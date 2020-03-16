Раскрыт механизм инфицирования клеток коронавирусом

Автор: Лейла Бабаева, Ханчжоу-Женева, 16. 03. 2020. Просмотров: 1506
Используя метод криоэлектронной микроскопии (крио-ЭМ), за который швейцарский ученый Жак Дюбоше и его коллеги получили Нобелевскую премию по химии 2017 года, китайские исследователи объяснили, как возбудитель COVID-19 заражает клетки организма.|
Наша Газета писала о том, что ученые Техасского университета в Остине (UT) создали трехмерную виртуальную модель S-протеина, который играет важную роль при инфицировании COVID-19. Для этого они использовали метод крио-ЭМ, разработанный совместно швейцарцем Жаком Дюбоше, американцем Иоахимом Франком и британцем Ричардом Хэндерсоном. Благодаря криоэлектронной микроскопии можно мгновенно замораживать биологические образцы с сохранением их структуру, что очень важно при дальнейшем их изучении под электронным микроскопом.
Предыдущие исследования показали, что белками, подобными S-протеину, обладают и другие вирусы, однако эти вещества принимают различные формы. Спустя несколько дней после того, как исследователи в Остине сообщили о создании 3D-модели, на сайте Университета Уэстлейк (Китай) появилось коммюнике, сообщившее, что посредством S-протеина вирус связывается с белком ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2), который присутствует в клетках легких, сердца и печени и отвечает за понижение артериального давления. Сделать это открытие китайским исследователям тоже помог метод криоэлектронной микроскопии, результаты опубликованы в журнале Science.
Теперь задача ученых заключается в создании препарата, который будет препятствовать связыванию S-протеина с ACE2. Интересно, что геном нового коронавируса приблизительно на 80% схож с геномом вируса SARS-CoV, вызывающего тяжелый острый респираторный синдром. Еще большее сходство (96%) обнаружено со штаммом BatCoV RaTG13, поражающим летучих мышей.
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