В течение этой недели в Женеве проходит часовой салон Watches and Wonders, в рамках которого часовые бренды соревнуются в красоте и изобретательности своих моделей. Но есть и такие, кто предпочитает собственные, индивидуальные выставки. К им относится F.P.Journe.

Постоянные читатели Нашей Газеты, интересующиеся новинками высокого часового искусства, помнят о новом творении Франсуа-Поля Журна, так называемых «часах с синей рукой», или FFC BLUE, в честь Фрэнсиса Форда Копполы. Мы подробно рассказывали о них летом 2021 года и вновь вернулись к этой теме в ноябре, когда прототип этой уникальной модели был выставлен на проходившем в Женеве благотворительном аукционе Only Watch и продан за 4,5 млн шв. франков.

Chronomètre à Résonance

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Inglenook

– cherchez la femme!

Казалось бы, мы все уже рассказали тогда, включая переданный со слов самого Франсуа-Поля Журна разговор, состоявшийся в 2012 году между ним и знаменитым голливудским режиссером у того дома, в долине Напа. Но оказывается, что у этой истории была предыстория. На самом деле, все началось еще в 2009 году, когда супруга Копполы Элеонора подарила мужу другое творение Ф.П. Журна,(о котором мы также подробно рассказывали знающая толк дама сочла эти часы одновременно шикарными и элегантными. Счастливый таким подарком, Фрэнсис Форд Коппола немедленно направил знаменитому часовщику приглашение навестить его в его винодельческом поместье, что и произошло три года спустя. Это уточнение лишний раз доказывает, что в любой нестандартной ситуации следует искать женщину

Как бы то ни было, за без преувеличения историческим ужином режиссер бросил часовщику вызов: попытаться отобразить 12 часов как это делали наши предки – загибая пальцы на руке. Вызовы Ф. П. Журн обожает, историю тоже, так что начал думать… В результате знаменитый девиз F.P. Journe "Invenit et Fecit" пришлось "поделить": придумал Ф.Ф. Коппола, а сделал Ф.П. Журн.

Чем отличаются «настоящие» часы, которыми мы смогли полюбоваться в выставочном зале мануфактуры F.P. Journe, от прототипа? C механико-технической точки зрения – ничем. У них тот же легендарный автоматический калибр Octa 1300.3, при том, что Ф. П. Журн не любит называть модель автоматом. Платиновый корпус диаметром 42 м и толщиной всего 10,7 мм. Для того, чтобы добиться этого, автор отказался от циферблата и заменил минутную стрелку вращающимся кольцом, насаженным на шарикоподшипник. Такое решение позволило «спасти» несколько миллиметров, необходимых для размещения самой руки, выполненной искусным гравером мануфактуры: толщина ее составляет 2 мм, а толщина пальцев – от 0,10 до 0,15 мм. Работа такой тонкости, что может показаться, будто рука нарисована, но уверяем вас, что это не так, а все пальцы двигаются!

Стоит напомнить, что для того, чтобы использовать только энергию заводного барабана, гарантирующего отсчет времени в течение 5 дней, было решено установить устройство постоянной силы между колесной передачей и системой индикации – как в часах на зданиях с большими и тяжелыми стрелками. Данное устройство, состоящее из помещенной наподобие барабана плоской пружины, спуска и анкера, находящихся в центре эксцентрика, ежечасно подзаводится механизмом в течение 40 минут. С наступлением очередного часа эта система, классифицируемая Франсуа-Полем Журном как вид спуска, срабатывающего один раз в час, высвобождает накопленную от заводного барабана энергию через анкер, приводя в движение серию из 10 кулачков, контролирующих движения пальцев ладони. Расположенные в левой части механизма и видимые между ладонью и минутным кольцом, вращающимся на большом ультраплоском керамическом подшипнике, с фиксированным указателем на «12 часах», они совершают один оборот за 12 часов. Каждый из них сопряжен с несколькими пружинами, поднимающими и опускающими 4 пальца, а также двигающими большим пальцем. Зубья кулачков воздействуют на стальные «стропы», поднимающие и опускающие пальцы практически без трения – по принципу челночного ткацкого станка. Благодаря этой гениальной системе на поднимание-опускание одного пальца и четырех пальцев между «5» и «6 часами» и между «9» и «10 часами» затрачивается одинаковый объем энергии, никак не сказывающийсяна работе колесной системы и спуска и, соответственно, точности хода.

Внешне же главное отличие в том, что рука не синяя, как на прототипе, а наиболее приближенная к рисунку протеза, сделанного знаменитым хирургом Амбруазом Паре (1510-1590), послужившим для Ф.П. Журна источником вдохновения. Рука на часах напоминает гравюры Альбрехта Дюрера, поздние из которых были созданы тогда же, когда Амбруаз Паре совершенствовал медицину.

Уникальные часы FFC Франсуа-Поля Журна вряд ли будут воспроизведены больше, чем в десяти экземплярах, цена каждого из которых превысит 800 тыс. франков. Они – тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать. А потому мы рады предложить вашему вниманию видео, дающее возможность рассмотреть новинку во всех подробностях.