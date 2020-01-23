Накануне открытия ВЭФ неправительственная организация Oxfam опубликовала любопытный доклад, согласно которому «кучка» миллиардеров (а точнее 2 153 человека) имеют больше денег, чем 4,6 миллиарда беднейших людей планеты. Кроме того, состояние 1% самых богатых людей мира более чем в два раза превышает совокупное состояние 92% населения Земли. Это распределение богатства «выходит за рамки понимания», отмечают авторы доклада и подчеркивают, что неравенство лежит в основе социальных расколов и конфликтов во всем мире.

Подходам к преодолению неравенства были посвящены несколько сессий ВЭФ, в том числе состоявшаяся вчера в «Русском доме» дискуссия с участием основателя и инвестиционного директора Bridgewater Associates Рея Далио, управляющего директора «Яндекс» Тиграна Худавердяна и занимавшего до недавней отставки российского правительства пост министра экономического развития Максима Орешкина.

По словам Орешкина, Россия принадлежит к тем странам, где уровень неравенства снижается. «Несмотря на то, что у нас сохраняется очень высокий – недопустимо высокий – уровень неравенства, за последние восемь лет, с 2012 года, коэффициент Джини [прим. ред.: статистический показатель степени расслоения общества] в России плавно сокращается», - подчеркнул он.

Орешкин отметил, что социальное неравенство будет иметь серьезные среднесрочные и долгосрочные последствия, потому что это вопрос качества человеческого капитала, доступа к образованию и равенства возможностей.

Отвечая на вопрос главного редактора Нашей Газеты Надежды Сикорской о том, что нужно сделать с мировой системой образования, чтобы новое поколение бизнесменов следовало взглядам Далио, изложенным в его известной книге «Принципы. Жизнь и работа», бизнесмен и филантроп сказал, что необходимо провести настоящую революцию в образовании. В этом процессе изменений важную роль должны сыграть технологии, которые будут способствовать тому, что большее количество людей, независимо от их места жительства и финансового положения, получат доступ образованию с помощью, например, подключенного к интернету компьютера, добавил Орешкин, приведя в пример инициативы «Яндекса». Далио, впрочем, считает, что на пути развития лучших технологий могут стоять личные корыстные интересы некоторых групп.

В ходе второй сессии, прошедшей вчера в «Русском доме», были затронуты вопросы устойчивого развития, социальной ответственности и экологии. Наша Газета уже рассказывала, что главными темами ВЭФ в этом году стали проблемы окружающей среды и последствия изменения климата. Два ключевых спикера форума – Грета Тунберг и Дональд Трамп – придерживаются диаметрально противоположных мнений по этим вопросам. Президент США заявил во время своего выступления в Давосе, что нужно сказать «нет» пророкам конца света. «Сейчас не время для пессимизма. Сейчас время для оптимизма», - сказал он, отметив, что США примут участие в инициативе по высадке триллиона деревьев, запущенной ВЭФ. «Сажать деревья далеко не достаточно», - ответила Грета, которая настаивает на немедленном прекращении углеродных выбросов и принятии неотложных мер для предотвращения климатической катастрофы.

Этот спор представляет собой наглядную иллюстрацию противостояния «бумеров» и «зумеров». Возможен ли вообще конструктивный диалог между поколениями? С таким вопросом Том Блэквэл обратился к участникам прошедшей вчера в «Русском доме» дискуссии «Отцы и дети: конфликт поколений как взгляд на ESG проблематику». Напомним, что под аббревиатурой ESG понимаются три столпа устойчивости: экология (E), социальная сфера (S) и корпоративное управление (G).

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев признал, что Грета Тунберг вывела проблемы экологии на новый уровень, однако призвал «прекратить оголтелую критику», не впадать в крайности и продолжать созидать продукт, работая на основе принципов устойчивого развития, осознавая экологические, демографические и другие риски будущего.

Член правления и управляющий директор ООО «Сибур» Алексей Козлов заметил, что задача нового поколения как раз и состоит в том, чтобы обострять вопросы, задавать вектор и брать на себя инициативу. Исполнять сформулированные молодежью запросы должны те, кто управляет процессами, и поможет в этом наука.

В целом, участники дискуссии отметили, что цели устойчивого развития глобальны, и без России их достичь не получится, а российским компаниям есть что предложить мировому бизнес-сообществу в плане опыта и новых идей.

Добавим, что в рамках проекта «Русский дом» в Давосе эксперты аналитического подразделения Фонда Росконгресс подготовили доклад по вопросам зеленой экономики, в котором отмечается необходимость преобразования промышленных систем в соответствии с экологическими требованиями.

Деловая программа «Русского дома» завершилась в среду обсуждением национальных стратегий развития искусственного интеллекта в России и мире, в котором приняли участие первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин, управляющий партнер по странам СНГ EY Александр Ивлев и заместитель министра Республики Корея по делам малого, среднего и венчурного бизнеса Чха Чон Хун. Особое внимание было уделено рискам, которые могут возникнуть при использовании новых технологий, например, неконтролируемые алгоритмы, неэтичное использование данных или потенциальное сокращение рабочих мест.

«Русский дом» продолжит свою работу сегодня. В 13.00 начнется трансляция сессии «Friends for Leadership 2020: новые горизонты глобального сотрудничества для устойчивого развития», в рамках которой будут представлены проекты в сферах социального предпринимательства, образования, технологий и устойчивых городов. А на 16.00 запланирована дискуссия о квантовых вызовах будущего. Прямые трансляции и записи доступны на сайтах фонда «Росконгресс» и проекта «Русский дом». Подключайтесь!

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