Европа в эпицентре пандемии Covid-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала Европу новым эпицентром пандемии коронавирусной инфекции. На состоявшемся в пятницу в Женеве брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны «выявлять, изолировать, проверять и лечить каждый случай». То, когда эпидемия пойдет на спад, во многом зависит от мер, принимаемых каждой страной, подчеркивают представители ВОЗ. Что делают власти Швейцарии и других европейских стран для борьбы с эпидемией?

Европа на «осадном положении»

Италия с 10 марта находится на общенациональном карантине. Закрыто все, кроме продуктовых магазинов, аптек, почтовых и банковских отделений, а выходить из дома можно только по уважительным причинам. Несмотря на такие жесткие меры остановить распространение эпидемии пока не удалось: количество заболевших и скончавшихся продолжает расти каждый день. По последним данным, Covid-19 в Италии заболели уже более 20 000 человек, около 1 800 из них скончались.

Вслед за Италией на двухнедельный карантин закрылась Испания. Свобода передвижения миллионов жителей страны ограничена. Работают только магазины, в которых можно купить продукты питания и товары первой необходимости.

Франция также закрыла кафе, рестораны, ночные клубы и дискотеки.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала население воздерживаться от социальных контактов везде, где это возможно. Германия с понедельника частично закрывает границы с соседними странами, в том числе и со Швейцарией: въезд в страну без серьезной причины запрещен.

Австрия приостановила железнодорожное и воздушное сообщение со Швейцарией и рядом других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Австрийские власти запретили собираться группами свыше пяти человек и призвали выходить из дома только по веским причинам, например, на работу или за продуктами. Австрийский канцлер Себастьян Курц охарактеризовал эпидемию как «величайший вызов для страны со времен Второй мировой войны».

Дания, Сербия, Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Эстония, Польша объявили о закрытии границ.

Швейцария ужесточила меры

Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) обновляет данные по заболевшим раз в день, около полудня. По последней информации, которая была опубликована в воскресенье 15 марта, в 13:15, в Конфедерации подтверждены 2 200 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, т.е. на 800 больше, чем днем ранее. 14 человек скончались, в том числе 32-летняя женщина из кантона Женева. По сообщениям СМИ, все скончавшиеся входили в группу риска, т.е. были пожилыми людьми и/или имели тяжелые хронические заболевания.

13 марта Федеральный совет объявил о введении новых мер для борьбы с распространением инфекции: усилен пограничный контроль, ограничен въезд для пассажиров, прибывающих из Италии, закрыты учебные заведения, запрещены мероприятия с одновременным участием более 100 человек. Закрылись многие театры, концертные залы, музеи, горнолыжные станции.

Некоторые кантоны, впрочем, предпринимают более серьезные шаги. Так, в Тичино, где уже действует режим чрезвычайной ситуации, с субботы закрыты рестораны, бары и магазины, за исключением продовольственных и аптек.

Кантон Базель-сельский также объявил чрезвычайное положение. С сегодняшнего дня до 30 апреля закрыты все магазины, кроме продуктовых. Публичные и частные мероприятия с участием более 50 человек запрещены. Рестораны, кинотеатры, музеи и дискотеки закрыты. Спортивные мероприятия, тренировки и репетиции отменены.

Режим ЧС введен и в кантоне Невшатель. Закрыты общественные и развлекательные учреждения. Мероприятия свыше 20 участников запрещены.

В Граубюндене и Юра с понедельника будут работать только магазины, где продаются товары первой необходимости, а также заправки, аптеки, газетные киоски, банковские и почтовые отделения.

С 16 марта режим чрезвычайного положения введен в кантонах Женева и Вале. В Женеве до 29 марта будут закрыты рестораны и бары, но они, тем не менее, смогут продавать еду на вынос при условии соблюдения социальной дистанции. Закрываются кинотеатры, театры, спортивные центры и другие развлекательные объекты. Кроме того, власти Женевы ограничивают свободу собраний: публичные и частные мероприятия с участием более пяти человек запрещены. Будут работать продовольственные магазины, продуктовые рынки, аптеки, автозаправочные станции и киоски. Отели также работают.

В Вале остаются открытыми магазины продуктов и товаров первой необходимости. Со вторника закрываются гостиницы. Запрещены, среди прочего, церковные мессы и любые собрания.

Швейцарская армия мобилизовала один из четырех медицинских батальонов, который придет на помощь медикам.

Сессия швейцарского парламента приостановлена.

Добавим, что коронавирусная инфекция была обнаружена у президента Швейцарской футбольной ассоциации Доминика Блана; штаб-квартира организации закрыта. Случай заражения выявлен и у одного из сотрудников JTI, многолетнего партнера Нашей Газеты; офис компании в Женеве закрыт на две недели.

Солидарность и личная ответственность

Напомним, что все жители Швейцарии должны соблюдать предписанные властями правила гигиены и поведения, о которых мы рассказывали в нашей статье. Только так можно замедлить распространение вируса.

В воскресенье главы кантональных департаментов здравоохранения Романдии опубликовали открытое письмо с призывом строго следовать инструкциям властей, так как коронавирус распространятся по Швейцарии очень быстро, а число новых случаев удваивается каждые два дня. Следовательно, в ближайшее время количество людей, нуждающихся в интенсивном лечении, резко возрастет, в результате чего госпитали могут просто не справиться с наплывом заболевших. Швейцария, как и остальные европейские страны, опасается повторения ситуации в Ломбардии, где не хватает мест в палатах интенсивной терапии, наблюдается дефицит масок, врачи работают на пределе, а система здравоохранения в целом переживает коллапс.

Водуазская кантональная советница Ребекка Руиз в эфире RTS обратилась к людям старше 65 лет с просьбой оставаться дома и не выходить на улицу, даже если они чувствуют себя хорошо. Она также выразила сожаление по поводу того, что многие люди, входящие в группу риска, не следуют рекомендациям властей: на улицах и в магазинах все еще можно увидеть много пожилых людей.

Как теперь жить?

Отрицать пандемию, преуменьшать опасность заболевания, преувеличивать возможности собственного организма, скупать в панике макароны и консервы – это, по мнению специалиста по экологической этике Корин Пелюшон, распространенные реакции психологической защиты на текущую ситуацию. В интервью Le Temps она подчеркнула, что нужно набраться мужества и признать существование угрозы. Важно также сохранять осознанность и ответственно следовать правилам, которые помогут не заразить себя и других. Кризис пройдет, заставив человечество пересмотреть взгляды на многие вещи и задуматься о более устойчивом развитии, считает Пелюшон.

Для поднятия морального духа жители многих стран проводят бесконтактные флешмобы. Так, иранские врачи танцуют под восточную музыку, пытаясь приободрить пациентов. Испанцы договариваются в одно и то же время выйти на балконы и начать хлопать, выражая таким способом благодарность медицинским работникам. Жители Италии устраивают мини-концерты на балконах: кто-то заводит известную всем песню, а остальные подхватывают и поют хором. Швейцарцы организуют группы взаимопомощи в социальных сетях, чтобы по очереди присматривать за детьми или помогать пожилым людям с приобретением продуктов питания. Все-таки сохранять боевой настрой, а не поддаваться панике так же важно в борьбе с коронавирусом, как и соблюдение правил гигиены. Мы тоже придумали что-то, что отвлечет ваши мысли от пандемии, но об этом вы узнаете завтра.