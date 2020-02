«Русская литература в кино». Мастеркласс Жоэля Шапрона

В рамках проходящего в Лозанне фестиваля, посвященного «седьмому искусству», писатели, сценаристы и режиссеры решили поразмышлять о связях между литературой и кинематографом в Фонде Яна Михальского.



Оказывается, существует рейтинг популярности использования литературных произведений в кино- и телефильмах. Пальма первенства в нем прочно принадлежит Шекспиру, но только ему уступает Чехов, а Достоевский, Толстой, Гоголь, Пушкин и Тургенев расположились на достойных 8, 9, 10, 11 и 12-й позициях! Писатели 20 века не привлекли такого внимания киношников, но если брать в расчет не только количество, но и качество, то очевидно, что и произведения Горького, Булгакова, Набокова и Пастернака тоже легки в основу ряда экранных шедевров.



В увлекательное путешествие в страну произведений русской литературы, перекочевавших на экран, приглашает Жоэль Шапрон. Переводчик с русского языка и автор многочисленных субтитров, специалист по кино Центральной и Восточной Европы и, прежде всего, бывшего СССР, он уже двадцать лет охватывает это огромное кинопространство в качестве корреспондента Каннского фестиваля и организации Unifrance Films, занимающейся продвижением французского кинематографа за пределами Республики. Жоэль Шапрон принимал участие в составлении «Всемирного кинословаря) (Larousse, 2011) и, вместе с Кристель Варжад, написал «Москва и Санкт-Петербург на сцене» (Espaces & Signes, 2017).



Joël Chapron, interprète, sous-titreur et traducteur du russe, est spécialiste des cinématographies d’Europe centrale et orientale, et, plus particulièrement, de celles de l’ex-Union soviétique. Responsable de cette zone au sein d’Unifrance Films pour la promotion du cinéma français, il est également, depuis plus de vingt ans, le correspondant étranger du Festival de Cannes pour les pays de l’ex-URSS. Il a collaboré au Dictionnaire mondial du cinéma (Larousse, 2011) et est l’auteur de Moscou et Saint-Pétersbourg mis en scènes (Espaces & Signes, 2017), en collaboration avec Christel Vergeade.



Вход – 10 фр. Предварительная регистрация обязательна: cinema8mars@fondation-janmichalski.ch



Dans le cadre des Rencontres 7e art Lausanne, des écrivains, des scénaristes et des réalisateurs croisent leur regard sur les liens entre littérature et cinéma à la Fondation Jan Michalski : transpositions, réinventions et autres belles infidèles, comment se rencontrent ces deux formes d’expression que sont le 5e et le 7e art ?



De Pouchkine aux frères Strougatski, en passant par Dostoïevski, Tolstoï, Gorki ou Pasternak, la littérature russe constitue une intarissable source d’inspiration pour les cinématographies internationales. Le fabuleux voyage des œuvres russes adaptées sur les écrans des quatre coins du monde, par le spécialiste Joël Chapron.



Dimanche 8 mars 2020 à 11h

Entrée CHF 10.- | Sur réservation à cinema8mars@fondation-janmichalski.ch

