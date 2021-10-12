Главное часовое событие года – вручение Женевской премии высокого часового искусства (GPHG) – приближается! Напомним, что на конкурс выставляются несколько сотен часов, вышедших на рынок в течение года, и только чуть более полутора десятка из них будут отмечены наградами. В прошлом году, юбилейном для Женевской часовой премии, была открыта Академия GPHG, в основе работы которой лежат принципы нейтральности, независимости и универсальности. В ее состав входят более пятиста представителей основных секторов международной часовой индустрии, образующих обширную сеть «послов» по всему миру. Основная задача академиков состоит в том, чтобы выдвигать на конкурс модели часов и принимать участие в различных голосованиях.

В сентябре академики GPHG отобрали хронометры, которые поборются за звание лучших в мире. В финал конкурса прошли 84 пары часов в 14 категориях, включая мужские и женские часы, спортивные модели, часы со сложным часовым механизмом, хронографы, турбийоны, ювелирные модели с драгоценными камнями и часы, при создании которых были использованы разные художественные техники (покрытие эмалью, гравировка, гильоширование или ажурирование). Лучшие из лучших часов будут награждены одним из 18 призов, включая престижный гран-при «Золотую стрелку» (фр.: Aiguille d'Or), который журналисты часто называют «часовым Оскаром» – и это не преувеличение. Женевская премия GPHG, подобно статуэтке, вручаемой Американской академией кинематографических искусств и наук, является одним из главных символов признания заслуг в своей области.

У GPHG есть замечательная традиция: организаторы не прячут прошедшие в финал часы за семью замками, а ежегодно устраивают выставки в разных городах, чтобы предоставить любителям часов со всего мира редкую возможность полюбоваться часовыми новинками и погрузиться в удивительный мир часового искусства. С 2012 года конкурсные часы выставлялись в четырех уголках мира: в Бангкоке, Пекине, Берне, Дубае, Гонконге, Ла-Шо-де-Фоне, Лондоне, Макао, Мехико, Милане, Москве, Дели, Париже, Пуэбле, Риме, Сеуле, Шанхае, Сингапуре, Сиднее, Тайбэе, Венеции, Вене и Цюрихе. И мы рады сообщить, что достойный список городов в этом году пополнит Санкт-Петербург. 84 модели, предварительно отобранные академиками GPHG, будут выставлены в волшебной обстановке Музея Фаберже с 13 по 17 октября.

Следующей остановкой мирового часового турне станет женевский музей Рат, где часы можно будет увидеть с 23 октября по 14 ноября. Более того, в музее пройдет уникальная ретроспектива всех часов, завоевавших «Золотую стрелку» с 2001 по 2020 годы. Таким образом, посетители получат возможность ознакомиться со 104 часами, представляющими собой исключительную панораму современных часовых тенденций.

Кто же получит «Золотую стрелку»? Ценителям часового искусства осталось запастись терпением, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Следующий этап конкурса предусматривает, что жюри в составе тридцати членов Академии GPHG соберется в Женеве, за закрытыми дверьми, чтобы под руководством нового президента Ника Фоулкса и буквально под нотариальным надзором оценить отобранные часы и приступить ко второму и окончательному тайному голосованию. Вся Академия также примет участие в финальном голосовании на специальной цифровой платформе. Победители будут объявлены в четверг, 4 ноября, во время церемонии награждения в Театре Лемана в Женеве. После торжественного вечера часы-победители продолжат турне и будут представлены в рамках Дубайской часовой недели, которая пройдет с 24 по 28 ноября.