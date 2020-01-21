Автор: Заррина Салимова, Давос, 21. 01. 2020. Просмотров: 75
Официальная российская площадка станет местом проведения десятка сессий, в которых примут участие представители бизнеса, политики, науки и культуры.|
La plateforme officielle russe va accueillir une dizaine de sessions avec les représentants du monde des affaires, de la politique, des sciences et de la culture.
Сегодня состоятся первые сессии деловой программы «Русского дома» в Давосе, и у наших читателей есть возможность виртуально принять в них участие: прямые трансляции всех дискуссий будут доступны на сайтах фонда «Росконгресс» и проекта «Русский дом». Какие же темы будут обсуждать в течение трех ближайших дней и кто выступит на официальной российской площадке?
Программа «Русского дома» в Давосе откроется рабочей дискуссией Международного конгресса по кибербезопасности, которая будет посвящена обсуждению различных подходов к обеспечению киберустойчивости на локальном, региональном и глобальном уровнях. После небольшого перерыва состоится сессия «Катар и Россия: тенденции рынка прямых инвестиций на развивающихся рынках», а завершится сегодняшний день обсуждением вопросов криптоэкономики. Если вас интересует, что думают эксперты о перспективах развития «крипты», то не пропустите трансляцию, которая начнется в 16.00.
Насыщенная программа ждет гостей «Русского дома» в среду, 22 января. Второй день деловой программы начнется с обсуждения неравенства как барьера экономического роста. В дискуссии примет участие временно исполняющий обязанности министра экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, который также, по сообщениям фонда «Росконгресс», проведет закрытую встречу с компаниями, входящими в Консультативный совет по иностранным инвестициям в России.
Далее состоится любопытная дискуссия «Отцы и дети: конфликт поколений как взгляд на ESG проблематику». Под аббревиатурой ESG понимаются экология (E), социальная сфера (S) и корпоративное управление (G) – три столпа устойчивости, которые не имеют прямого отношения к финансовым или операционным показателям компании, но имеют большое значение в системе «капитализма заинтересованных сторон». Участники дискуссии выскажут свои мнения о том, что нужно делать компаниям сегодня, чтобы через десять лет соответствовать ценностям и требованиям будущего поколения. Судя по тому, что в качестве выступающих заявлены только мужчины, вынесенное в название выражение «отцы и дети» нужно понимать буквально.
Способна ли культура быть драйвером восстановления уважительных отношений России и Запада? Ответ на этот вопрос будут искать участники сессии «Культурные связи России как диалог с Западом», модерировать которую будет главный редактор Нашей Газеты Надежда Сикорская. Среди спикеров заявлены главный раввин Москвы и президент Конференции раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, доцент ВШМ СПбГУ, вице-президент по развитию Golden Mile GmbH и профессор ESNU Наталья Ковалевская, президент ООО «Орион Наследие» Давид Якобашвили, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев и генеральный директор Creative Production Юлия Морозова. Начало сессии: 16.00.
Кроме того, Надежда Сикорская выступит модератором совместной сессии ВЭФ-Россия «Развитие стратегического диалога Европа – Россия». Перспективы сотрудничества между Европой и Россией в области инноваций и технологий, науки и исследований, здравоохранения и образования обсудят министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак, директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, президент P&P Advisory Group Мауро Панталео, а также министр и руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин. Прямая трансляция начнется в 18.00. Подключайтесь!
На вечер среды также запланирована дискуссия о национальных стратегиях развития искусственного интеллекта в России и в мире, а на четверг – сессии о глобальном сотрудничестве для устойчивого развития и о квантовых вызовах будущего.
От нашего внимания не ускользнул гендерный дисбаланс, который наблюдается среди участников деловой программы «Русского дома»: среди полусотни спикеров и модераторов мы насчитали только 7 женщин, причем некоторые сессии имеют сугубо мужской состав. Принципам гендерного равенства не следуют и организаторы ВЭФ. По подсчетам телеканала RTS, женщины в этом году в Давосе в меньшинстве – 24% от общего числа участников. Недостаточно представлена и молодежь, т.е. то самое поколение «зумеров», потребности и ценности которого будут в центре многих дискуссий. На форуме выступят всего 12 участников моложе 25 лет, пишет NZZ и добавляет, что абсолютное большинство гостей относится к возрастной группе от 50 до 64 лет. Печальная ситуация для форума, который пытается избавиться от ярлыка «ежегодной встречи элит» и старается позиционировать себя как площадка для всех и каждого.
Давос в этом году намерен посетить и российский миллиардер Олег Дерипаска. В своем Telegram-канале он написал, что ему будет любопытно услышать вживую Грету Тунберг. По его словам, никаких прорывных решений от работы ВЭФ ждать не стоит.
Информационный партнер «Русского дома» в Давосе уже во второй раз, Наша Газета будет внимательно следить за его работой и рассказывать вам о самом главном. О том, как прошли сессии первого дня деловой программы, читайте в нашем завтрашнем репортаже.
Все материалы о ВЭФ вы найдете в нашем тематическом досье. Больше фото с первого дня работы «Русского дома» в Давосе - в нашей Фотогалерее.
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