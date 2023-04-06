Автор: Заррина Салимова, Женева, 6. 04. 2023.
Ответ на этот вопрос попытался найти начинающий часовщик Александр Азманн, ставший победителем конкурса Young Talent Competition, организованного независимой женевской часовой маркой F.P.Journe при поддержке компании The Hour Glass.|
La réponse à cette question a été cherchée par le jeune horloger Alexandre Hazemann, lauréat de la Young Talent Competition organisée par la marque horlogère indépendante genevoise F.P.Journe avec le soutien de The Hour Glass.
Знаменитый женевский часовщик Франсуа-Поль Журн не только сам создает уникальные часы, но и заботится о том, чтобы секреты высокого часового искусства были сохранены и переданы последующим поколениям. С этой целью с 2015 года проводится соревнование Young Talent Competition, которое позволяет выявить и поддержать самых талантливых молодых часовщиков в мире.
В состав конкурсного жюри этого года вошли ключевые фигуры часового дела, включая самого Франсуа-Поля Журна, часовщиков Филиппа Дюфура, Андреаса Стрелера, Джулио Папи и Марка Дженни, а также управляющего директора специализирующейся на продаже часов и предметов люкса в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании The Hour Glass Майкла Тэя и часового эксперта Элизабет Дорр. Участники конкурса должны были самостоятельно разработать и изготовить часы или техническую конструкцию. В свою очередь, члены жюри оценивали такие параметры, как техническое мастерство, сложность исполнения, чувство дизайна и эстетики, а также качество мастерства.
Победителем Young Talent Competition стал Александр Азманн, 23-летний выпускник расположенного во французском городке Морто лицея Эдгара Фора. На седьмом году обучения часовому делу Александру необходимо было изготовить часы для дипломного проекта. Помимо чисто технических задач, он поставил перед собой и творческую – поиск ответа на философский вопрос «Что нам нужно для счастья?». Эти размышления привели его к теме страсти и вдохновили на создание часовой модели AH.02 Signature.
Александр Азманн намерен потратить приз в размере 20 000 франков на приобретение новых часовых инструментов. «Я хочу использовать эту премию по назначению – как трамплин в моей профессиональной жизни. Я отношусь к тем людям, которые считают, что наша жизнь уже написана на пергаменте, и поэтому мы должны использовать любую возможность, которая появляется на нашем пути». Амбициозный молодой человек сейчас продолжает свое обучение часовому мастерству в Невшательском центре профессионального образования в Ле Локле и мечтает о том, чтобы в один прекрасный день открыть собственную независимую часовую мастерскую, прекрасно осознавая, что профессиональный путь может быть длинным и извилистым, а ему самому еще многому предстоит научиться. Познавать новое, стремиться к совершенству, мечтать и идти к своей мечте – наверное, в этом и заключается ответ на философский вопрос, сформулированный Александром и вынесенный в заголовок статьи. Нам остается только пожелать молодому таланту удачи!
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