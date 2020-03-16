Федеральный совет объявил чрезвычайное положение

16 марта Федеральный совет объявил существующую ситуацию по коронавирусу в Швейцарии «чрезвычайной». Напомним, что речь идет о трех степенях для оценки эпидемиологической обстановки, описанных в Законе об эпидемиях, в соответствии с которым во время вспышек заболеваний положение в стране оценивается как «нормальное», «особое» или «чрезвычайное».
До 19 апреля закрываются магазины, рестораны, бары, казино, театры, кино, библиотеки, концертные залы, спортивные центры, бассейны, горнолыжные курорты.
Будут работать продовольственные магазины, службы доставки еды, заправки, вокзалы, банки, почтовые отделения, гостиницы, органы государственного управления, медицинские учреждения и аптеки.
Проведение публичных и частных мероприятий запрещено.
Кроме того, вводится пограничный контроль на границах с Германией, Францией и Австрией.
Нововведения вступают в силу сегодня в полночь.
Власти призывают всех жителей Конфедерации строго соблюдать правила гигиены и поведения, о которых мы рассказывали в нашей статье.
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