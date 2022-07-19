Что объединяет Женеву и Монте-Карло? Уверены, что нашим постоянным читателям не составит труда ответить на этот вопрос. Оба европейских города славятся своими арт-галереями, издавно привлекают коллекционеров, считаются культурными центрами и ежегодно принимают две престижных ярмарки современного искусства – artgenève и artmonte-carlo, которые могут похвастаться участием в них лучших международных галерей и богатой программой специальных выставок. О мартовском выпуске artgenève Наша Газета своевременно рассказывала, теперь же настала очередь салона artmonte-carlo, который прошел с 14 по 16 июля в Форуме Гримальди под патронажем Его Высочества князя Монако Альбера II и под руководством Томаса Хуга.

Традиционно во время artmonte-carlo знаменитый женевский часовщик Франсуа-Поль Журн вручает приз за лучшую персональную выставку, организованную одной из галерей-участниц салона. Партнерство F.P.Journe и artmonte-carlo основано на общих ценностях, таких как аутентичность, редкость и талант. Первые буквы этих слов образуют акроним АРТ (англ: authenticity, rarity, talent – A.R.T.), что символизирует прочную связь, объединяющую женевскую часовую мануфактуру и ярмарку искусства.

Победителя этого года выбрало жюри, в состав которого вошли ведущие представители мира искусства: директор Нового национального музея Монако (NMNM) Бьорн Дальстрём, художественный руководитель Villa Arson в Ницце Эрик Манжион, а также куратор выставок, художественный критик и историк искусства Николя Буррио. Лучшими были признаны керамические куклы дуэта Флорентин и Александра Ламарш-Овиз, представленного галереей Laurent Godin. Отмеченная премией работа будет приобретена брендом F.P. Journe и передана в дар NMNM.

Дуэт французских художников Флорентин и Александра Ламарш-Овиз, родившихся соответственно в 1978 и 1980 годах, сформировался в 2006 году. Их творчество, по мнению искусствоведов, содержит явные отсылки к английскому художественному движению 1860-х годов «Искусства и ремесла», участники которого отвергали различия между «высоким» искусством и традиционными ремесленными практиками. Ламарш-Овиз работают с рисунком и керамикой, причем последняя рассматривается как органичное продолжение первого. Художники создают произведения, которые сами считают гротескными. В их работах важное место отводится популярной культуре, китчу и «дурному вкусу». Таким образом, они ставят под сомнение различие между изящными и прикладными искусствами, что привносит в их творчество элемент игры, иронии и провокации. Наиболее известна, например, их серия ваз ручной работы barbodoigt, вдохновленная мексиканской традиционной техникой керамики, но украшенная орнаментами, «подсмотренными» непосредственно в их ателье. Среди их любимых тем – пейзажи и натюрморты. По их мнению, изолированное произведение искусства, например, обрамленная картина или скульптура на пьедестале, увядает, поэтому произведения Ламарш-Овиз не отрезаны от жизненного пространства, а включены в него. Работы художников, которые живут в парижском пригороде Бобиньи, выставлялись в рамках многочисленных персональных выставок во Франции и других странах.