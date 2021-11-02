Вклад Швейцарии в культурное наследие человечества нередко несправедливо преуменьшают, иронично замечая, что одни страны подарили миру великую музыку, другие – великую литературу или живопись, а в Конфедерации смогли придумать только часы с кукушкой. Подобные снобские высказывания позволяют себе только те, кто не понимает, что создание часов – это особый вид искусства. Труд часовщиков, которым удается привести в движение сотни винтиков и заставить стрелки с абсолютной точностью отсчитывать секунды, минуты и часы, можно сравнить с творчеством сочиняющих симфонии композиторов, писателей, из-под пера которых выходят нестареющие литературные произведения, и возводящих соборы архитекторов. Как и все творческие люди, часовые мастера, прежде всего, стремятся к гармонии, красоте и совершенству, а те, кому это удается лучше всего, получают признание и награду в виде «часового Оскара», вручаемого Женевской премией высокого часового искусства (GPHG).

Наша Газета уже рассказывала , что по случаю двадцатилетия GPHG в музее Рат в Женеве проходит уникальная выставка. Посетители смогут увидеть 84 хронометра, которые прошли в финал конкурса этого года. Часы представлены в 14 категориях, включая мужские и женские часы, спортивные модели, часы с усложненным часовым механизмом, хронографы, турбийоны, ювелирные модели с драгоценными камнями, часы, при создании которых были использованы разные художественные техники, например, покрытие эмалью, гравировка, гильоширование или ажурирование. Лучшие из лучших часов будут награждены одним из 18 призов, включая престижный гран-при «Золотую стрелку» (фр.: Aiguille d’Or).

Кроме того, в Женеве впервые можно увидеть все двадцать моделей часов, получивших «Золотую стрелку» с момента основания премии в 2001 году. Обратите внимание на победителя 2019 года – модель Royal Oak «Jumbo» Extra-thin от Audemars Piguet с самым тонким в мире вечным календарем, а также на лауреата 2018 года, которым стали астрономические часы Récital 22 Grand Récital от Bovet. Часы воспроизводят модель из трех небесных тел, известную как Tellurium-Orrery: Солнце выглядит как «парящий» турбийон, Земля представлена в виде купола, на поверхности которого выгравирована и расписана вручную карта с изображением океанов, гор, пустынь и лесов, а также облаков и воздушных потоков. Задержитесь подольше у победителя 2004 года – модели Tourbillon Souverain à Seconde morte от F.P.Journe. Эти часы оснащены механизмом «мертвой секунды». Речь идет об уникальном для современных наручных часов усложнении, которое обеспечивает более точное считывание времени: стрелка остается неподвижной (то есть «мертвой») до истечения секунды. Любопытно, что творения знаменитого женевского часовщика Франсуа-Поля Журна были награждены «Золотой стрелкой» трижды – в 2004, 2006 и 2008 годах. Это единственный независимый часовщик, добившийся такого признания.

Три пары часов среди представленных на ретроспективе стали достоянием общественности благодаря щедрости их производителей. Речь идет о моделях F.P. Journe, De Bethune и Breguet, удостоенных высшей награды в 2004, 2011 и 2014 годах соответственно. Экземпляры пополнят коллекцию исторических хронометров Музея искусства и истории. Создатели этих шедевров, как и работавшие несколько столетий назад часовщики, обогатили искусство измерения времени разными инновационными усложнениями, придумывая, например, новые индикаторы или совершенствуя систему «мертвой секунды».

Если же вы хотите еще глубже погрузиться в удивительный мир часовых механизмов, то не пропустите бесплатные познавательные семинары, которые в рамках выставки будет проводить Женевская школа часового искусства. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться, отправив письмо на адрес inscription@gphg.org. Семинары продолжительностью один час проходят трижды в день - в 11.30, 13.00 и 15.00.

Добавим, что совсем скоро станет известно, кто же получит «Золотую стрелку». Интрига будет раскрыта в четверг, 4 ноября: победители будут объявлены во время церемонии награждения в Театре Лемана в Женеве. Не расстраивайтесь, если вам не достался заветный пригласительный билет на гала-вечер – онлайн-трансляцию торжества можно будет посмотреть на сайте gphg.org. О лауреатах премии Наша Газета расскажет в пятницу. После торжественного вечера часы-победители продолжат мировое турне и будут представлены в рамках Дубайской часовой недели, которая пройдет с 24 по 28 ноября.