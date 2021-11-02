Автор: Надежда Сикорская, Женева, 2. 11. 2021.
В необычное путешествие приглашают вас фотограф Нильс Аккерманн, журналист Себастьян Гобер и лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc. Отправление – 4 ноября, из галереи Large Kiosk и книжных магазинов.|
Photographe Niels Ackermann, journaliste Sébastien Gobert et Éditions Noir sur Blanc, Lausanne vous invitent dans un voyage original. Le départ est prévu le 4 novembre, depuis la galerie Large Kiosk et les libraries.
Интерес Нильса Аккерманна к Украине не остывает. Наши постоянные читатели помнят, что с 2015 года этот швейцарский фотожурналист-международник, занимающийся профессиональной деятельностью с 2007 года и основавший в Женеве агентство под названием «Lundi13», живет в Киеве. Именно благодаря своей деятельности «там» он прославился «тут». В 2015 году еженедельник L’Hebdo включил его в список 100 швейцарцев, определяющих будущее страны. Его первая книга «Белый ангел. Дети Чернобыля», результат тринадцати поездок в украинский город Славутич, получила первую премию в национальном конкурсе Swiss Press Photo 2016 в категории «За рубежом» - Наша Газета подробно рассказывала об этой работе. Второй раз Нильс был удостоен этой премии в 2018-м, а в 2017-м вышел фотоальбом «В поисках Ленина», наглядно рассказавший о непростом процессе расставания Украины с символами советского прошлого. То был первый опыт сотрудничества Нильса Аккерманна с журналистом и путешественником Себастьяном Гобером, страстно увлеченным изучением посткоммунистического пространства. В этом Себастьян опередил Нильса – он обосновался на Украине еще в 2011 году, в 2013-мего работа была отмечена премией Европейского Сообщества.
В недавнем интервью с Гузель Яхиной по случаю выхода на французском языке ее книги «Дети мои» рассказывалось, в частности, о том, что в 1763-1764 годах Екатерина II пригласила своих соотечественников-немцев переселяться в Россию, пообещав им землю для возделывания. Среди переселенцев были меннониты – до начала Первой мировой войны представители этой этнорелигиозной группы насчитывали на территории нынешней Украины более 70 тыс. человек. Трудолюбивые и дисциплинированные, они стали новаторами в сельском хозяйстве, машиностроении, авиации, легкой промышленности, строительстве, медицине, образовании. И основали, согласно самой популярной версии, городок Нью-Йорк. Название это сохранилось, как ни странно, вплоть до 1951 года и упоминается в драме Виктора Некрасова «В родном городе» (1954 г.) – отрывок из нее, в переводе Мод Мабийр, использован Нильсом Аккерманном и Себастьяном Гобером в качестве эпиграфа к путеводителю. Но началась Холодная война, и поселок переименовали в Новгородское, просто перевели название.
Время шло. Распался Советский Союз, Украина получила независимость. В 2014-м начался вооруженный конфликт с Россией. В 2016-м был принят закон о декоммунизации, и в поселковом совете Новгородского, расположенного в 4 км (!) от линии фронта, возникла идея вернуть историческое название – Нью-Йорк. Однако советское название была расценено как нейтральное, под закон не подпадало, да и не все жители поддержали затею: одни – полагая, что есть дела и поважнее, другие – не желая «жить в Америке». Одним словом, процесс грозил затянуться…
- Себастьян Гобер впервые побывал в Новгородском в 2017 году, после того как увидел в Киеве выступление местной молодежной театральной труппы, что шло вразрез с потоком военных новостей. И вернулся с горящими глазами, настолько увлек его энтузиазм жителей, их энергия, их несокрушимая надежда несмотря на соседство с Горловкой, несмотря на то что соседи стали врагами, - рассказал Нашей Газете Нильс Аккерманн. – Признаюсь, нью-йоркскую затею он тогда слишком серьезно не воспринял, хоть она и показалась ему интересной. Но на тот момент речь шла о физическом и моральном выживании людей.
Как бы то ни было, в 2018 году приятели отправились в Новгородское уже вместе.
- Меня потряс контраст со Славутичем, городом молодежным, радостным несмотря на близость к Чернобылю, - вспоминает Нильс Аккерманн. – Но общение с жителями – такими разными, с такими разными взглядами на настоящее и будущее – подтолкнуло нас взяться на составление путеводителя «по неожиданному городу». Я начал фотографировать, Себастьян – писать текст. Вопрос о переименовании висел в воздухе, и чем больше проходило времени, тем меньше инициаторы и мы вместе с ними верили в успех.
Однако маятник Истории вновь качнулся: 3 февраля 2021 года Комитетом Верховной рады Украины по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения была выдвинута рекомендация о переименовании поселка городского типа Новгородское в Нью-Йорк. Уже 1 июля, в рекордные для любой бюрократии сроки, соответствующее решение было принято, поселку вернули историческое название, а в принадлежащей супруге мэра местной булочной появился сувенирный пряник в форме территории Украины, государственных желто-голубых цветов, украшенный надписью Украïнскïй Нью-Йорк. Невероятно, но факт.
– Это был незабываемый день! – с восторгом делится Нильс Аккерманн. – Представьте себе, так совпало, что именно 1 июля мы с Себастьяном приехали в Новгородское для сбора последней нужной информации, последних кадров. Разговариваем с секретарем поселкового совета Татьяной Красько. И слышим «треньк» - на ее телефон пришло сообщение, открыв которое, она лишилась дара речи: решение о переименовании города было принято! То есть приехали мы утром в один город, а ужинали уже в другом.
Жители - их сегодня около 12 тысяч человек - горды своей победой, но не обольщаются и не ждут, что в ближайшее время направление New York, Ukraine появится на сайте Booking.com. Однако можно не сомневаться, что новый путеводитель будет способствовать привлечению туристов, ищущих не отельно-ресторанные звезды, но новые ощущения, ведь в нем есть все, что полагается: история, достопримечательности, где поесть, где остановиться… Правда, над этим последним пунктом придется поработать – гостиницы в Нью-Йорке пока нет, зато есть hub в так называемом Доме Унгера, да и гостеприимные жители всегда рады приютить любознательных визитеров. А словарик в конце нас просто порадовал: жизненно необходимые фразы приведены в нем на французском, украинском и русском языках.
От редакции: Презентация путеводителя «New York, Ukraine. Путеводитель по неожиданному городу» и оригиналов вошедших в него фотографий состоится в присутствии авторов 4 ноября в 18 ч. в галерее Large Kiosk (18 rue Philippe-Plantamour, 1201 Genève). Приходите!
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