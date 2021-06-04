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пятница, 4 июня 2021 года   

В Женеве наградили создателя Kalender Perpeten|Le créateur de Kalender Perpeten récompensé à Genève

Автор: Заррина Салимова, Женева, 4. 06. 2021.

Франсуа-Поль Журн и Марио Скарпатетти © DR

Знаменитый часовщик Франсуа-Поль Журн вручил диплом Марио Скарпатетти, который стал победителем конкурса молодых талантов высокого часового искусства 2021 года.

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Le grand horloger François-Paul Journe a remis son diplôme à Mario Scarpatetti, le gagnant du concours Young Talent Competition 2021.

Вознаградить талант, поддержать его на пути к независимости, рассказать о нем миру и выразить признание ремесленному труду – такие цели ставит перед собой знаменитый женевский часовой бренд F.P. Journe, при участии которого с 2015 года проходит конкурс Young Talent Competition. Поддержка этого конкурса для Франсуа-Поля Журна – это личная история. «Молодым людям нелегко начинать. В молодости мне посчастливилось работать в мастерской моего дяди и получить поддержку увлеченных людей в мире часового дела. Сегодня моя очередь поддержать их, как поддерживали меня, когда я был в их возрасте», - говорит единственный часовщик, трижды завоевавший Золотую стрелку, главную часовую женевскую премию.

Согласно правилам конкурса, к участию допускаются недавние выпускники специализированных школ, студенты и подмастерья часовщиков в возрасте от 18 до 30 лет. Молодые специалисты должны самостоятельно разработать и изготовить часы или техническую конструкцию и представить ее на суд профессионалов. В состав жюри этого года вошли ключевые фигуры международной часовой сцены: Филипп Дюфур, Андреас Стрелер, Джулио Папи, Марк Дженни, Майкл Тэй, Элизабет Доерр и Франсуа-Поль Журн. Для оценки присланных на конкурс работ эксперты опирались на четыре критерия: оригинальность концепции, техническая сложность, красота дизайна и проработка деталей, качество изготовления.

Всем этим критериям отвечает Kalender Perpeten – творение 29-летнего швейцарского часовщика, выпускника часовой школы Zeit Zentrum Grenchen Марио Скарпатетти, ставшего победителем Young Talent Competition в этом году.

Что же такое Kalender Perpeten? Это механизм с вековым вечным календарем, указывающий месяцы, фазы луны, годы, часы, минуты и секунды и изготовленный на основе запатентованного Скарпатетти изобретения (патент N° CH 00400/18). Сердцем механизма является календарь, который автоматически корректируется даже в нерегулярные вековые года. Напомним, что вековым называется год, завершающий столетие и заканчивающиеся на два ноля, например, 1900 или 2100. В григорианском календаре вековые года, которые делятся на 400 без остатка, являются високосными.

Календарь состоит из 478 отдельных деталей и насчитывает в общей сложности 570 компонентов, большинство из которых изготовлены из латунных или стальных пластин и брусков. Высота Kalender Perpeten составляет 203 см, вес – 50 кг. В качестве гири используется 21-килограммовый кусок мрамора из Поскьяво (кантон Граубюнден).

Любопытно, что установка даты в календаре не нуждается в корректировке и управляется колесом, которое поворачивается раз в 400 лет. Колесо движется дважды каждые 4 года, но при этом не регулярно каждые 2 года. Позиционирование осуществляется за несколько месяцев до наступления високосного года, например, между апрелем 2019-го и январем 2020-го. Следующее позиционирование происходит после февраля месяца високосного года, например, между апрелем 2020 года и январем 2021 года. Таким образом, колесо остается в одном и том же положении около 3 лет. Потом произойдет скачок, например, между апрелем 2023-го и январем 2024-го, но он потребляет мало энергии, поскольку осуществляется в течение нескольких месяцев. Упор зацепляется за внешнюю сторону колеса, которое представляет собой шестерню с 200 зубьями. Для позиционирования щеколда входит в зацепление с той же шестерней.

Внутренняя часть колеса имеет 97 подъемов. Кончик «щупа» вечного календаря касается колеса каждый февраль. Если он попадает в выемку, то часы переходят с 28 февраля на 1 марта, а если он остается на одном из 97 возвышений, то механизм перемещается с 28 февраля на 29 февраля, а затем на следующую ночь – на 1 марта. Григорианский календарь основан на 400-летнем цикле, и после одного оборота колеса процесс начинается снова. Владельцу часов никогда не придется устанавливать дату.

Победитель конкурса получил диплом и чек на 20 000 франков от F.P. Journe и азиатско-тихоокеанской розничной компании The Hour Glass. Призовая сумма позволит лауреату приобрести инструменты или профинансировать новый часовой проект.

Добавим, что следующий конкурс Young Talent Competition 2022 уже стартовал: заявки можно отправлять до 15 марта 2022 года, а победитель станет известен 5 апреля 2022 года. Для участия в конкурсе нужно заполнить регистрационную форму на сайте Fpjourne.com (кнопка Submit), загрузить фотографии изделия, а также предоставить подробное описание, технические характеристики и размеры конструкции. Кандидат, не победивший в конкурсе, имеет право участвовать снова – но уже с новым творением. Поздравляем победителя этого года и желаем удачи талантливым часовщикам, которые будут участвовать в следующем конкурсе!

 

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