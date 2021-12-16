Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 16 декабря 2021 года   

13.12.2021 - 15:51Россиянин Владислав Клюшин может быть экстрадирован в США

Швейцарцы щедры как никогда|Les Suisses sont plus généreux que jamais

Автор: Заррина Салимова, Берн, 16. 12. 2021.

Ничего не обычного – просто сразу два Самиклауса на улицах Берна. Фото: Nashagazeta.ch

Согласно традиционному опросу консалтинговой компании EY, швейцарцы потратят в этом году на рождественские подарки в среднем 334 франка – это исторический максимум.

|

Selon la traditionnelle enquête d’EY, les Suisses dépenseront en moyenne 334 francs pour leurs cadeaux de Noël cette année – un record jamais enregistré. 

Пандемия коронавируса сказывается на настроении швейцарских потребителей. Так, 58% участников репрезентативного рождественского опроса, проведенного компанией EY в Швейцарии в 2021 году, признали, что предвкушение праздника и предрождественский шопинг омрачены грустными мыслями. Возможные перебои с поставками многих товаров побудили 36% швейцарцев приобрести подарки раньше, чем в другие годы. Кроме того, 80% респондентов ожидают роста цен.

Поразительно, что, несмотря на мрачные настроения, жители Конфедерации в этом году щедры как никогда ранее. Хотя, может быть, ничего удивительного в этом как раз и нет: когда вокруг царит неопределённость, а конца санитарному кризису не видно, то приобретение подарков для родных и близких остается чуть ли не единственным способом привнести радость и улыбки в серую действительность. «Планируемые расходы достигли в этом году рекордно высокого уровня – возможно, благодаря пандемии, поскольку у многих потребителей появилось больше средств, которые они не могли потратить в последние несколько месяцев», - отметил представитель EY Андре Биери.

В частности, респонденты намерены потратить на рождественские подарки в среднем 334 франка, что на 2% больше, чем в прошлом году. При этом, половина опрошенных рассчитывают приобрети подарки на сумму более 250 франков, а почти каждый пятый готов выделить на праздничный шопинг более 500 франков. С другой стороны, только 11% участников опроса не хотят тратить более 100 франков.

Любопытно, что мужчины потратят в этом году в среднем 351 франк, что на 42 франка меньше, чем в 2020-м, а женщины выделят чуть более скромную сумму в размере 320 франков – это на 56 франков больше, чем годом ранее.

Как и в прошлом году, швейцарские потребители отдают предпочтение покупкам в магазинах, в которых приобретают подарки двое из пяти опрошенных. Однако доля онлайн-покупок выросла за год более чем в два раза!

Не обошлось и без главного тренда последних лет – заботе об окружающей среде. Трое из четырех потребителей отметили, что в этом году при покупке подарков и праздновании Рождества они будут особое внимание уделять экологичности и устойчивости: 79% женщин и 70% мужчин учитывают эти факторы во время предпраздничного шопинга. 51% опрошенных готовы тратить больше ради повышения экологичности. Среди прочего, респонденты все чаще отдают предпочтение региональным продуктам питания (32%), а также сокращают использование оберточной бумаги или вообще обходятся без упаковки (29%). Каждый пятый заявил, что хочет смастерить подарки самостоятельно, а не покупать их (22%); почти столько же респондентов из соображений экологичности хотят отказаться даже от новогодней елки (21%).

Что же ждет швейцарцев под ёлочкой? Скорее всего сертификат на какую-либо покупку или деньги. Далее в списке самых популярных подарков идут предметы одежды, игрушки, косметика, продукты питания и сладости, ювелирные изделия и печатные книги. На последнем месте подарочного рейтинга оказались гаджеты. Причем если мужчины отдают предпочтение смартфонам и планшетам, то женщины тратят больше на игрушки.

Если вы разделяете нашу убежденность в том, что книга – это лучший подарок, то заглядывайте на нашу Книжную полку, где можно найти самые интересные новинки книжного рынка Швейцарии, имеющие отношение к нашей "шестой части суши". Горячо рекомендуем, среди прочего, вышедшие недавно в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc французский перевод романа Гузель Яхиной «Дети мои» и гид по украинскому поселку Нью-Йорк (Донецкая область) от фотографа Нильса Аккерманна и журналиста Себастьяна Гобера.

Не забывайте о возможности подарить впечатления – ваши друзья-меломаны несказанно обрадуются билетам в оперу и на концерт. О текущих и предстоящих постановках мы регулярно рассказываем в нашей Афише.

Возможности поправить здоровье в институте Nescens клиники Женолье, приобрести полезные привычки и изменить образ жизни к лучшему в новом году тоже будет рад любой - для этого пригодится семидневный курс лечения, направленный на очищение организма, потерю веса и общую ревитализацию или возрождение организма

Для самого близкого человека стоит приобрести что-то по-настоящему особенное, например, часы F.P.Journe, правда, в этом случае уложиться в среднестатистический бюджет вряд ли получится, но ведь для дорогих сердцу людей ничего не жалко! Напомним, что творения знаменитого женевского часовщика Франсуа-Поля Журна были награждены главной часовой премией, «Золотой стрелкой», трижды – в 2004, 2006 и 2008 годах. Это единственный независимый часовщик, добившийся такого признания.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.96
CHF-RUB 79.9

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?

 Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.

Всего просмотров: 2,036

Как бороться с ненавистью в социальных сетях?

 Цюрихские исследователи протестировали три различные стратегии ответной реакции на агрессивные высказывания в Twitter. Наиболее эффективными оказались комментарии, основанные на эмпатии.

Всего просмотров: 970

Образ жизни – это медицина будущего

 Институт Nescens клиники Женолье представляет свою новейшую разработку – программу Cure Reset. 

Всего просмотров: 963
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Рецепты для гурманов от женевского музея

Женевский музей Ариана выпустил книгу рецептов Les Delices de l’Ariana, предназначенную для самой широкой публики. Расскажем историю подготовки издания и приведем несколько «вкусных» цитат.

Всего просмотров: 3,298

Образ жизни – это медицина будущего

 Институт Nescens клиники Женолье представляет свою новейшую разработку – программу Cure Reset. 

Всего просмотров: 963

Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?

 Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.

Всего просмотров: 2,036
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top