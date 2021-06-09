Автор: Надежда Сикорская, Женева, 9. 06. 2021.
Выпустив несколько моделей в единственном экземпляре или ограниченными сериями, в 2001 году женевский часовщик Франсуа-Поль Журн задумал и запустил в производство серию часов, совершенство автоматического калибра которой, названного Octa, позволило ей занять прочное место в мире, где все находится в постоянном движении. С тех пор прошло двадцать лет.|
Après avoir donné vie à l’unique puis à de petites quantités de garde-temps rares de sa création, François-Paul Journe a imaginé et lancé en 2001 une collection de montres dont la perfection du calibre automatique de série baptisé Octa, s’est imposé comme une évidence dans un monde où tout est en perpétuel mouvement. Vingt ans plus tard…
По мнению экспертов, калибр Octa – это первое серийное автоматическое «сердце», в котором гармонично сочетаются инновации и традиции. Он положил начало одноименной коллекции, выполненной в ярком и одновременно рафинированном стиле и представляющей собой воплощение мечты всех гениальных механиков о создании вечного механизма.
Страстно увлекаясь историей часового искусства и еще в молодости, в парижском ателье своего дяди, получив возможность ознакомиться с различными решениями, предложенными великими мастерами прошлого, Франсуа-Поль Журн сформировал собственное мнение об автоматическом подзаводе. В итоге, приступая в 1986 году к созданию карманного хронометра с боем и автоматическим подзаводом по заказу знаменитого коллекционера из Базеля Южена Гшвинда, он использовал в качестве инструмента систему боковой массы с колеблющимся при движении запястья владельца сектором – как сделал в свое время знаменитый Абрахам-Луи Бреге. Поскольку и вторые созданные им автоматические часы были предназначены для ношения на запястье, мастер задумался об инновационном способе завода барабана. В 1996 году вопрос о периферийной массе уже не стоял: ротор вращался на 360 градусов, вписывался в мост, чтобы уменьшить толщину калибра, и был размещен в нем не по центру, чтобы сохранить всю оригинальность этой великолепной детали.
Как и во всех своих творениях, от маятника Sympathique до часов с резонансом или турбийона с ремонтуаром постоянной силы, Франсуа-Поль ставил своей целью расширить пределы технически возможного, чтобы владельцы уникальных часов осознавали, что у них на запястье – знаковая веха в истории высокого часового искусства, прекрасно вписывающаяся в повседневную жизнь.
Вот почему в 2001 году, после трех лет исследований, Франсуа-Поль Журн предложил в коллекции Octa новый подход к автоматическим часам высокой точности. Для достижения поставленной задачи, относящейся к сфере высшей виртуозности, он сделал так, чтобы калибр 30 мм в диаметре и 5,7 мм толщиной получал колеблющуюся массу с ротацией на 360 градусов. Чуть смещенный от центра и выполненный из 22-каратного золота, он оставляет небольшое свободное пространство со стороны мостов, призванное дать возможность пройти ведущей шестерне, которая в свою очередь приводит в движение другие функции, считываемые на открытой задней поверхности. Изначально заводившийся в двух направлениях, новый ротор заводит теперь один барабан большого диаметра, скрывающий пружину длиной в 1 метр и толщиной в 1 мм. Эта мощная «пара» общим весом около 850 г изменила многое. Прежде всего, она гарантировала калибру Octa 1300 большой запас хода – 120 часов (5 дней). Для того чтобы обеспечить точность хода и эффективность других функций, в группу деталей регулирования был добавлен балансир диаметром 10,1 мм, совершающий 21 600 колебаний в час. Этот эффективный механизм стал первым, обладающим так называемой меняющейся платиной, то есть структурой, продуманной и сделанной таким образом, чтобы изначально интегрировать различные усложнения, не меняя оригинальных размеров калибра (индикатор запаса хода с большой датой, хронограф fly-back с большой датой, календарь, движущийся в обратном направлении и т.д.).
Что касается функциональности, то этот механизм, выпущенный в первый год третьего тысячелетия, стал новый поворотным моментом в истории часового искусства, доказав, что революция 21 века в этой области продолжается. Эффективный абсолютно во всем и безупречный с эстетической точки зрения, за двадцать лет эксплуатации он подвергся лишь трем незначительным модификациям. Решив достойно отметить такую прекрасную жизнестойкость, Мануфактура – последняя, работающая в центре Женевы – вновь привлекла к нему внимание, одновременно с новой моделью Octa, сдержанная внешняя роскошь сочетается со способностью сохранять максимальную точность хода при любых обстоятельствах.
Что же это были за модификации? Самая недавняя касается системы автоматизации подзавода – новшество заключается в переходе от завода в двух направлениях к заводу в исключительно одном направлении, что надежнее обеспечивает быстрое напряжение пружины, скрытой в барабане. По мнению Франсуа-Поля Журна, это усовершенствование – последнее, поскольку калибр 1300.3, изученный со всех сторон с момента его создания и в периоды введения модификаций, доказал свою точность и выносливость. По собственным словам мастера, «Octa – совершенный механизм с почти нереальной степенью эффективности функционирования, не нуждающийся в дальнейшем совершенствовании».
По случаю 20-летия Octa бренд F.P.Journe представляет модель Automatique ограниченной серией из 99 экземпляров. Те, кто скучают по первым моделям, рады будут вновь увидеть 40-миллимитровый корпус из платины с «мотором» калибра 1300.3 из латуни с родиевым покрытием, а также полуматовый циферблат из желтого золота, напоминающие изделия 1999 и 2001 годов, работу над которыми Франсуа-Поль Журн завершал вручную.
Индикатор запаса хода смещен немного вниз, чтобы оставить больше места для индикатора даты, которая теперь лучше видна в окошке размером 4.7х2.6 мм. Цифры на циферблате тоже слегка увеличены. Что касается механизма, то единственное эстетическое изменение – наличие ажурных мостов: с 2021 года они будут присутствовать на всех калибрах 1300.3.
Коллекция Octa отличается совершенством стиля, заимствованным у мэтров 18 века, преемником которых считает себя Франсуа-Поль Журн. Это - центральный элемент в часовой линии Мануфактуры, приверженной таким ценностям, как аутентичность, редкость и точность, и уважающей традиции прошлого, обеспечивающие ей надежное место в будущем.
Часы, выпущенные этой ограниченной серией, будут доступны по предварительной записи и исключительно в десяти фирменных бутиках F.P.Journe. C 2022 года новая модель Automatique присоединится к существующей коллекции – с корпусом 40 или 42 мм из платины или золота 6N и с циферблатом из золота или серебра.
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