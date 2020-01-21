ВЭФ-2020 сквозь призму "Русского дома" в Давосе. День первый

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с первого дня работы «Русского дома» в Давосе. Официальная российская площадка впервые станет местом проведения совместных сессий ВЭФ-Россия. Модератором одной из которых – «Развитие стратегического диалога Европа – Россия» – будет главный редактор Нашей Газеты Надежда Сикорская. Напомним, что Всемирный экономический форум проходит с 21 по 24 января.
Куда спрятаться от стресса?В Швейцарии – рекордное с 2012 года число выходов на больничный в связи с психологическим истощением. В таких случаях долгое отсутствие сотрудника может привести к увольнению.
Швейцария уверенно смотрит в будущееБюджеты кантонов и Конфедерации находятся в прекрасном состоянии: начиная с 2006 года доходы регулярно превышают расходы.
Швейцарские виноделы взбунтовалисьОколо двадцати виноделов Романдии отказались впустить государственных контролеров на территорию своих хозяйств. Такой шаг стал выражением протеста: недовольных не устраивает новое постановление о виноградарстве, вступившее в силу в 2019 году.
Шизофрения излечима!Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»
Швейцарские виноделы взбунтовалисьОколо двадцати виноделов Романдии отказались впустить государственных контролеров на территорию своих хозяйств. Такой шаг стал выражением протеста: недовольных не устраивает новое постановление о виноградарстве, вступившее в силу в 2019 году.
Правила для касс медицинского страхования изменятся?Правительства кантонов Женева и Во выступают за то, чтобы страховщики получали компенсации, если уровень резервов касс медицинского страхования превысит определенный порог.