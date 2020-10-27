Франсуа-Поль Журн поощряет молодые таланты

За развитием премии Академии независимых часовщиков в Цюрихе (Académie Horlogère des Créateurs Indépendants, AHCI), уникального учебного заведения, созданного в 1985 году с целью доказать, что параллельно с промышленным производством наручных и настольных часов имеют право на существование и ручная продукция, и независимые творцы, Наша Газета следит с 2015 года. Именно тогда, по случаю 30-летия AHCI, «патроном» основанного Академией конкурса молодых талантов Young Talent Competition впервые выступил знаменитый женевский часовой бренд F.P. Journe. С тех мы имели поводы рассказать вам об условиях конкурса, о единственном на сегодняшний день российском обладателе премии Андрее Суханове и о других ярких талантах.



Жизнь диктует свои условия, и они суровы. Канула в лету ярмарка BaselWorld, в рамках которой когда-то вручалась премия, в этом году был отменен салон Watches & Wonders (ранее SIHH), также служивший площадкой для этого радостного события. Встречи с лауреатом 2020 года на мануфактуре F.P. Journe мы ожидали с не меньшим нетерпением – элегантная церемония должна была состояться в более интимной обстановке в августе, по случаю двадцатилетия Chronomètre à Résonance и презентации новой модели швейцарского мэтра – Astronomic Souveraine. Но, увы, и это оказалось невозможным, поскольку лучшим молодым часовщиком международное жюри на этот раз признало японца, а въезд в Швейцарию гражданам этой страны в августе был строго воспрещен.

Что делать, если Магомет не идет к горе, вы догадываетесь, а потому не удивитесь, узнав, что церемония вручения премии Young Talent Competition состоялась на прошлой недели в Японии, по месту жительства ее счастливого обладателя, а точнее – в фирменном токийском бутике F.P. Journe. Партнером швейцарского бренда выступил The Hour Glass, самый уважаемый специализированный часовой журнал в Азии. Вместе они вручили 23-летнему Норифими Секи – а именно это имя нам всем теперь следует запомнить – почетный диплом и чек на 20 тысяч шв. франков: по правилам конкурса, эта сумма предназначена для приобретения оборудования, необходимого для реализации нового часового проекта.

Высокой награды удостоены наручные часы, созданные Норифими Секи в качестве его дипломной работы в ювелирном колледже Hiko Mizuno. «Главная проблема, с которой я столкнулся, решив создать более крупную, чем обычно, фазу Луны, состояла в том, что, в то время как фаза Луны работала отлично, вертикальное отображение календаря – нет», - рассказал Норифими Секи, продолжающий также совершенствовать колесико балансира этих часов, выполненных полностью их титана, со сферой Луны диаметром 20 мм, одна треть которой подсинена в горячем состоянии, а две другие позолочены.

Очень надеемся, что когда-нибудь модель молодого японского мастера можно будет увидеть в Швейцарии, на одном из профессиональных смотров, которым удастся пережить пандемию и связанный с ней экономический спад. А он, увы, налицо, о чем Наша Газета уже не раз писала. Согласно результатам опроса, проведенного в Швейцарии консалтинговой фирмой Deloitte Suisse несколько дней назад, 85% работников часовой индустрии настроены пессимистично. Падение экспорта и спроса на внутреннем рынке, практическое отсутствие туристов – все это, разумеется, не радует. При этом, по оценке специалистов, наблюдается тенденция к предпочтению качества количеству и к покупке часов «вживую», в бутике, а не в интернете – этот приятный опыт остается одним из стимулов к покупке. Но этим сыт не будешь, а потому 60% участвовавших в опросе брендов избирают сегодня «многоканальную» стратегию, используя как классические магазины, так и интернет-сайты и социальные сети. Однако 70% респондентов надеются, что это лишь вопрос времени, и после завершения пандемии продажи «онлайн» вновь станут скорее исключением из правил люксовой индустрии.