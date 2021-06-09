По мнению экспертов, калибр Octa – это первое серийное автоматическое «сердце», в котором гармонично сочетаются инновации и традиции. Он положил начало одноименной коллекции, выполненной в ярком и одновременно рафинированном стиле и представляющей собой воплощение мечты всех гениальных механиков о создании вечного механизма.

Страстно увлекаясь историей часового искусства и еще в молодости, в парижском ателье своего дяди, получив возможность ознакомиться с различными решениями, предложенными великими мастерами прошлого, Франсуа-Поль Журн сформировал собственное мнение об автоматическом подзаводе. В итоге, приступая в 1986 году к созданию карманного хронометра с боем и автоматическим подзаводом по заказу знаменитого коллекционера из Базеля Южена Гшвинда, он использовал в качестве инструмента систему боковой массы с колеблющимся при движении запястья владельца сектором – как сделал в свое время знаменитый Абрахам-Луи Бреге. Поскольку и вторые созданные им автоматические часы были предназначены для ношения на запястье, мастер задумался об инновационном способе завода барабана. В 1996 году вопрос о периферийной массе уже не стоял: ротор вращался на 360 градусов, вписывался в мост, чтобы уменьшить толщину калибра, и был размещен в нем не по центру, чтобы сохранить всю оригинальность этой великолепной детали.

Как и во всех своих творениях, от маятника Sympathique до часов с резонансом или турбийона с ремонтуаром постоянной силы, Франсуа-Поль ставил своей целью расширить пределы технически возможного, чтобы владельцы уникальных часов осознавали, что у них на запястье – знаковая веха в истории высокого часового искусства, прекрасно вписывающаяся в повседневную жизнь.

Вот почему в 2001 году, после трех лет исследований, Франсуа-Поль Журн предложил в коллекции Octa новый подход к автоматическим часам высокой точности. Для достижения поставленной задачи, относящейся к сфере высшей виртуозности, он сделал так, чтобы калибр 30 мм в диаметре и 5,7 мм толщиной получал колеблющуюся массу с ротацией на 360 градусов. Чуть смещенный от центра и выполненный из 22-каратного золота, он оставляет небольшое свободное пространство со стороны мостов, призванное дать возможность пройти ведущей шестерне, которая в свою очередь приводит в движение другие функции, считываемые на открытой задней поверхности. Изначально заводившийся в двух направлениях, новый ротор заводит теперь один барабан большого диаметра, скрывающий пружину длиной в 1 метр и толщиной в 1 мм. Эта мощная «пара» общим весом около 850 г изменила многое. Прежде всего, она гарантировала калибру Octa 1300 большой запас хода – 120 часов (5 дней). Для того чтобы обеспечить точность хода и эффективность других функций, в группу деталей регулирования был добавлен балансир диаметром 10,1 мм, совершающий 21 600 колебаний в час. Этот эффективный механизм стал первым, обладающим так называемой меняющейся платиной, то есть структурой, продуманной и сделанной таким образом, чтобы изначально интегрировать различные усложнения, не меняя оригинальных размеров калибра (индикатор запаса хода с большой датой, хронограф fly-back с большой датой, календарь, движущийся в обратном направлении и т.д.).

Что касается функциональности, то этот механизм, выпущенный в первый год третьего тысячелетия, стал новый поворотным моментом в истории часового искусства, доказав, что революция 21 века в этой области продолжается. Эффективный абсолютно во всем и безупречный с эстетической точки зрения, за двадцать лет эксплуатации он подвергся лишь трем незначительным модификациям. Решив достойно отметить такую прекрасную жизнестойкость, Мануфактура – последняя, работающая в центре Женевы – вновь привлекла к нему внимание, одновременно с новой моделью Octa, сдержанная внешняя роскошь сочетается со способностью сохранять максимальную точность хода при любых обстоятельствах.

Что же это были за модификации? Самая недавняя касается системы автоматизации подзавода – новшество заключается в переходе от завода в двух направлениях к заводу в исключительно одном направлении, что надежнее обеспечивает быстрое напряжение пружины, скрытой в барабане. По мнению Франсуа-Поля Журна, это усовершенствование – последнее, поскольку калибр 1300.3, изученный со всех сторон с момента его создания и в периоды введения модификаций, доказал свою точность и выносливость. По собственным словам мастера, «Octa – совершенный механизм с почти нереальной степенью эффективности функционирования, не нуждающийся в дальнейшем совершенствовании».

По случаю 20-летия Octa бренд F.P.Journe представляет модель Automatique ограниченной серией из 99 экземпляров. Те, кто скучают по первым моделям, рады будут вновь увидеть 40-миллимитровый корпус из платины с «мотором» калибра 1300.3 из латуни с родиевым покрытием, а также полуматовый циферблат из желтого золота, напоминающие изделия 1999 и 2001 годов, работу над которыми Франсуа-Поль Журн завершал вручную.

Индикатор запаса хода смещен немного вниз, чтобы оставить больше места для индикатора даты, которая теперь лучше видна в окошке размером 4.7х2.6 мм. Цифры на циферблате тоже слегка увеличены. Что касается механизма, то единственное эстетическое изменение – наличие ажурных мостов: с 2021 года они будут присутствовать на всех калибрах 1300.3.

Коллекция Octa отличается совершенством стиля, заимствованным у мэтров 18 века, преемником которых считает себя Франсуа-Поль Журн. Это - центральный элемент в часовой линии Мануфактуры, приверженной таким ценностям, как аутентичность, редкость и точность, и уважающей традиции прошлого, обеспечивающие ей надежное место в будущем.

Часы, выпущенные этой ограниченной серией, будут доступны по предварительной записи и исключительно в десяти фирменных бутиках F.P.Journe. C 2022 года новая модель Automatique присоединится к существующей коллекции – с корпусом 40 или 42 мм из платины или золота 6N и с циферблатом из золота или серебра.