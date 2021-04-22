Музею Абегг в Риггисберге принадлежит одна из самых значительных коллекций исторического льняного дамаста. Скатерти, салфетки и полотенца обычно аккуратно хранятся в хранилище, но в этом году наиболее интересные из этих хрупких свидетельств культуры сервировки прошлых столетий можно увидеть в рамках открывающейся в воскресенье выставки.

Выбранная тема кажется на редкость актуальной. Согласно статистике, во время пандемии резко выросли продажи товаров для дома, и в этом нет ничего удивительного. Никогда раньше мы, наверное, не проводили столько времени в четырех стенах, как во время сменяющих друг друга карантинов и локдаунов, поэтому стремление сделать свой дом более уютным и комфортным совершенно понятно. Декораторы знают, что самый простой способ освежить обстановку – это сменить текстиль, например, купить новые скатерти. Когда же возник обычай накрывать стол белой тканью? Какими скатертями пользовались раньше? И как сервировали стол аристократичные и зажиточные семьи прошлых столетий? Фонд Абегг предлагает «заглянуть на обед» к состоятельным голландским семьям эпохи Золотого века и узнать ответы на эти вопросы.

Голландия XVII века была страной, где все было в превосходной степени: экономика процветала, торговля развивалась, заморские территории расширялись, благосостояние людей увеличивалось, а вместе с этим возникал спрос на предметы роскоши, к которым относилось и столовое белье ручной работы. Стоит только посмотреть на голландские натюрморты с кусками ветчины, сыром, устрицами, кубками и лимонами со срезанной кольцами кожурой, как сразу становится понятно, что жители этой страны знали толк в простых радостях жизни и понимали, что удовольствие от обеда зависит не только от мастерски приготовленных блюд и подобранных к ним вин, но и от правильной атмосферы, которую создают изысканные бокалы из тонкого стекла, красивая фарфоровая посуда, серебряные столовые приборы и, конечно, нарядные дамастовые скатерти и салфетки.

Своим названием дамаст обязан сирийскому городу Дамаску, где этот вид текстиля с блестящим переплетением нитей на матовом фоне ткали еще в Раннем Средневековье. В XII веке купцы завезли дамаст в Европу, а позже ткань научились производить и европейцы. Колыбелью европейского льняного ткачества дамаста считаются Нидерланды. С XVIII века дамаст также ткали в Ирландии, Шотландии, России, Швеции и Саксонии, однако производители в этих странах в основном поставляли продукцию отечественным заказчикам.

Узор для дамаста формируется на ткацком станке путем чередования нитей основы и утка. В зависимости от того, какие нити преимущественно видны на поверхности, падающий на них свет отражается по-разному. Это позволяет видеть узор, несмотря на то, что все нити основы и утка имеют один и тот же цвет – ранее преимущественно белый. Белое на белом? Можно ли этот рисунок вообще разглядеть? Да, если присмотреться. В этом и состоит прелесть дамастовых тканей: они кажутся незаметными и как бы простоватыми на первый взгляд, но стоит только изменить угол зрения или источник света, как они становятся роскошными и раскрывают всю свою сдержанную красоту.

С начала XVI века столовое белье из белого льняного дамаста стало частью сервировки праздничного стола в Нидерландах, причем нередко скатерть была самой дорогой вещью на столе, поэтому этот предмет часто изображался на натюрмортах той эпохи как символ состоятельности заказчика. Комплект столового белья, как правило, состоял из двух-четырех скатертей, нескольких десятков салфеток и полотенец. Первоначально только княжеские семьи могли позволить себе льняной дамаст, но, начиная с XVII века, это столовое белье становится популярным и в буржуазных кругах. Те, кто имел достаточно денег, заказывали белье с вышитым фамильным гербом, собственными именами и годом покупки. Так, между 1660 и 1663 годами голландец Доуве ван Айлва и его жена Люсия ван Меккема приобрели в общей сложности шесть комплектов столового белья с разными узорами. Каждый ансамбль состоял из четырех скатертей и не менее 48 салфеток. Огромное количество предметов дает представление о том, какое большое значение имел хорошо укомплектованный бельевой шкаф! За тонким столовым бельем, как и за столовым серебром, бережно ухаживали на протяжении многих поколений.

Любопытно, что дамаст использовался не только для демонстрации собственного благосостояния, но и нравственности. На многих полотнах голландских мастеров скатерти изображены с острыми заутюженными складками, которые считались доказательством чистоты домашнего хозяйства и, в переносном смысле, безупречных моральных качеств его обитателей.

На представленных в музее трехсотлетних скатертях можно обнаружить целые картины: сценки из заморских путешествий и повседневной жизни, мифологические и библейские изображения, а также диковинных животных, портреты правителей, исторические события и фамильные гербы. Тарелки с крабами, рыбой и улитками, аккуратно уложенные столовые приборы, изысканные бокалы и чаши, подсвечники, вишни, яблоки, груши и даже лук – льняные дамасты с такими аппетитными мотивами практически удваивали удовольствие от пребывания за столом. Очень популярным был цветочный узор, особенно изображение тюльпанов, принесших многим голландским торговцам целые состояния.

В XIX веке был изобретен жаккардовый ткацкий станок, автоматизированный системой перфокарт, что сделало плетение дамаста более быстрым и дешевым. Однако ценители знают, что «настоящий» дамаст должен быть выткан вручную, ведь именно это и придает ему ценность.

Добавим, что наиболее известные экспонаты коллекции фонда включены в постоянную экспозицию. Прогуливаясь по секциям просторного выставочного зала, посетители словно путешествуют во времени и пространстве. Бронза из древней Персии, шелковые кафтаны из Средней Азии, вышитые золотом гобелены, бархатные шпалеры, полотна Фра Анжелико – перемещаясь по эпохам и странам, можно на время позабыть об эпидемиях, прививках и вакцинах.

Выставка открыта с 25 апреля по 7 ноября. Подробную информацию можно найти на сайте Abegg-stiftung.ch.