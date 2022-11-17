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четверг, 17 ноября 2022 года   

Более миллиона евро за уникальные часы F.P.Journe |Plus d’un million d’euros pour un chronomètre unique F.P.Journe

Автор: Заррина Салимова, Женева, 17. 11. 2022.

Фото: F.P.Journe

Хронометр Optimum от F.P.Journe продан за внушительную сумму на благотворительном аукционе, организованном в Сингапуре Фондом князя Монако Альбера II.

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Un Chronomètre Optimum de F.P.Journe a été vendu pour une somme importante lors d’une vente aux enchères caritative organisée par la Fondation Prince Albert II de Monaco à Singapour.

Знаменитый женевский часовщик Франсуа-Поль Журн известен не только тем, что регулярно становится лауреатом престижных часовых наград (F.P.Journe – единственная независимая часовая марка, трижды получавшая Гран-При Женевы, «Золотую стрелку»), но и тем, что нередко и без колебаний поддерживает добрые инициативы. Особенно теплые отношения связывают господина Журна с Монако: во время проходящей в Монте-Карло ярмарки современного искусства часовщик вручает свою премию Solo artmonte-carlo - F.P. Journe за лучшую персональную выставку, приобретая работу художника-победителя и передавая ее в дар Новому национальному музею Монако. Кроме того, Франсуа-Поль Журн выставляет свои часы на благотворительные аукционы, помогая таким образом собирать средства на благие цели. В частности, по случаю состоявшегося 28 октября в роскошном сингапурском отеле Marina Bay Sands благотворительного бала Фонда князя Монако Альбера II, часовой дом представил уникальный экземпляр своего хронометра Optimum.

Князь Альбер II основал одноименный Фонд в 2006 году. Эта международная благотворительная организация призвана защищать окружающую среду, способствовать устойчивому развитию и справедливому управлению природными ресурсами. За четырнадцать лет своего существования Фонд выделил более 92 миллионов евро на финансирование более 720 проектов, направленных на решение трех основных экологических проблем мира: изменение климата, биоразнообразие и водные ресурсы. С 2008 года Фонд организует благотворительный бал и аукцион для сбора средств.

В этом году основной темой эксклюзивного гала-ужина, прошедшего в присутствии князя Альбера II и министра иностранных дел Сингапура Вивиана Балакришнана, была выбрана защита океана, а главным лотом аукциона стали созданные брендом F.P.Journe специально для этого события часы Chronomètre Optimum насыщенного винного цвета в платиновом корпусе с серебряным гильошированным циферблатом и рутениевым покрытием. На положении 11 часов через отверстие видно заводное колесо. На задней крышке можно увидеть механизм из 18-каратного розового золота и естественную мертвую секунду. Речь идет об уникальном для современных наручных часов усложнении, которое обеспечивает более точное считывание времени: стрелка остается неподвижной (то есть «мертвой») до истечения секунды. Калибр 1510 оснащен высокоэффективным двухосным ходом, запатентованным изобретением F.P. Journe. Запаса хода хватает на 70 часов. Модель имеет серийный номер 508-CO и специальную гравировку: «S.A.S. Albert II 2022 Singapore».

Изюминку часам придают китайские цифры, расположенные на минутном, часовом и малом секундном индикаторах, а также на показателе резерва хода. Традиционный способ записи цифр в китайской письменности основан на иероглифах, которые соответствуют числительным в разговорной речи. Набор цифр, известный как «малый шрифт», используется на ежедневной основе. 

Торги за единственные в своем роде часы начались со ставки в размере чуть более 125 000 евро. После настоящей битвы между несколькими коллекционерами хронометр был продан за 1,05 миллиона евро (1 480 000 сингапурских долларов)! Это почти в четыре раза превышает сумму, вырученную за часы Chronographe Monopoussoir Rattrapante, представленные женевским брендом на аукционе в 2018 году. В общей сложности бал этого года собрал более 1,6 миллиона евро: средства будут использованы Фондом князя Монако Альбера II для поддержки конкретных действий в Азии по защите океана.

 

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