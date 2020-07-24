С VIII до конца XV века юг Пиренейского полуострова находился во власти мусульманских правителей: Гранадский, Севильский, Кордовский, Малагский эмираты и другие провинции, известные под общим названием Аль-Андалус, в период своего расцвета считались экономическими, культурными, научными и образовательными центрами Средиземноморья. На протяжении нескольких веков мусульманские эмиры находились в постоянных конфликтах с католическими королями, однако напряженные политические отношения не могли остановить культурный обмен, в том числе и в сфере моды. Кастильские короли, придворные вельможи и духовенство с удовольствием носили одежду из богато декорированных полотен, которыми славились ткачи Аль-Андалуса – этому аспекту взаимоотношений между враждовавшими соседями и посвящена выставка в фонде Абегг.

В центре экспозиции находятся шелковые ткани XII-XV веков. Шелкоткачество пришло на Пиренеи вместе с мавританской культурой. Исламские ткачи были искусными мастерами, а созданные ими изумительные ткани с узорами в виде орлов, львов и мифических существ были желанными предметами роскоши, которые вызывали фурор далеко за пределами Испании: победители привозили их в качестве военных трофеев, дипломаты дарили их иностранным правителям, а торговцы делали себе состояния на продаже шелка.

Любопытный факт: большинство мусульманских тканей того периода сохранились до наших дней благодаря … католической церкви. Дело в том, что красивый текстиль часто использовался для хранения реликвий или украшения алтаря, а также в качестве далматики – праздничного литургического облачения диаконов. Католиков не останавливал даже тот факт, что на многих тканях были вышиты коранические термины, например, слово «барака», означающее на арабском «божественное благословение». В фонде Абегг представлено несколько подобных экспонатов: два больших шелковых полотна, в которые были обернуты мощи раннехристианской мученицы Либераты, и два фрагмента одеяний канонизированных священнослужителей.

Другая часть выставки посвящена одежде испанской аристократии. Особенно впечатляет небольшой фрагмент погребального одеяния короля Фернандо III (1199-1252). На ткани изображен герб провинции Кастилия и Леон в виде красного льва на белом фоне и золотого замка с тремя башнями на красном фоне. Символ христианского королевства был вышит мусульманскими ткачами, которые, создавая «правильные» геральдические узоры, адаптировались к новому балансу сил в регионе и желаниям христианских покровителей.

Не менее интересен рисунок на погребальной одежде инфанта дона Фелипе (1231-1274), сына короля Фернанда III: типичный мавританский геометрический узор с решетками, звездами и розетками, между которыми расположены широкие горизонтальные полосы с вышитым арабским словом «удача». Вероятно, ткань была соткана в Малаге и могла попасть к представителям королевского двора в качестве подарка или трофея. Кстати, погребальная одежда дона Фелипе – это традиционная арабская рубашка альджуба, которая стала модной среди испанского дворянства в XIII веке. Такие примеры показывают, насколько исламские ткани были популярны среди католиков-аристократов.

Жемчужина выставки – это вышитые полосы ткани, которые когда-то украшали залы дворца Альгамбра в Гранаде, самого известного памятника мавританской архитектуры в Европе. На полотнах повторяются те же орнаменты, что и на керамической плитке, которой облицованы стены дворцов Насридов. Геометрические рисунки чередуются с каллиграфическими надписями на арабском, обозначающими пожелания счастья и процветания – такие узоры характерны для всего исламского искусства и часто встречаются в оформлении интерьеров.

Противостояние между мусульманским севером и христианским югом закончилось в 1492 году, когда Мухаммед XII сдал Гранадский эмират королеве Изабелле I Кастильской, поставив, таким образом, точку в истории католической Реконкисты полуострова. В это же время в Испании появился итальянский шелк, и увлечение исламскими тканями ослабело. В музее представлены несколько очень хорошо сохранившихся церковных облачений конца XV века, в стиле которых уже нельзя найти никакого влияния арабской культуры - эти предметы символизируют завершение долгой эпохи.

Пусть вас не удивляет тот факт, что многие экспонаты представляют собой небольшие фрагменты. Это связано с тем, что в XIX веке у коллекционеров проснулся интерес к андалузскому текстилю, поэтому продавцы предпочитали разрезать большие полотна на части, которые по отдельности стоили, естественно, дороже, чем целиком. Впрочем, даже этих кусочков ткани достаточно, чтобы восхититься замысловатыми узорами из сложным образом переплетенных разноцветных нитей. На создание таких вещиц уходили месяцы, если не годы.

Добавим, что выставка полностью состоит из образцов, хранящихся в запасниках фонда Абегг. Расположенный в крохотной деревеньке Риггисберг, в Бернских Альпах, музей славится не только своей коллекцией исторического текстиля, но и уникальной, причем не только по швейцарским, но и по мировым меркам, реставрационной мастерской, эксперты которой проводят сложнейшие работы по консервации и восстановлению тканей, возраст которых превышает несколько сотен лет. Посетители музея также могут полюбоваться интерьерами виллы, на которой жила чета коллекционеров Абегг – для этого нужно заранее зарезервировать место в группе, позвонив по телефону 0041 (0)31 808 12 01. Напомним, что до конца августа вход в бернские музеи, в том числе и в фонд Абегг, по субботам будет свободным. Подробную информацию о часах работы музея можно найти на сайте abegg-stiftung.ch.