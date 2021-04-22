Автор: Заррина Салимова, Риггисберг, 22. 04. 2021.
Фонд Абегг представляет выставку старинного голландского льняного дамаста XVI-XVIII веков. Белое столовое белье было важной частью сервировки в княжеских и буржуазных домах в Голландии Золотого века.|
La Fondation Abegg présente l’exposition des damas de lin ancien des Pays-Bas datant du XVIe au XVIIIe siècle. Le linge de lin blanc était un élément de l’art de la table dans les maisons princières et bourgeoises dans la Hollande du Siècle d’or.
Музею Абегг в Риггисберге принадлежит одна из самых значительных коллекций исторического льняного дамаста. Скатерти, салфетки и полотенца обычно аккуратно хранятся в хранилище, но в этом году наиболее интересные из этих хрупких свидетельств культуры сервировки прошлых столетий можно увидеть в рамках открывающейся в воскресенье выставки.
Выбранная тема кажется на редкость актуальной. Согласно статистике, во время пандемии резко выросли продажи товаров для дома, и в этом нет ничего удивительного. Никогда раньше мы, наверное, не проводили столько времени в четырех стенах, как во время сменяющих друг друга карантинов и локдаунов, поэтому стремление сделать свой дом более уютным и комфортным совершенно понятно. Декораторы знают, что самый простой способ освежить обстановку – это сменить текстиль, например, купить новые скатерти. Когда же возник обычай накрывать стол белой тканью? Какими скатертями пользовались раньше? И как сервировали стол аристократичные и зажиточные семьи прошлых столетий? Фонд Абегг предлагает «заглянуть на обед» к состоятельным голландским семьям эпохи Золотого века и узнать ответы на эти вопросы.
Голландия XVII века была страной, где все было в превосходной степени: экономика процветала, торговля развивалась, заморские территории расширялись, благосостояние людей увеличивалось, а вместе с этим возникал спрос на предметы роскоши, к которым относилось и столовое белье ручной работы. Стоит только посмотреть на голландские натюрморты с кусками ветчины, сыром, устрицами, кубками и лимонами со срезанной кольцами кожурой, как сразу становится понятно, что жители этой страны знали толк в простых радостях жизни и понимали, что удовольствие от обеда зависит не только от мастерски приготовленных блюд и подобранных к ним вин, но и от правильной атмосферы, которую создают изысканные бокалы из тонкого стекла, красивая фарфоровая посуда, серебряные столовые приборы и, конечно, нарядные дамастовые скатерти и салфетки.
Своим названием дамаст обязан сирийскому городу Дамаску, где этот вид текстиля с блестящим переплетением нитей на матовом фоне ткали еще в Раннем Средневековье. В XII веке купцы завезли дамаст в Европу, а позже ткань научились производить и европейцы. Колыбелью европейского льняного ткачества дамаста считаются Нидерланды. С XVIII века дамаст также ткали в Ирландии, Шотландии, России, Швеции и Саксонии, однако производители в этих странах в основном поставляли продукцию отечественным заказчикам.
С начала XVI века столовое белье из белого льняного дамаста стало частью сервировки праздничного стола в Нидерландах, причем нередко скатерть была самой дорогой вещью на столе, поэтому этот предмет часто изображался на натюрмортах той эпохи как символ состоятельности заказчика. Комплект столового белья, как правило, состоял из двух-четырех скатертей, нескольких десятков салфеток и полотенец. Первоначально только княжеские семьи могли позволить себе льняной дамаст, но, начиная с XVII века, это столовое белье становится популярным и в буржуазных кругах. Те, кто имел достаточно денег, заказывали белье с вышитым фамильным гербом, собственными именами и годом покупки. Так, между 1660 и 1663 годами голландец Доуве ван Айлва и его жена Люсия ван Меккема приобрели в общей сложности шесть комплектов столового белья с разными узорами. Каждый ансамбль состоял из четырех скатертей и не менее 48 салфеток. Огромное количество предметов дает представление о том, какое большое значение имел хорошо укомплектованный бельевой шкаф! За тонким столовым бельем, как и за столовым серебром, бережно ухаживали на протяжении многих поколений.
Любопытно, что дамаст использовался не только для демонстрации собственного благосостояния, но и нравственности. На многих полотнах голландских мастеров скатерти изображены с острыми заутюженными складками, которые считались доказательством чистоты домашнего хозяйства и, в переносном смысле, безупречных моральных качеств его обитателей.
На представленных в музее трехсотлетних скатертях можно обнаружить целые картины: сценки из заморских путешествий и повседневной жизни, мифологические и библейские изображения, а также диковинных животных, портреты правителей, исторические события и фамильные гербы. Тарелки с крабами, рыбой и улитками, аккуратно уложенные столовые приборы, изысканные бокалы и чаши, подсвечники, вишни, яблоки, груши и даже лук – льняные дамасты с такими аппетитными мотивами практически удваивали удовольствие от пребывания за столом. Очень популярным был цветочный узор, особенно изображение тюльпанов, принесших многим голландским торговцам целые состояния.
В XIX веке был изобретен жаккардовый ткацкий станок, автоматизированный системой перфокарт, что сделало плетение дамаста более быстрым и дешевым. Однако ценители знают, что «настоящий» дамаст должен быть выткан вручную, ведь именно это и придает ему ценность.
Добавим, что наиболее известные экспонаты коллекции фонда включены в постоянную экспозицию. Прогуливаясь по секциям просторного выставочного зала, посетители словно путешествуют во времени и пространстве. Бронза из древней Персии, шелковые кафтаны из Средней Азии, вышитые золотом гобелены, бархатные шпалеры, полотна Фра Анжелико – перемещаясь по эпохам и странам, можно на время позабыть об эпидемиях, прививках и вакцинах.
Выставка открыта с 25 апреля по 7 ноября. Подробную информацию можно найти на сайте Abegg-stiftung.ch.
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