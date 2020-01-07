Автор: НГ, Москва-Давос, 7. 01. 2020. Просмотров: 164
Такой информацией поделился Фонд Росконгресс, отвечающий за работу российской резиденции на Всемирном экономическом форуме.|
Cette nouvelle a été annoncée par la Fondation Roscongress, responsable pour le fonctionnement de la résidence russe au World Economic Forum.
По итогам встречи, состоявшейся в рамках выездной сессии Петербургского международного экономического форума – 2020 в Дохе (Катар), председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и президент форума в Давосе Бёрге Бренде договорились провести на площадке «Русского дома» совместные мероприятия.
«„Русский дом“ зарекомендовал себя как эффективное место для работы, проведения встреч и продвижения интересов России в мире. По мнению участников Форума, это одна из самых востребованных коммуникационных площадок в Давосе, поскольку позволяет выстраивать конструктивный и эффективный диалог профессионального международного сообщества», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
В этом году впервые в российской резиденции будут проведены совместные мероприятия Фонда Росконгресс и Всемирного экономического форума. Сессии будут посвящены актуальным сейчас в мире темам – сотрудничеству России и стран Европы, национальным стратегиям по развитию искусственного интеллекта и квантовым технологиям.
«„Русский дом“ не первый год получает положительные отзывы от представителей официальных делегаций и бизнес-сообщества, традиционно собирающихся в Давосе. Для нас, как организаторов, – это знак качества. Каждый год специально для „Русского дома“ экспертами Фонда Росконгресс готовится многодневная деловая программа, темы дискуссий охватывают большое количество отраслей и актуальных вопросов как глобальной, так и российской повестки. В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Росконгрессом и WEF в этом году мы реализуем новый формат совместных мероприятий», – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.
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