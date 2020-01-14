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вторник, 14 января 2020 года   

Основные темы деловой программы «Русского дома» в Давосе| Les principaux thèmes du programme de La Maison de Russie à Davos

Автор: НГ, Давос, 14. 01. 2020. Просмотров: 158

(с) Фонд Роскогресс

20-24 января 2020 года третий год подряд в рамках Всемирного экономического форума будет работать официальная российская площадка.

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Le plateforme officiel russe sera présente, pour la troisième année consécutive, au Forum économique mondial à Davos, du 20 au 24 janvier 2020.

Наши постоянные читатели уже знают, что, несмотря на все природные и политические катаклизмы, ВЭФ в очередной раз состоится и «Русский дом» участвовать в нем не только будет, но и впервые примет на своей, то есть российской, территории ряд официальных встреч сильных мира всего.

Участники ВЭФ и гости Русского дома – люди крайне занятые, их жизни расписаны на недели и месяцы вперед, но подвержены изменениям в последнюю минуту: мало ли, какой гром может неожиданно грянуть! Видимо, этим можно объяснить от факт, что, за несколько дней до начала события, на официальном сайте проекта «„Русский дом“ в Давосе» размещена лишь архитектура деловой программы мероприятия – без указаний времени и состава исполнителей. То есть, простите, участников. Впрочем, ошибка не случайна: во всех подобных форумах есть доля театральности в том смысле, что, хотя роли и расписаны заранее, место для импровизации есть! 

Если совсем в общих чертах, то Русский дом в Давосе продолжит традицию ежегодных международных встреч и партнерского диалога по самым важным вопросам развития экономического, культурного и научно-технического сотрудничества. А если поконкретнее? Ведь загодя узнать, кто да что там будет, это словно заглянуть за кулисы до начала спектакля.

«Каждый год деловая программа „Русского дома“ формируется в соответствии с международной экономической повесткой, – пояснил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков в официальном коммюнике, распространенном фондом Росконгресс. – В этом году особый акцент направлен на современные цифровые технологии, вопросы развития банковского сектора и социальной сферы. „Русский дом“ продолжит свою работу как платформа для стимулирования диалога деловых кругов, демонстрации открытости России к сотрудничеству, а также для продвижения русской культуры на международной арене».

В рамках деловой программы «Русского дома» в 2020 году пройдут сессии, посвященные кибербезопасности, криптоэкономике, а также актуальной проблематике ESG (экология (E), социальная сфера (S), корпоративное управление (G)) и очень интересующая нашу редакцию сессия «Культурные связи России как диалог с Западом». Две совместные сессии ВЭФ и Фонда Росконгресс будут посвящены сотрудничеству России и стран Европы и развитию искусственного интеллекта.

По традиции, на площадке «Русского дома» запланирована также встреча членов Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

«Проект „Русский дом“ изначально задумывался как мультиформатное пространство, статус и технические возможности которого позволяют его гостям провести мероприятия любого уровня и формата. Имея статус официальной российской резиденции, „Русский дом“ зарекомендовал себя как одна из самых значимых и ярких точек WEF со своими эксклюзивными деловой и культурной программами», – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, с которым редакция Нашей Газеты подписала прошлым летом соглашение о сотрудничестве.

Будучи официальным информационным партнером Русского дома в Давосе, Наша Газета будет внимательно следить за его работой и рассказывать вам о самом интересном и значимом. 

От редакции: Подборку публикаций Нашей Газеты, посвященных ВЭФ и участию в нем России, вы найдете в нашем тематическом досье.

 

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