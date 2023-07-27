Традиция дарить сувениры во время официальных визитов и протокольных встреч поддерживается многими странами, в том числе и Швейцарией, где дипломатией занимаются не только члены правительства, но и парламентарии. Несколько раз в год председатели обеих палат парламента посещают или принимают своих коллег из других стран: по этим случаям принято обмениваться подарками.

Ранее членам Федерального собрания приходилось чуть ли не самим отправляться по магазинам в поисках подходящего презента. Однако не так давно у парламента впервые появились эксклюзивные протокольные сувениры, разработка которых была поручена студентам отделения промышленного дизайна Кантональной школы искусств ECAL в Лозанне с учетом ряда критериев.

Любопытно, что, согласно пожеланиям парламентариев, подарки не должны быть слишком тяжелыми или громоздкими, чтобы их без проблем можно было взять с собой в поездку. Кроме того, они должны быть гендерно-нейтральными, чтобы понравиться как мужчинам, так и женщинам – галстуки, наверное, были исключены сразу. Наконец, цена не должна быть слишком высокой, чтобы подарок не мог быть воспринят, как взятка.

Что же получилось в итоге? В подарочную серию вошли пять предметов, призванных способствовать продвижению имиджа страны за рубежом. Так, студент Габриэль Фоллонье создал минималистичный подсвечник для ароматической свечи, запах которой должен навевать мысли о прогулке в горах и альпийских травах. Анн Бертончини придумала записную книжку, посвященную современному архитектурному ландшафту Швейцарии. Виктории Мак Суини удалось объединить два главных символа страны в одном подарке: придуманные ею шоколадные конфеты имеют форму девяти известных швейцарских вершин: Маттерхорн, Дан-Бланш, Эйгер, Гран-Комбэн, Мёнх, Пиц-Бернина, пик Дюфур, Ваниль-Нуар и Вайсхорн. Амандин Джини предложила включить в подарочный набор практичную точилку для карандашей из литого алюминия – ее форма повторяет контуры заводных ключей для часов и музыкальных шкатулок, традиционно производившихся в Швейцарии. Манон Вернье дополнила серию красным кожаным футляром для документов, внутри которого можно увидеть стилизованное изображение горной панорамы с подсвеченными в лучах восходящего солнца вершинами.

Все изделия были сделаны в Швейцарии в сотрудничестве с известными местными предприятиями, такими как женевский парфюмерный гигант Firmenich, существующая с 1850 года лозаннская шоколадная мануфактура Blondel или легендарная компания по выпуску письменных принадлежностей Caran d’Ache.

В общем, за председателя Национального совета Мартина Кандинаса и председательницу Совета кантонов Бригитту Хеберли-Коллер можно не волноваться: теперь они полностью «вооружены» для встреч с иностранными коллегами.

А что же дарят Швейцарии зарубежные делегации? Депутату Марине Кароббио Гускетти в Италии, например, подарили факсимиле «Божественной комедии» Данте. В целом, как отметил в комментарии RTS руководитель службы протокола Федерального собрания Филипп Бэрисвиль, такие страны, как Саудовская Аравия и Кувейт, любят преподносить позолоченные подарки, а скандинавские государства, напротив, к выбору сувениров подходят сдержанно, как и Швейцария.

Добавим, что в цокольном помещении одного из зданий в бернском районе Монбижу хранятся подарки, полученные федеральными советниками во время государственных визитов и встреч. По словам побывавших в этом помещении журналистов Blick, в коллекции находятся любопытные экземпляры, включая написанные от руки стихи Германа Гессе, которые Владимир Путин подарил Ули Мауреру в 2019 году. Восточный ковер ручной работы с портретом бывшего федерального советника Адольфа Оги в центре оказался презентом Ислама Каримова. Примечателен и подарок из Казахстана – фотография рукопожатия Ули Маурера и Касыма-Жомарта Токаева. Особенность этого снимка заключается в том, что Ули Маурер стоит таким образом, что лучи солнца на флаге Казахстана на заднем плане как бы придают ему нимб. Вот такой дипломатический юмор.