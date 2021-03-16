На что швейцарцы тратят сбережения?

Экономические новости последних месяцев представляют собой исключительно неутешительные прогнозы развития рынка и сводки с потерями, которые из-за пандемии и связанных с ней ограничений несут компании. Так, убытки железнодорожной компании SBB/CFF составили 617 млн франков, при этом спрос упал на треть. Авиаперевозчик Swiss потерял 654 млн франков: в прошлом году на борт самолетов швейцарской авиакомпании поднялись только 4,8 млн пассажиров по сравнению с более чем 18,5 млн в 2019-м. По данным HotellerieSuisse, во время зимнего сезона заполняемость швейцарских отелей достигла исторически низкого уровня – 15% в городах по сравнению с 55% в феврале 2019 года. Две трети гостиниц понесли убытки в размере до 250 000 франков за месяц, а в ресторанном бизнесе под угрозой находится около 100 000 рабочих мест. И этот печальный список можно продолжать еще долго.

Как гласит народная мудрость, если в одном месте убыло, то в другом прибыло. Где же «осели» все эти деньги, которые швейцарцы не потратили на ужины в ресторанах, пятничные посиделки в барах, поездки, путешествия, отели, походы в кино, театры и на концерты? На сберегательных счетах, в кошельках и сейфах. По оценкам Института конъюнктурных исследований (KOF) при Федеральной политехнической школе Цюриха (ETHZ), швейцарские домохозяйства сэкономили в прошлом году в общей сложности почти 130 млрд франков. Для сравнения: в предыдущие годы экономия составляла от 95 до 97 млрд франков. В целом, в 2020-м уровень сбережений достиг рекордных 26,6%, что соответствует доле располагаемого дохода, которую домохозяйства не потратили, уточняет TagesAnzeiger. На поведение потребителей повлияли также такие факторы, как экономическая неопределенность и страх остаться без работы.

Нетрудно догадаться, что экономистов и аналитиков сейчас больше всего беспокоят два вопроса: на что же швейцарцы тратили средства в прошлом году и что они намерены покупать в 2021-м? Интересная тенденция наблюдалась во время первого локдауна весной прошлого года. Как только это стало возможным, люди потратили более двух третей от сэкономленной суммы. Причем покупки были обусловлены изменившимся образом жизни. Переход на удаленную работу и дистанционное обучение заставил население пересмотреть приоритеты и инвестировать больше средств в обустройство домов. Жители Конфедерации приобретали, например, новую мебель, шторы, кухонную технику, а также кастрюли, сковородки и посуду для выпечки. В общем, создать уют, сидеть дома и печь пироги – это понятное желание во время таких кризисов, как пандемия Covid-19.

Бум переживали также садовые центры и цветочные магазины: швейцарцы скупали цветы, кустарники, теплицы, шезлонги. Те, кто мог себе это позволить, делали более крупные покупки: от саун до вторых резиденций в местах отдыха.

Пока магазины были закрыты, интернет-торговля процветала, достигнув в общей сложности 13,1 млрд франков, что на 27,2% больше, чем в 2019 году. Чаще всего швейцарцы приобретали онлайн бытовую технику, спортивные товары, товары для дома и сада, а также игрушки. Из одежды наибольшей популярностью пользовались толстовки и спортивные брюки, спрос на которые в интернет-магазине Zalando удвоился по сравнению с предыдущим годом.

Кроме треников и горшков с цветами, швейцарцы также покупали … собак. Количество зарегистрированных питомцев значительно выросло в прошлом году: по сравнению с концом 2019-го, в декабре прошлого года было зарегистрировано более 12 000 новых собак. В предыдущие годы рост был в среднем вдвое меньше.

Как же изменятся поведение потребителей в 2021 году? Вольются ли сэкономленные швейцарцами миллиарды в отечественную экономику? Эксперты опасаются, что средства «утекут» в другие страны. «В 2021 году, скорее всего, люди будут больше тратить за границей, чем в 2020-м, потому что швейцарцы снова отправятся за рубеж, как только границы будут открыты», - отметил экономический аналитик Credit Suisse Клод Маурер в комментарии TagesAnzeiger. С другой стороны, в Швейцарию снова приедут больше европейцев, но они вряд ли смогут компенсировать убытки. Благодаря вакцинации, люди из группы риска снова смогут спокойно отправиться на ужин в ресторан, поэтому сфера общественного питания должна быстро восстановиться, когда кафе и бистро, наконец, откроют. Каким образом изменятся тенденции потребления в долгосрочной перспективе, пока неясно. Как известно, люди – существа привычки, а целого года пандемии, ограничений и запретов может быть достаточно для формирования новых покупательских привычек.