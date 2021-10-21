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Барометр швейцарской часовой индустрии|Comment se porte l’industrie horlogère suisse?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 21. 10. 2021.

Часовые бутики в Берне. Фото: Nashagazeta.ch

Пандемия нанесла удар по швейцарской часовой промышленности, но в конечном итоге кризис стал катализатором давно назревших перемен. В целом, согласно новому отчету консалтинговой компании Deloitte, часовщики настроены более оптимистично, чем в 2020 году, но опасения остаются – многие игроки адаптируют свои бизнес-стратегии к новым реалиям.

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La pandémie a perturbé l’industrie horlogère suisse et, en définitive, elle a été le catalyseur d’un changement indispensable. L’industrie est plus optimiste par rapport à 2020, mais des inquiétudes demeurent et de nombreux acteurs adaptent leurs stratégies commerciales aux nouvelles réalités, selon le dernier rapport de Deloitte.

Швейцарская часовая промышленность восстанавливается и развивает новые тренды – таковы некоторые выводы исследования, проведенного компанией Deloitte в период с середины августа по начало сентября этого года. Отчет включает онлайн-опросы и беседы с 67 руководителями высшего звена часовой индустрии и 5558 потребителями, проживающими в Китае, Франции, Германии, Гонконге, Италии, Японии, Сингапуре, Швейцарии, АОЭ, Великобритании и США. Иными словами, доклад представляет собой целостную и разностороннюю оценку сектора и позволяет понять, как «тикает» современная часовая индустрия.

После резкого снижения продаж в прошлом году из-за мер, принятых по всему миру для сдерживания пандемии, экспорт швейцарских часов сейчас снова набирает обороты. Так, 24% опрошенных менеджеров часовых брендов класса люкс ожидают, что к концу года показатели продаж вернутся на докризисный уровень. Между тем, 36% респондентов считают, что докоронавирусный уровень будет достигнут к концу следующего года, а 25% не ожидают этого до конца 2023-го. Несмотря на разные мнения, представители индустрии более оптимистичны, чем годом ранее: 77% руководителей позитивно оценивают перспективы развития швейцарской часовой промышленности на следующий год, но они ожидают роста только в сегменте часов стоимостью от 5 000 франков. В целом, в этом секторе объемы экспорта за первое полугодие текущего года уже превысили допандемический уровень, однако другие сегменты пока отстают.

Как и в прошлом году, большинство респондентов считают Китай крупнейшим растущим рынком для швейцарской часовой промышленности, за которым следуют США и Индия. Опрошенные руководители почти единодушно (96%) ожидают роста в Китае, при этом в прошлом году доля экспорта швейцарских часов в Поднебесную увеличилась более чем в два раза.

Любопытно то, как отрасль адаптируется к новым тенденциям. Согласно исследованию, подержанные часы становятся все более популярными среди потребителей. Почти каждый третий из опрошенных потенциальных покупателей заявил, что в ближайшие двенадцать месяцев он, возможно, захочет приобрести бывшие в употреблении часы – это почти на 50% больше, чем в прошлогоднем исследовании Deloitte. Мотивы, которыми руководствуются желающие купить секонд-хенд часы, могут быть самыми разными. Например, 44% опрошенных заявили, что это позволило бы им приобрести желаемую модель гораздо дешевле; 31% покупателей в свою очередь хотят приобрести часы, которые больше не производятся; 26% респондентов делают это из инвестиционных соображений; наконец, четверть участников опроса выбирают подержанные часы по причине экологичности. Производителям часов эта тенденция идет на пользу, и 65% руководителей внедряют стратегии для создания сертифицированного рынка бывших в употреблении часов.

Еще одним важным трендом остается экологичность. 72% часовых брендов инвестируют больше средств в устойчивое развитие, чтобы уменьшить углеродный след и удовлетворить запросы потребителей, 60% которых учитывают экологическую безопасность при принятии решений о покупке, в частности, этичность поиска поставщиков и воздействие материалов на окружающую среду. Прозрачность и прослеживаемость в цепочке поставок имеют решающее значение уже сейчас и останутся таковыми в будущем.

За последние 18 месяцев швейцарская часовая промышленность ускоренными темпами осваивала сферу онлайн-продаж, и эта тенденция продолжается. Потеря объемов продаж из-за сокращения числа путешественников и закрытия магазинов отчасти была компенсирована ростом активности в Интернете. 67% опрошенных руководителей считают, что «живые» продажи будут продолжать доминировать, но цифровизация будет ускоряться – почти половина всех потребителей хотят покупать в интернет-магазинах, социальных сетях или на онлайн-аукционах.

Механическим часам уже давно предрекают гибель, отмечая, что они уступают смарт-часам, однако, 23% потребителей носят как традиционные часы, так и технологичные девайсы. Почти каждый пятый покупатель приобретает часы в качестве инвестиции, а представители молодых поколений Y и Z при наличии выбора предпочитают не «умные», а роскошные механические часы. В общем, перефразируя известное высказывание Марка Твена, можно сказать, что слухи о смерти часовых механизмов оказались преувеличенными.

В будущем, как считают аналитики Deloitte, способность распознавать, предвидеть и проактивно адаптироваться к требованиям меняющейся среды будет отличать тех, кто в часовой индустрии процветает, от тех, кто просто держится на плаву, стараясь выжить.

 

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