-м, а женщины выделят чуть более скромную сумму в размере 320 франков – это на 56 франков больше, чем годом ранее.

Как и в прошлом году, швейцарские потребители отдают предпочтение покупкам в магазинах, в которых приобретают подарки двое из пяти опрошенных. Однако доля онлайн-покупок выросла за год более чем в два раза!

Не обошлось и без главного тренда последних лет – заботе об окружающей среде. Трое из четырех потребителей отметили, что в этом году при покупке подарков и праздновании Рождества они будут особое внимание уделять экологичности и устойчивости: 79% женщин и 70% мужчин учитывают эти факторы во время предпраздничного шопинга. 51% опрошенных готовы тратить больше ради повышения экологичности. Среди прочего, респонденты все чаще отдают предпочтение региональным продуктам питания (32%), а также сокращают использование оберточной бумаги или вообще обходятся без упаковки (29%). Каждый пятый заявил, что хочет смастерить подарки самостоятельно, а не покупать их (22%); почти столько же респондентов из соображений экологичности хотят отказаться даже от новогодней елки (21%).

Что же ждет швейцарцев под ёлочкой? Скорее всего сертификат на какую-либо покупку или деньги. Далее в списке самых популярных подарков идут предметы одежды, игрушки, косметика, продукты питания и сладости, ювелирные изделия и печатные книги. На последнем месте подарочного рейтинга оказались гаджеты. Причем если мужчины отдают предпочтение смартфонам и планшетам, то женщины тратят больше на игрушки.

Если вы разделяете нашу убежденность в том, что книга – это лучший подарок, то заглядывайте на нашу Книжную полку, где можно найти самые интересные новинки книжного рынка Швейцарии, имеющие отношение к нашей "шестой части суши". Горячо рекомендуем, среди прочего, вышедшие недавно в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc французский перевод романа Гузель Яхиной «Дети мои» и гид по украинскому поселку Нью-Йорк (Донецкая область) от фотографа Нильса Аккерманна и журналиста Себастьяна Гобера.

Не забывайте о возможности подарить впечатления – ваши друзья-меломаны несказанно обрадуются билетам в оперу и на концерт. О текущих и предстоящих постановках мы регулярно рассказываем в нашей Афише.

Возможности поправить здоровье в институте Nescens клиники Женолье, приобрести полезные привычки и изменить образ жизни к лучшему в новом году тоже будет рад любой - для этого пригодится семидневный курс лечения, направленный на очищение организма, потерю веса и общую ревитализацию или возрождение организма.

Для самого близкого человека стоит приобрести что-то по-настоящему особенное, например, часы F.P.Journe, правда, в этом случае уложиться в среднестатистический бюджет вряд ли получится, но ведь для дорогих сердцу людей ничего не жалко! Напомним, что творения знаменитого женевского часовщика Франсуа-Поля Журна были награждены главной часовой премией, «Золотой стрелкой», трижды – в 2004, 2006 и 2008 годах. Это единственный независимый часовщик, добившийся такого признания.