Автор: Заррина Салимова, Давос, 23. 01. 2020. Просмотров: 244
В рамках «Русского дома» в Давосе главный редактор Нашей Газеты Надежда Сикорская выступила модератором двух сессий, посвященных диалогу России и Запада.|
Dans le cadre de la «Maison de Russie» à Davos, Nadia Sikorsky, rédactrice en chef de Nasha Gazeta, a modéré deux sessions consacrées au dialogue entre la Russie et l’Occident.
«Всякий русский – милейший человек, пока не напьётся. Как азиат он очарователен. И лишь когда настаивает, чтобы к русским относились не как к самому западному из восточных народов, а, напротив, как к самому восточному из западных, превращается в этническое недоразумение, с которым, право, нелегко иметь дело», - писал Редьярд Киплинг. Россия – это Запад или Восток? Какой путь должна избрать Россия? На чем должен строиться диалог России и Запада? Этим вопросам и были посвящены сразу две дискуссии, состоявшиеся в среду на официальной российской площадке, работающей в дни Всемирного экономического форума.
В первой сессии приняли участие главный раввин Москвы и президент Конференции раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, доцент ВШМ СПбГУ, вице-президент по развитию Golden Mile GmbH, профессор ESNU Наталья Ковалевская, президент ООО «Орион Наследие» Давид Якобашвили, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев и генеральный директор Creative Production Юлия Морозова.
К названию дискуссии – «Культурные связи России как диалог с Западом» – у некоторых спикеров возникли претензии. «Если честно, мне не понравился этот заголовок. Вы спрашиваете: как мы должны вести диалог, чтобы быть понятыми. Но Россия и Запад существуют уже больше тысячелетия. Мы стараемся [вести диалог], но по-прежнему остаемся друг для друга загадкой. Мы не до конца понимаем, что такое Запад, а они – что такое Россия. Пришло время не просто говорить о культуре, культурных обменах и том, что нужно раскрыть душу русского человека. Россия должна быть более активной в части культуры, чтобы при помощи новых информационных технологий принести миру свои ценности через культуру», - заявил Андрей Кузяев.
Юлия Морозова подхватила нить разговора, поделившись интересным наблюдением. В эпоху глобализации потребительская культура стала одинаковой всем мире: люди в разных частях света одинаково одеваются и едят одну и ту же еду. Что же нам остается? Искусство и культура – это именно то, что представляет страну.
Представители бизнеса заявили о готовности поддерживать культурные проекты. Давид Якобашвили признался, что делает это по велению души и не ждет благодарности, а Андрей Кузяев уточнил, что нужно помогать не культуре в общем, а людям в культуре.
Говоря о развитии культурных проектов, Наталья Ковалевская отметила, что нужно проявлять инициативу, не быть инертными, не ждать указания сверху и не думать, что государство нам что-то должно.
С ней согласился главный раввин Москвы и президент Конференции раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, который считает, что культура преодолевает политику. «Чтобы сохранить культуру, не нужна сильная армия, экономика и большая страна – нужна сильная семья», - подчеркнул он.
Тему российско-европейских связей продолжили обсуждать министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак, директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, президент P&P Advisory Group Мауро Панталео, а также министр и руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин, участвовавшие в сессии «Развитие стратегического диалога Европа – Россия».
Обсуждая подходы к построению диалога между Европой и Россией, участники дискуссии «нащупали» как минимум две важных проблемы. Первая – это отсутствие доверия. После событий 2014 года и введения санкций между Россией и ЕС сохраняется политическая напряженность. Как отметил Мирослав Лайчак, наивно думать, что ЕС пересмотрит решения, принятые в 2014 году, ведь санкции были введены не просто так. «Доверие основано на знании, а знание происходит из диалога, которого, к сожалению, нет. Мы сидим в пузырях и разговариваем о себе, но не друг с другом», - подчеркнул он.
Второй важный момент, активно обсуждавшийся в ходе сессии, заключается в отсутствии долгосрочного стратегического диалога между Россией и ЕС. Спикеры привели немало примеров успешно реализованных инициатив в сферах экономики, инноваций, технологий, науки, исследований, здравоохранения и образования. Однако речь идет о точечных проектах между городами, бизнесами, отдельными европейскими странами и Россией, а не о полноценном сотрудничестве между ЕС и Россией.
Добавим, что «Русский дом» продолжает свою работу сегодня. Прямые трансляции и записи сессий доступны на сайте проекта, а также на странице фонда «Росконгресс».
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