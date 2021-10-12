Автор: Заррина Салимова, Женева, 12. 10. 2021.
По случаю 20-летия Женевской премии высокого часового искусства (GPHG) в музее Рат в Женеве впервые можно будет увидеть все двадцать часов, награжденных «Золотой стрелкой» с 2001 года. Кроме того, часы, участвующие в конкурсе этого года, будут выставлены в Санкт-Петербурге и Дубае.|
A l’occasion de ses vingt ans, le Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) réunit pour la première fois les montres ayant remporté l’Aiguille d’Or depuis 2001: vingt garde-temps d’exception à découvrir au Musée Rath de Genève. Les montres en compétition 2021 seront également exposées à Saint-Pétersbourg et Dubaï.
Главное часовое событие года – вручение Женевской премии высокого часового искусства (GPHG) – приближается! Напомним, что на конкурс выставляются несколько сотен часов, вышедших на рынок в течение года, и только чуть более полутора десятка из них будут отмечены наградами. В прошлом году, юбилейном для Женевской часовой премии, была открыта Академия GPHG, в основе работы которой лежат принципы нейтральности, независимости и универсальности. В ее состав входят более пятиста представителей основных секторов международной часовой индустрии, образующих обширную сеть «послов» по всему миру. Основная задача академиков состоит в том, чтобы выдвигать на конкурс модели часов и принимать участие в различных голосованиях.
В сентябре академики GPHG отобрали хронометры, которые поборются за звание лучших в мире. В финал конкурса прошли 84 пары часов в 14 категориях, включая мужские и женские часы, спортивные модели, часы со сложным часовым механизмом, хронографы, турбийоны, ювелирные модели с драгоценными камнями и часы, при создании которых были использованы разные художественные техники (покрытие эмалью, гравировка, гильоширование или ажурирование). Лучшие из лучших часов будут награждены одним из 18 призов, включая престижный гран-при «Золотую стрелку» (фр.: Aiguille d'Or), который журналисты часто называют «часовым Оскаром» – и это не преувеличение. Женевская премия GPHG, подобно статуэтке, вручаемой Американской академией кинематографических искусств и наук, является одним из главных символов признания заслуг в своей области.
У GPHG есть замечательная традиция: организаторы не прячут прошедшие в финал часы за семью замками, а ежегодно устраивают выставки в разных городах, чтобы предоставить любителям часов со всего мира редкую возможность полюбоваться часовыми новинками и погрузиться в удивительный мир часового искусства. С 2012 года конкурсные часы выставлялись в четырех уголках мира: в Бангкоке, Пекине, Берне, Дубае, Гонконге, Ла-Шо-де-Фоне, Лондоне, Макао, Мехико, Милане, Москве, Дели, Париже, Пуэбле, Риме, Сеуле, Шанхае, Сингапуре, Сиднее, Тайбэе, Венеции, Вене и Цюрихе. И мы рады сообщить, что достойный список городов в этом году пополнит Санкт-Петербург. 84 модели, предварительно отобранные академиками GPHG, будут выставлены в волшебной обстановке Музея Фаберже с 13 по 17 октября.
Кто же получит «Золотую стрелку»? Ценителям часового искусства осталось запастись терпением, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Следующий этап конкурса предусматривает, что жюри в составе тридцати членов Академии GPHG соберется в Женеве, за закрытыми дверьми, чтобы под руководством нового президента Ника Фоулкса и буквально под нотариальным надзором оценить отобранные часы и приступить ко второму и окончательному тайному голосованию. Вся Академия также примет участие в финальном голосовании на специальной цифровой платформе. Победители будут объявлены в четверг, 4 ноября, во время церемонии награждения в Театре Лемана в Женеве. После торжественного вечера часы-победители продолжат турне и будут представлены в рамках Дубайской часовой недели, которая пройдет с 24 по 28 ноября.
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