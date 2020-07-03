Бесплатно в музей!

Не знаем, как вы, а мы во время карантина очень скучали по музеям. Никакие онлайн-туры, видеоэкскурсии и фото самого лучшего качества, на которых виден каждый нанесенный художником мазок краски, не заменят непосредственного контакта с произведением искусства. Рассматривать картины в интернете, конечно, очень познавательно, но в сети пропадает что-то очень важное: вдохновение, утешение и радость от искусства можно получить только «вживую». В целом, мало что еще так примиряет с действительностью и дарит душевный подъем, как встреча с прекрасным. Видимо, осознавая, какую важную моральную и эмоциональную поддержку оказывает искусство в это странное время, Берн решил сделать всем нам подарок – с завтрашнего дня и до конца лета вход в бернские музеи по субботам будет свободным.

В Кунстмузеум нужно отправляться, чтобы в очередной раз полюбоваться шедеврами Поля Сезанна, Пабло Пикассо, Винсента ван Гога, Алексея фон Явленского и других мастеров, а также для того, чтобы открыть для себя швейцарских художников, побывав на выставке Alles zerfällt, на которой работы из коллекции музея представлены в свете учения Зигмунда Фрейда.

Одна из главных художественных выставок лета проходит в Центре Пауля Клее – это первая в Швейцарии ретроспектива американской художницы еврейско-украинского происхождения Ли Краснер. Она долгое время находилась в тени своего мужа, знаменитого художника Джексона Поллока, но сейчас искусствоведы воздают ей должное, называя Краснер пионером абстрактного экспрессионизма и одной из наиболее последовательных художниц XX века.

Кунстхалле славится своими экспериментальными выставками: если хотите познакомиться с работами современных художников, то вам сюда. Завершить маршбросок по музеям можно в необычном кафе у Кунстхалле, представляющем собой открытую с двух сторон бетонную плиту, нависающую над бирюзовой Аарой. Возьмите коктейль или чашечку кофе и наслаждайтесь видом на Мюнстер и черепичные крыши Берна.

Если же перед вами стоит задача организовать познавательный досуг для детей, то выбирайте другой маршрут. Сразу несколько интересных музеев, в которые можно отправиться вместе с малышами и подростками, расположены вокруг Гельвецияплац, и самым примечательным из них в архитектурном плане является, псевдоготические башни которого видны из старого города. Строго говоря, под одной крышей находятся сразу два музея – музей Эйнштейна (не путать с квартирой-музеем на Крамгассе, которую по субботам летом также можно посетить бесплатно) и сам Исторический музей с его археологическими, нумизматическими и этнографическими коллекциями. Если залы с постоянной экспозицией вы уже досконально изучили, то загляните на проходящую до 31 января следующего года выставку Homo migrans, посвященную истории миграции, которая всегда была неотъемлемой частью истории человечества – от возникновения Homo sapiens в Африке до первого поселения человека в Швейцарии, от трудовой миграции до многонациональной сборной Конфедерации по футболу. К слову, сейчас музей собирает предметы, связанные с коронакризисом, которые можно было бы выставить, например, в 2050 году, чтобы рассказать будущим поколениям о том, как мы пережили пандемию Covid-19. Фотографию вещи с небольшим рассказом о том, почему она приобрела для вас особую ценность в повседневной жизни во время коронакризиса, можно присылать на адрес social@bhm.ch.

На этой же площади находится Альпийский музей, где сейчас проходит выставка «Мастерская Альпы», на которой можно не только узнать, сколько ручного труда задействовано при изготовлении лыж или обуви, но также посмотреть на работу ремесленников и самому что-нибудь смастерить – для детей старше четырех лет разработаны специальные программы.

Юных натуралистов привлечет Музей естественной истории, где до конца августа можно увидеть уникальные палеонтологические находки из горного массива Юра, например, окаменелости морских ежей, звезд, лилии и огурцов (тоже морских!). Не забудьте надеть 3D-очки, чтобы усилить впечатление от выставки.

Ребенка XXI века нужно обязательно отвести в Музей коммуникации, чтобы показать ему мир доцифровой эпохи, когда телефоны были дисковыми, вычислительные машины работали на перфокартах, а телевизоры еще не были плоскими и не висели на стенах, а представляли собой огромные тяжелые коробки с выпуклым экраном.

На целый день из Берна можно запланировать поездку в два чудесных загородных музея: в фонд Абегг, если вы любите историю моды и хотите побольше узнать о текстиле того времени, когда испанская Андалусия называлась Аль-Андалус; или в замок Ландсхут, куда смело можно оправляться с детьми, чтобы окунуться в атмосферу сказочного Средневековья.

Полный список участвующих в акции музеев можно найти на сайте museen-bern.ch.