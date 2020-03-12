Автор: Заррина Салимова, Женева, 12. 03. 2020. Просмотров: 57
Группа компаний Firmenich со штаб-квартирой в кантоне Женева анонсировала сделку, которая превратит семейное швейцарское предприятие в одного из крупнейших игроков мирового рынка парфюма и ароматизаторов.|
Le groupe genevois d’arômes et de parfums Firmenich avec le siège dans le canton de Genève a annoncé un accord qui permettra à l’entreprise familiale suisse de devenir l’un des plus grands acteurs du marché mondial des parfums et des arômes.
Если мировым центром парфюмерии считается французский город Грас, то Женеву можно смело назвать столицей ароматов в более широком смысле слова. Дело в том, что многие ингредиенты для парфюмерных композиций и пищевых ароматизаторов производятся компаниями, штаб-квартиры которых расположены в женевских предместьях. Одно из таких предприятий – семейная группа компаний Firmenich – в этом году отмечает 125-летие.
История Firmenich началась в 1895 году, когда швейцарский химик Филипп Шуи и коммерсант Мартэн Нэф основали совместную компанию. Вскоре им удалось создать две свои знаменитые цветочные парфюмерные базы, Dianthine и Iralia, и привлечь первого клиента – знаменитого французского парфюмера Франсуа Коти, которого называют главным «носом» начала XX века. Позже Филипп Шуи женился на Терезе Фирмениш, а ее брат занял должность в компании: так объединились две семьи. Примечательно, что до сих пор Firmenich остается семейным бизнесом.
На сегодняшний день в компаниях, входящих в Firmenich, работают около 8 000 сотрудников на всех континентах. Firmenich продолжает делать ставку на инновации и исследования – группа имеет около 4 000 патентов. Оборот холдинга в 2019 году составил 3,9 млрд франков, а в следующем, по оценкам журнала Bilan, он может увеличиться до 4,6 млрд франков. Росту оборота Firmenich должна поспособствовать крупная сделка, о которой стало известно в конце прошлой недели.
Как отмечает Bilan, приобретение DRT откроет для Firmenich новые рынки сбыта. Кроме того, сделка позволит женевскому семейному предприятию стать вторым крупнейшим игроком на рынке парфюмерных композиций и пищевых ароматизаторов после концерна Givaudan, штаб-квартира которого, к слову, находится в Вернье. Таким образом, два главных парфюмерных гиганта в мире будут расположены в кантоне Женева.
Финансовые условия соглашения не разглашаются. Ранее Firmenich приобрела доли во французской группе Robertet, активной в секторе ароматизаторов и парфюмерии, а также взяла под свой контроль парфюмерную компанию MG International Fragrances Company, оборот которой на рынках Турции, стран Ближнего Востока и Африки составляет около 60 миллионов франков.
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