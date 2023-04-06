Знаменитый женевский часовщик Франсуа-Поль Журн не только сам создает уникальные часы, но и заботится о том, чтобы секреты высокого часового искусства были сохранены и переданы последующим поколениям. С этой целью с 2015 года проводится соревнование Young Talent Competition, которое позволяет выявить и поддержать самых талантливых молодых часовщиков в мире.

В состав конкурсного жюри этого года вошли ключевые фигуры часового дела, включая самого Франсуа-Поля Журна, часовщиков Филиппа Дюфура, Андреаса Стрелера, Джулио Папи и Марка Дженни, а также управляющего директора специализирующейся на продаже часов и предметов люкса в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании The Hour Glass Майкла Тэя и часового эксперта Элизабет Дорр. Участники конкурса должны были самостоятельно разработать и изготовить часы или техническую конструкцию. В свою очередь, члены жюри оценивали такие параметры, как техническое мастерство, сложность исполнения, чувство дизайна и эстетики, а также качество мастерства.

Победителем Young Talent Competition стал Александр Азманн, 23-летний выпускник расположенного во французском городке Морто лицея Эдгара Фора. На седьмом году обучения часовому делу Александру необходимо было изготовить часы для дипломного проекта. Помимо чисто технических задач, он поставил перед собой и творческую – поиск ответа на философский вопрос «Что нам нужно для счастья?». Эти размышления привели его к теме страсти и вдохновили на создание часовой модели AH.02 Signature.

Проект был реализован в сотрудничестве с давним другом Александра – Виктором Моннэном. Виктор занимается управлением и организацией проектов, а также обработкой деталей, тогда как Александру больше по душе конструирование часов, расчеты и создание прототипов. На создание часов ушло почти восемь месяцев и более 1200 часов работы. Юные часовщики начали с эскизов, после чего перешли к компьютерному дизайну и расчетам. В течение двух месяцев они изготавливали компоненты, произведя самостоятельно все детали, кроме стекла, браслета и основного механизма. Следующий месяц был отведен на изготовление прототипа и проверку его надежности. Этот этап оказался для Александра самым сложным: нужно было найти и устранить возникшие проблемы, чтобы получить функциональные часы, способные показывать время с безупречной точностью. Наконец, ребята изготовили корпус из нержавеющей стали, чтобы разместить в нем механизм с двойным усложнением. К началу июня была произведена окончательная сборка – часы были готовы.

Александр Азманн намерен потратить приз в размере 20 000 франков на приобретение новых часовых инструментов. «Я хочу использовать эту премию по назначению – как трамплин в моей профессиональной жизни. Я отношусь к тем людям, которые считают, что наша жизнь уже написана на пергаменте, и поэтому мы должны использовать любую возможность, которая появляется на нашем пути». Амбициозный молодой человек сейчас продолжает свое обучение часовому мастерству в Невшательском центре профессионального образования в Ле Локле и мечтает о том, чтобы в один прекрасный день открыть собственную независимую часовую мастерскую, прекрасно осознавая, что профессиональный путь может быть длинным и извилистым, а ему самому еще многому предстоит научиться. Познавать новое, стремиться к совершенству, мечтать и идти к своей мечте – наверное, в этом и заключается ответ на философский вопрос, сформулированный Александром и вынесенный в заголовок статьи. Нам остается только пожелать молодому таланту удачи!