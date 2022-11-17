Автор: Заррина Салимова, Женева, 17. 11. 2022.
Хронометр Optimum от F.P.Journe продан за внушительную сумму на благотворительном аукционе, организованном в Сингапуре Фондом князя Монако Альбера II.|
Un Chronomètre Optimum de F.P.Journe a été vendu pour une somme importante lors d’une vente aux enchères caritative organisée par la Fondation Prince Albert II de Monaco à Singapour.
Знаменитый женевский часовщик Франсуа-Поль Журн известен не только тем, что регулярно становится лауреатом престижных часовых наград (F.P.Journe – единственная независимая часовая марка, трижды получавшая Гран-При Женевы, «Золотую стрелку»), но и тем, что нередко и без колебаний поддерживает добрые инициативы. Особенно теплые отношения связывают господина Журна с Монако: во время проходящей в Монте-Карло ярмарки современного искусства часовщик вручает свою премию Solo artmonte-carlo - F.P. Journe за лучшую персональную выставку, приобретая работу художника-победителя и передавая ее в дар Новому национальному музею Монако. Кроме того, Франсуа-Поль Журн выставляет свои часы на благотворительные аукционы, помогая таким образом собирать средства на благие цели. В частности, по случаю состоявшегося 28 октября в роскошном сингапурском отеле Marina Bay Sands благотворительного бала Фонда князя Монако Альбера II, часовой дом представил уникальный экземпляр своего хронометра Optimum.
Князь Альбер II основал одноименный Фонд в 2006 году. Эта международная благотворительная организация призвана защищать окружающую среду, способствовать устойчивому развитию и справедливому управлению природными ресурсами. За четырнадцать лет своего существования Фонд выделил более 92 миллионов евро на финансирование более 720 проектов, направленных на решение трех основных экологических проблем мира: изменение климата, биоразнообразие и водные ресурсы. С 2008 года Фонд организует благотворительный бал и аукцион для сбора средств.
Изюминку часам придают китайские цифры, расположенные на минутном, часовом и малом секундном индикаторах, а также на показателе резерва хода. Традиционный способ записи цифр в китайской письменности основан на иероглифах, которые соответствуют числительным в разговорной речи. Набор цифр, известный как «малый шрифт», используется на ежедневной основе.
Торги за единственные в своем роде часы начались со ставки в размере чуть более 125 000 евро. После настоящей битвы между несколькими коллекционерами хронометр был продан за 1,05 миллиона евро (1 480 000 сингапурских долларов)! Это почти в четыре раза превышает сумму, вырученную за часы Chronographe Monopoussoir Rattrapante, представленные женевским брендом на аукционе в 2018 году. В общей сложности бал этого года собрал более 1,6 миллиона евро: средства будут использованы Фондом князя Монако Альбера II для поддержки конкретных действий в Азии по защите океана.
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