Образ жизни – это медицина будущего

Разработанная на основе последних достижений в области оптимизации здоровья и биогармонизации, программа Cure Reset – это всесторонний, углубленный, 7-дневный медикализованный и персонализированный курс лечения, направленный на очищение организма, потерю веса и общую ревитализацию, или возрождение организма.

Программа начинается с индивидуально адаптированного медицинского обследования, включающего биологические и генетические тесты, исследование костно-суставного аппарата и оценку питания, а также анализ сна. Программа состоит из модулей и разрабатывается с учетом конкретных целей, которых каждый пациент желает добиться в области снижении веса, очищения организма, управления стрессом и/или в других сферах своего здоровья. А кому-то может быть просто необходимо немного расслабиться в условиях пятизвездочной клиники-бутика – такое тоже возможно. Программа Cure Reset включает в себя новейшие технологические методы лечения, а также специальный рацион питания в сочетании с целенаправленным приемом биологически активных добавок и физическими нагрузками.

Современное оборудование позволяет осуществлять тщательный мониторинг участников программы, начиная с первых сеансов терапии и заканчивая достижением поставленных целей. Постоянный контакт с врачом означает, что программа Cure Reset может быть адаптирована в режиме реального времени, а также обеспечивает пациенту поддержку в долгосрочной перспективе.

Если совсем коротко, то программа направлена на внедрение в повседневную жизнь новых и эффективных привычек для достижения быстрых и устойчивых результатов. И все это можно сделать за семь дней? – недоверчиво спросите вы. Ну, кое-кто за семь дней весь мир создал, а тут просто оздоровительная программа. Тем более, что руководит ею доктор Гуэноле Аддора. Не господь Бог, конечно, но все же очень опытный специалист по анестезиологии и реаниматологии, член ассоциации врачей Швейцарии, с 2021 года работающий в Институте Nescens клиники Женолье. Выпускник медицинского факультета Университета Лозанны и обладатель нескольких дополнительных дипломов (например, в области высокогорной медицины и спортивному питанию), он ранее работал в Берне, Ивердоне-ле-Бене, Ла Шо-де-Фоне, в Университетском госпитале Лозанны, в больнице Сиона, а также получил бесценный опыт врача скорой помощи и спасателя в Air-Glaciers. Кажется, такому можно довериться.

За семь дней вы получите две консультации с лечащим врачом, по одной – со специалистами по питанию и эстетической медицине, вы сдадите все анализы, вам прощупают все кости, сделают три массажа, проведут сеансы прессотерапии, криотерапии, гидротепарии, развлекут йогой и релаксацией и чего еще только не сделают! И все это за семь дней? Снова недоверчиво спросите вы. Ну конечно! А вы говорите, мир создать…

От редакции: Если вы рискнете попробовать изменить свой собственный мир в лучшую сторону и в кратчайшие сроки, то обращайтесь, пожалуйста, сюда - вам обязательно ответят.