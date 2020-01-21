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вторник, 21 января 2020 года   

ВЭФ-2020 сквозь призму "Русского дома" в Давосе. День первый

  • Давос готов к приему тысяч гостей со всего мира.
  • Добро пожаловать в "Русский дом" в Давосе!
  • Мероприятия «Русского дома» в Давосе проходят по адресу: Променад, 68.
  • Здание расположено в центре Давоса.
  • В 2018 году "Русский дом" в Давосе получил статус официальной российской резиденции
  • Деловая программа "Русского дома" стартует уже сегодня.
  • В "Русском доме" пройдут десятки встреч и открытых сессий.
  • Наша Газета - информационный партнер "Русского дома" в Давосе.
  • Главный редактор Нашей Газеты Надежда Сикорская и основатель Skolkovo Private Banking & Wealth Management Club Роман Давыдов
  • Главный редактор Нашей Газеты Надежда Сикорская и основатель Skolkovo Private Banking & Wealth Management Club Роман Давыдов
  • Украинский Дом в Давосе
  • ... а также Польский...
  • ... и Индийский.
  • Представительство Caspian Week

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с первого дня работы «Русского дома» в Давосе. Официальная российская площадка впервые станет местом проведения совместных сессий ВЭФ-Россия. Модератором одной из которых – «Развитие стратегического диалога Европа – Россия» – будет главный редактор Нашей Газеты Надежда Сикорская. Напомним, что Всемирный экономический форум проходит с 21 по 24 января.

 

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