Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 17 марта 2020 года   

Федеральный совет объявил чрезвычайное положение

16.03.2020 - 17:29

Президент Конфедерации Симонетта Соммаруга объявляет о новых мерах. Скриншот трансляции пресс-конференции от 16 марта

16 марта Федеральный совет объявил существующую ситуацию по коронавирусу в Швейцарии «чрезвычайной». Напомним, что речь идет о трех степенях для оценки эпидемиологической обстановки, описанных в Законе об эпидемиях, в соответствии с которым во время вспышек заболеваний положение в стране оценивается как «нормальное», «особое» или «чрезвычайное».

До 19 апреля закрываются магазины, рестораны, бары, казино, театры, кино, библиотеки, концертные залы, спортивные центры, бассейны, горнолыжные курорты.

Будут работать продовольственные магазины, службы доставки еды, заправки, вокзалы, банки, почтовые отделения, гостиницы, органы государственного управления, медицинские учреждения и аптеки.

Проведение публичных и частных мероприятий запрещено.

Кроме того, вводится пограничный контроль на границах с Германией, Францией и Австрией.

Нововведения вступают в силу сегодня в полночь.

Власти призывают всех жителей Конфедерации строго соблюдать правила гигиены и поведения, о которых мы рассказывали в нашей статье.

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.06
CHF-EUR 0.95
CHF-RUB 78.73

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Наша Газета приглашает авторов | Nasha Gazeta invte des auteurs
вторник, 31 марта 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Хроника коронавируса в Швейцарии

 Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Конфедерации. Количество смертельных случаев выросло до семи.

Всего просмотров: 6,055

Коронавирус охватил всю Европу

 В Швейцарии зарегистрировано более 600 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От вызванных заболеванием осложнений скончались четыре человека.

Всего просмотров: 5,001

Европа в эпицентре пандемии Covid-19

 Каждый день в Европе регистрируется больше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, чем в Китае в разгар эпидемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Всего просмотров: 2,510
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Раскрыт механизм инфицирования клеток коронавирусом

 Используя метод криоэлектронной микроскопии (крио-ЭМ), за который швейцарский ученый Жак Дюбоше и его коллеги получили Нобелевскую премию по химии 2017 года, китайские исследователи объяснили, как возбудитель COVID-19 заражает клетки организма.

Всего просмотров: 1,508

Хроника коронавируса в Швейцарии

 Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Конфедерации. Количество смертельных случаев выросло до семи.

Всего просмотров: 6,055

Европа в эпицентре пандемии Covid-19

 Каждый день в Европе регистрируется больше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, чем в Китае в разгар эпидемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Всего просмотров: 2,510

© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top