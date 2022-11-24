Конвенция работодателей швейцарской часовой промышленности в понедельник обнародовала результаты нового исследования, согласно которому в течение следующих пяти лет необходимо подготовить около 4 000 новых специалистов, чтобы компенсировать выход на пенсию имеющихся сотрудников и удовлетворить новые потребности этого быстрорастущего сектора. С этой точки зрения проводимый женевским часовым брендом F.P.Journe при поддержке азиатско-тихоокеанской розничной компании The Hour Glass конкурс молодых талантов приходится как нельзя кстати.

С 2015 года соревнование Young Talent Competition помогает выявить самых одаренных начинающих часовщиков в мире, чтобы дать им дорогу и поддержать их на пути к независимости. «Мы знаем, с какими трудностями сталкиваются молодые часовщики, и наша цель – вознаградить таланты, показав их работы всему миру», - отмечается на странице премии. К участию в конкурсе допускаются кандидаты в возрасте от 18 до 30 лет (на момент регистрации). Они должны быть подмастерьями или учениками часовщика, обладателями соответствующего диплома или независимыми студентами. Им нужно самостоятельно спроектировать и изготовить часы или часовое устройство. Кандидат, не победивший в конкурсе, имеет право повторно участвовать в соревновании с новым проектом. Конкурсные работы оцениваются по четырем критериям: оригинальность концепции, техническая сложность, чувство дизайна и эстетики, качество изготовления.

В состав жюри этого года вошли ключевые фигуры международной часовой сцены: Филипп Дюфур, Андреас Стрелер, Джулио Папи, Марк Дженни, Майкл Тэй, Элизабет Дорр и Франсуа-Поль Журн. Сердца экспертов покорил проект 30-летнего польского часовщика Мацея Мишника, представившего карманные часы в морском стиле с турбийоном и поворотным спусковым механизмом. Любопытно, что Мацей – самоучка, получивший в июне 2018 года варшавский сертификат часового ремесленника. Кроме того, в сентябре 2021 года он окончил Гданьскую высшую политехническую школу по специальности «Физика».

На создание часов, которые принесли Мацею Мишнику диплом победителя конкурса, его вдохновили морские хронометры. Корпус изготовлен из латуни, однако для большего контраста подвеска и застежка сделаны из серебра. Большинство деталей были разработаны в его собственной мастерской без использования станков с программным управлением. В процессе создания часов были задействованы базовые станки, такие как токарные и фрезерные, а также ручные инструменты. Каждая деталь была отделана вручную. В мастерской Мацея не были изготовлены часовая цепочка, кристалл, 18 камней, пружина баланса, 2 основные пружины и 28 из 40 винтов. Кроме того, гравировку выполнил профессиональный гравер.

Для повышения удобочитаемости стальные стрелки были термически оксидированы до синего цвета. Для усложнения конструкции часовая стрелка «прыгает» раз в час, а не двигается постоянно, как в большинстве часов.

Как и в морских хронометрах, в созданных Мацеем часах использован спусковой механизм. Частота колебаний балансового колеса составляет 2 Гц. Поскольку спусковой механизм не является ударопрочным, Мацей решил сделать карманные часы, а не наручные. Кроме того, модель оснащена турбийоном, что снижает проблему уравновешивания балансового колеса. Основной проблемой часов с турбийоном считается инерция клетки, поэтому ее детали очень тонкие и деликатные. Сама клетка турбийона весит около 2 гр. Она сбалансирована серебряным противовесом: благородный металл был выбран из-за его высокой плотности.

В спусковом колесе разделенные шестерня и колесо соединены бронзовой пружиной. В колесе находится трубка с двумя рубинами, которая вращается на стальной шестерне. Пружина расположена таким образом, что удерживает колесо на шестерне (колесо не выпадает). Как только обойма становится неподвижной, колесо высвобождается. Колесо перемещается, и обойма начинает вращаться. Когда спусковое колесо останавливается на рубине, обойма продолжает двигаться и закручивает спиральную пружину, теряя свою кинетическую энергию, а затем немного отходит назад. Отдача обоймы является результатом ее высокой инерции и силы реакции балансировочной пружины. В большинстве часов с турбийоном обойма останавливается вместе со спусковым колесом, что вызывает временное повышенное воздействие на детали спуска и нежелательные вибрации. Однако в этих часах спиральная пружина поглощает колебания, аналогично решениям, предложенным, например, Дереком Праттом и Каролем Романом. В механизме используется пружина типа Breguet.

Победитель конкурса получил диплом и чек на 20 000 франков, что позволит ему приобрести необходимые инструменты или профинансировать свой часовой проект. Поздравляем Мацея Мишника!