Наша Газета во второй раз выступает информационным партнером «Русского дома» в Давосе и продолжает знакомить вас с его работой. Во вторник на официальной российской площадке состоялись первые сессии с участием представителей мира бизнеса и политики. Остановимся подробнее на самых интересных моментах.

Деловая программа «Русского дома» открылась вчера презентацией заместителя председателя правления ПАО Сбербанк Станислава Кузнецова и директора BI.ZONE Дмитрия Самарцева, которые рассказали о различных подходах к обеспечению кибербезопасности.

В докладе ВЭФ о глобальных рисках кража данных и кибератаки заняли четвертое и пятое места соответственно, уступив только климатическим и экологическим проблемам. Киберугрозы опережают риски, связанные с терроризмом, миграционными проблемами или локальными военными конфликтами, и наносят огромный ущерб. Если в 2018 году убытки, причиненные в результате кибератак, оценивались в 1,5 трлн долларов, то к 2022 году потери могут составить 8 трлн, а к 2030-му сумма вырастет до 90 трлн. По словам Станислава Кузнецова, потери российской экономики из-за кибератак в прошлом году составили около 2,5 трлн рублей.

По данным Международного союза электросвязи, в 2019 году 53,6% мирового населения пользовались интернетом. А чем больше в мире интернет-пользователей, тем выше риск киберугроз. Киберпираты XXI века могут взломать не только электронную почту, но даже ваш … утюг. К 2021 году количество подключенных к интернету вещей в три раза превысит количество жителей планеты, а каждый «умный» холодильник или «умная» микроволновка может стать целью преступников. Не добавляет оптимизма и то, что каждый день в мире появляется новый вид атаки нулевого дня, т.е. атаки с помощью вредоносной программы, против которой еще не существует защитного механизма, а связь нового поколения 5G может увеличить скорость кибератаки в сотни раз.

Кузнецов и Самарцев убеждены, что не стоит ждать, пока наступит киберкризис: лучше предупредить кибератаку, чем заниматься ликвидацией ее последствий. Проблема заключается в том, что развитие информационных технологий намного опережает разработку соответствующих правил для их применения: закон не успевает за быстро меняющимся цифровым миром. Именно поэтому одной из главных задач ближайшего будущего должна стать выработка стандартов в области кибербезопасности, причем эти нормы должны быть едиными, ведь у преступников нет границ.

Защищаясь от внешних киберугроз, не стоит, впрочем, забывать о человеческом факторе. «Мы недооценили риски внутреннего предательства», - отметил Станислав Кузнецов, отвечая на вопрос из зала об утечках в банковской сфере. Напомним, что в 2019 году ряд российских СМИ сообщили о том, что сотрудник Сбербанка продал в даркнете базу данных клиентов банка. Сбербанк разработал несколько автоматизированных систем, которые не позволяют сотрудникам неконтролируемым образом передавать служебную информацию, заверил Кузнецов.

Тему информационных технологий позже подхватили участники сессии, посвященной криптоэкономике: старший советник совета директоров Turicum Private Bank Луи Реймонд Бисанг, управляющий партнер CORUM Vermögensverwaltung AG Штефан Бухер, генеральный директор АО «Росгеология» Сергей Горьков, управляющий Международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов, сооснователь BitForex Джейсон Луо, партнер SMC Family Office SA Лука Моретти и вице-президент по глобальному бизнесу Huobi Global Давид Чен.

Дискуссия строилась вокруг инвестиционных возможностей токенизации реальных активов. Токенизировать можно все что угодно: недвижимость, товары, услуги или произведения искусства. Наша Газета, например, рассказывала о том, как несколько лет назад жители Швейцарии купили вскладчину картину Пикассо: 25 000 интернет-пользователей приобрели 40 000 долей (фактически «токенов») по 50 франков каждая и стали совместными владельцами полотна.

Интересный пример токенизации привел Сергей Горьков, рассказавший о проекте по выпуску стабильных токенов, подкрепленных традиционными для России продуктами – золотом и алмазами. По словам Горькова, в России в настоящий момент выдано около 3 000 лицензий на проведение геологических изысканий, в основном, речь идет о золоте, алмазах, палладии и платине. Эта сфера представляет большой интерес для криптоинвестиций, так как токены будут обеспечены реальным металлом.

Любопытно, что в центре обсуждения вновь оказался вопрос выработки законодательства: спикеры сошлись во мнении, что крипторынок должен функционировать по определенным правилам. Напомним, что в Швейцарии руководство по использованию криптовалют появилось в декабре 2018 года. Документ выпустила Федеральная администрация по контролю за финансовыми рынками (FINMA).

Дискуссии в «Русском доме» продолжатся сегодня, а главный редактор Нашей Газеты Надежда Сикорская выступит модератором двух сессий: «Культурные связи России как диалог с Западом» (начало в 16.00) и «Развитие стратегического диалога Европа – Россия» (начало в 18.00). Прямые трансляции и записи дискуссий будут доступны на сайтах фонда «Росконгресс» и проекта «Русский дом». Подключайтесь!

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