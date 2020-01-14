Наши постоянные читатели уже знают, что, несмотря на все природные и политические катаклизмы, ВЭФ в очередной раз состоится и «Русский дом» участвовать в нем не только будет, но и впервые примет на своей, то есть российской, территории ряд официальных встреч сильных мира всего.



Участники ВЭФ и гости Русского дома – люди крайне занятые, их жизни расписаны на недели и месяцы вперед, но подвержены изменениям в последнюю минуту: мало ли, какой гром может неожиданно грянуть! Видимо, этим можно объяснить от факт, что, за несколько дней до начала события, на официальном сайте проекта «„Русский дом“ в Давосе» размещена лишь архитектура деловой программы мероприятия – без указаний времени и состава исполнителей. То есть, простите, участников. Впрочем, ошибка не случайна: во всех подобных форумах есть доля театральности в том смысле, что, хотя роли и расписаны заранее, место для импровизации есть!



Если совсем в общих чертах, то Русский дом в Давосе продолжит традицию ежегодных международных встреч и партнерского диалога по самым важным вопросам развития экономического, культурного и научно-технического сотрудничества. А если поконкретнее? Ведь загодя узнать, кто да что там будет, это словно заглянуть за кулисы до начала спектакля.



«Каждый год деловая программа „Русского дома“ формируется в соответствии с международной экономической повесткой, – пояснил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков в официальном коммюнике, распространенном фондом Росконгресс. – В этом году особый акцент направлен на современные цифровые технологии, вопросы развития банковского сектора и социальной сферы. „Русский дом“ продолжит свою работу как платформа для стимулирования диалога деловых кругов, демонстрации открытости России к сотрудничеству, а также для продвижения русской культуры на международной арене».



В рамках деловой программы «Русского дома» в 2020 году пройдут сессии, посвященные кибербезопасности, криптоэкономике, а также актуальной проблематике ESG (экология (E), социальная сфера (S), корпоративное управление (G)) и очень интересующая нашу редакцию сессия «Культурные связи России как диалог с Западом». Две совместные сессии ВЭФ и Фонда Росконгресс будут посвящены сотрудничеству России и стран Европы и развитию искусственного интеллекта.



По традиции, на площадке «Русского дома» запланирована также встреча членов Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.



«Проект „Русский дом“ изначально задумывался как мультиформатное пространство, статус и технические возможности которого позволяют его гостям провести мероприятия любого уровня и формата. Имея статус официальной российской резиденции, „Русский дом“ зарекомендовал себя как одна из самых значимых и ярких точек WEF со своими эксклюзивными деловой и культурной программами», – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, с которым редакция Нашей Газеты подписала прошлым летом соглашение о сотрудничестве.



Будучи официальным информационным партнером Русского дома в Давосе, Наша Газета будет внимательно следить за его работой и рассказывать вам о самом интересном и значимом.



От редакции: Подборку публикаций Нашей Газеты, посвященных ВЭФ и участию в нем России, вы найдете в нашем тематическом досье.