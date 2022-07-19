Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 20 июля 2022 года   

В Монако вручена премия F.P. Journe|Le prix F.P. Journe est remis à Monaco

Автор: Заррина Салимова, Монте-Карло, 19. 07. 2022.

Франсуа-Поль Журн, Томас Хуг, члены жюри и лауреаты Prix artmonte-carlo - F.P.Journe

Приз artmonte-carlo - F.P.Journe присужден Флорентин и Александру Ламарш-Овиз, представленным галерей Laurent Godin.

|

Le Prix artmonte-carlo - F.P.Journe décerné à Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize, représentés par la Galerie Laurent Godin.

Что объединяет Женеву и Монте-Карло? Уверены, что нашим постоянным читателям не составит труда ответить на этот вопрос. Оба европейских города славятся своими арт-галереями, издавно привлекают коллекционеров, считаются культурными центрами и ежегодно принимают две престижных ярмарки современного искусства – artgenève и artmonte-carlo, которые могут похвастаться участием в них лучших международных галерей и богатой программой специальных выставок. О мартовском выпуске artgenève Наша Газета своевременно рассказывала, теперь же настала очередь салона artmonte-carlo, который прошел с 14 по 16 июля в Форуме Гримальди под патронажем Его Высочества князя Монако Альбера II и под руководством Томаса Хуга.

Традиционно во время artmonte-carlo знаменитый женевский часовщик Франсуа-Поль Журн вручает приз за лучшую персональную выставку, организованную одной из галерей-участниц салона. Партнерство F.P.Journe и artmonte-carlo основано на общих ценностях, таких как аутентичность, редкость и талант. Первые буквы этих слов образуют акроним АРТ (англ: authenticity, rarity, talent – A.R.T.), что символизирует прочную связь, объединяющую женевскую часовую мануфактуру и ярмарку искусства.

Победителя этого года выбрало жюри, в состав которого вошли ведущие представители мира искусства: директор Нового национального музея Монако (NMNM) Бьорн Дальстрём, художественный руководитель Villa Arson в Ницце Эрик Манжион, а также куратор выставок, художественный критик и историк искусства Николя Буррио. Лучшими были признаны керамические куклы дуэта Флорентин и Александра Ламарш-Овиз, представленного галереей Laurent Godin. Отмеченная премией работа будет приобретена брендом F.P. Journe и передана в дар NMNM.

Дуэт французских художников Флорентин и Александра Ламарш-Овиз, родившихся соответственно в 1978 и 1980 годах, сформировался в 2006 году. Их творчество, по мнению искусствоведов, содержит явные отсылки к английскому художественному движению 1860-х годов «Искусства и ремесла», участники которого отвергали различия между «высоким» искусством и традиционными ремесленными практиками. Ламарш-Овиз работают с рисунком и керамикой, причем последняя рассматривается как органичное продолжение первого. Художники создают произведения, которые сами считают гротескными. В их работах важное место отводится популярной культуре, китчу и «дурному вкусу». Таким образом, они ставят под сомнение различие между изящными и прикладными искусствами, что привносит в их творчество элемент игры, иронии и провокации. Наиболее известна, например, их серия ваз ручной работы barbodoigt, вдохновленная мексиканской традиционной техникой керамики, но украшенная орнаментами, «подсмотренными» непосредственно в их ателье. Среди их любимых тем – пейзажи и натюрморты. По их мнению, изолированное произведение искусства, например, обрамленная картина или скульптура на пьедестале, увядает, поэтому произведения Ламарш-Овиз не отрезаны от жизненного пространства, а включены в него. Работы художников, которые живут в парижском пригороде Бобиньи, выставлялись в рамках многочисленных персональных выставок во Франции и других странах.

Добавим, что шестой выпуск artmonte-carlo был отмечен также знаменательной выставкой, посвященной творчеству дизайнера обуви и ключевой фигуры в индустрии моды Кристиана Лубутена. Почетное место в экспозиции занимает, конечно, обувь, но представлены и предметы из личной коллекции дизайнера, а также художественные произведения из государственных и частных коллекций, в том числе из монегасских музеев. Этой выставкой Кристиан Лубутен хотел отдать дань уважения тому, что его вдохновляет и заставляет мечтать: посетители узнают о любви дизайнера к танцу и наследию «Русских сезонов», африканскому искусству и Азии, а также о его увлечении океанографией. Выставку можно увидеть в Форуме Гримальди до 28 августа.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 1.01
CHF-RUB 57.16

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Вакансия в Нашей Газете |
среда, 31 августа 2022 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В Швейцарию пришла жара

 Во всех равнинных регионах страны столбик термометра поднимется выше 30 градусов.

Всего просмотров: 1,399

Первые швейцарские гостиницы

Мы продолжаем рассказ о становлении туристической индустрии в Швейцарии. От горных курортов переходим к городам.

Всего просмотров: 1,304

Пит Мондриан: на пути к абстракции

 В Фонде Бейлера в Базеле проходит выставка, посвященная творческой эволюции знаменитого голландского художника.

Всего просмотров: 1,267
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Какие специалисты нужны в Швейцарии?

 Низкая безработица и большое число вакансий привели к тому, что некоторые сектора швейцарской экономики столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников.

Всего просмотров: 2,001

Турбулентное лето Федерального совета

 Члены швейцарского правительства находятся сейчас на летних каникулах, но не проходит и дня, чтобы в прессу не просочилась очередная скандальная информация об одном из них.

Всего просмотров: 752

Диплом диплому рознь

 Плата за трехгодичное обучение на бакалавриате в женевских частных вузах может достигать нескольких десятков тысяч франков. Тем, кто готов потратить такую крупную сумму, полезно будет узнать об особенностях системы частного образования в Швейцарии.

Всего просмотров: 485
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top