Автор: Надежда Сикорская, Женева, 30. 04. 2020. Просмотров: 66
На фоне всеобщей неуверенности и уныния так приятно поделиться хорошей новостью от давнего партнера Нашей Газеты. Ведь и правда – время не остановилось!|
Parmi la tristesse générale nous sommes ravis de partager avec vous une bonne nouvelle provenant d’un partenaire de longue date de Nasha Gazeta. Effectivement, le temps ne s’est pas arrêté !
Последователь голландского ученого 17 века Христиана Гюйгенса и двух часовых мастеров 18 века, Антида Жанвье и Авраама-Луи Бреге, создавших регуляторы хода с двойным маятником, действующие на основе феномена резонанса, Франсуа-Поль Журн стал первым и по сей день единственным часовщиком, производящим наручные часы с применением акустического резонанса.
В то время как внешний механизм-возбудитель негативно влияет на работу традиционных механических часов, в модели Chronomètre à Résonance тот же «возбудитель» ускоряет один из балансов в той же мере, в какой замедляет другой. Так, постепенно, оба баланса возвращаются друг к другу и находят согласие, устраняя помехи и работая с идеальной синхронностью.
За двадцать лет Франсуа-Поль Журн создал несколько версий своих наручных часов: первые двадцать по подписке (2000 г.), первую коллекционную серию (2001 г.), серию Ruthénium (2001-2002 г.), часы с механизмом из 18-каратного розового золота (2005 г.), цифровой 24-часовой Résonance (2010 г., эти знаковые часы, результат многолетних исследований Ф. П. Журна в области часовой точности, были удостоены в том же году женевской Гран-при высокого часового искусства в номинации «Часы с дополнительными функциями».), аналоговый 24-часовой Résonance (2019 г.) и новый Chronomètre à Résonance (2020 г.)
Стремиться ко все большей точности!
В новом Chronomètre à Résonance только одна заводная пружина на два механизма. Дифференциальный механизм, установленный на первом колесике, видном в центре циферблата, самостоятельно передает силу заводной пружины двум второстепенным колесикам. Каждое из второстепенных колесиков снабжено механизмом постоянной силы (rémontoir d'égalité) с частотой в 1 секунду. Работая таким образом, сила, получаемая анкерными колесиками, остается одинаковой и гарантирует изохронность в течение 28 часов.
Новый Chronomètre à Résonance – модель с корпусом из платины или 18-каратного золота 6 N. Заводная головка теперь находится на 2-часовой отметке, что облегчает завод часов на отметке 0. Установка времени производится в положении 2 заводной головки, по часовой стрелке для левого циферблата и против часовой стрелки для правого. Переводной рычаг на 4-часовой отметке позволяет синхронное возвращение к сбросу на ноль секундных стрелок.
Что касается механизма, два одинаковых ремонтуара передают одинаковую силу каждому из двух маятников, чтобы оставаться изохронными в течение 28 часов.
Эта модель доступна с корпусом из платины или 18-каратного золота 6N (красного золота) с диаметром 40 или 42 мм. Варианты циферблата: из белого золота или 18-каратного золота 6N с двумя часовыми циферблатами с гильошированным узором из серебра Clous de Paris. Браслет из кожи, золота или платины.
Явление резонанса (для тех, кто подзабыл уроки физики)
Резонанс – это природное акустические явление. Каждое приведенное в движение тело передает колебание в окружающую среду. Другое тело, совершающее движения с такой же частотой, уловив это колебание, поглощает его энергию.
Приведем несколько примеров.
Представьте себе сопрано, осторожно поющую в стеклянный стакан, пока не услышит частоту, на которой он ей «отвечает». Тогда она выдыхает со всей мощью своего голоса, в той же частоте. Стакан завибрирует в ответ, в полном «согласии». Если голос достаточно мощный, то стакан не выдержит и разобьется.
Музыканты, играющие на струнных и духовых инструментах, тоже знакомы с этим явлением, что засвидетельствовал джазовый пианист Кит Джарретт в первом каталоге F. P. Journe : вибрация резонансом – «смысл жизни», например, некоторых струн лютни и ситары, которых музыкант никогда не касается, несмотря на их близость к щипаемым струнам.
Все системы радиосвязи, передатчики и приемники используют резонаторы для «фильтрации» частот обрабатываемых сигналов. Когда мы «ловим» определенную программу на транзисторе, то слышим треск до тех пор, пока выбранная волна не «встретится» с частотой волны передаточного устройства – только тогда они достигнут гармонии, чтобы резонировать вместе.
Мост подвергается вертикальным и поперечным колебаниям и искривлениям. Известен такой случай. В 1850 году военный отряд походным шагом переходил мост через приток Луары – реку Мен, на которой стоит французский город Анжер. Ритмичные движения идущих в ногу людей привели к обвалу моста, повлекшему за собой гибель 226 солдат. Военный устав запрещает переходить мосты походным шагом!
Магнитно-резонансная томография (МРТ) использует резонанс протонов организма для получения изображений. Автомобиль, с его системой подвески, является генератором колебаний, резкий резонанс которого предупреждается амортизаторами.
Высотные строения, чувствительные к землетрясениям, предохраняются от них путем подвески сверху генератора колебаний (большого маятника), собственная частота которого граничит с частотой здания. Маятник поглощает энергию, предотвращая обвал здания.
И все ЭТО уменьшается в тонких, элегантных часах. Ну как устоять перед соблазном?!
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