Сегодня состоятся первые сессии деловой программы «Русского дома» в Давосе, и у наших читателей есть возможность виртуально принять в них участие: прямые трансляции всех дискуссий будут доступны на сайтах фонда «Росконгресс» и проекта «Русский дом». Какие же темы будут обсуждать в течение трех ближайших дней и кто выступит на официальной российской площадке?

Программа «Русского дома» в Давосе откроется рабочей дискуссией Международного конгресса по кибербезопасности, которая будет посвящена обсуждению различных подходов к обеспечению киберустойчивости на локальном, региональном и глобальном уровнях. После небольшого перерыва состоится сессия «Катар и Россия: тенденции рынка прямых инвестиций на развивающихся рынках», а завершится сегодняшний день обсуждением вопросов криптоэкономики. Если вас интересует, что думают эксперты о перспективах развития «крипты», то не пропустите трансляцию, которая начнется в 16.00.

Насыщенная программа ждет гостей «Русского дома» в среду, 22 января. Второй день деловой программы начнется с обсуждения неравенства как барьера экономического роста. В дискуссии примет участие временно исполняющий обязанности министра экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, который также, по сообщениям фонда «Росконгресс», проведет закрытую встречу с компаниями, входящими в Консультативный совет по иностранным инвестициям в России.

Далее состоится любопытная дискуссия «Отцы и дети: конфликт поколений как взгляд на ESG проблематику». Под аббревиатурой ESG понимаются экология (E), социальная сфера (S) и корпоративное управление (G) – три столпа устойчивости, которые не имеют прямого отношения к финансовым или операционным показателям компании, но имеют большое значение в системе «капитализма заинтересованных сторон». Участники дискуссии выскажут свои мнения о том, что нужно делать компаниям сегодня, чтобы через десять лет соответствовать ценностям и требованиям будущего поколения. Судя по тому, что в качестве выступающих заявлены только мужчины, вынесенное в название выражение «отцы и дети» нужно понимать буквально.

Способна ли культура быть драйвером восстановления уважительных отношений России и Запада? Ответ на этот вопрос будут искать участники сессии «Культурные связи России как диалог с Западом», модерировать которую будет главный редактор Нашей Газеты Надежда Сикорская. Среди спикеров заявлены главный раввин Москвы и президент Конференции раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, доцент ВШМ СПбГУ, вице-президент по развитию Golden Mile GmbH и профессор ESNU Наталья Ковалевская, президент ООО «Орион Наследие» Давид Якобашвили, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев и генеральный директор Creative Production Юлия Морозова. Начало сессии: 16.00.

Кроме того, Надежда Сикорская выступит модератором совместной сессии ВЭФ-Россия «Развитие стратегического диалога Европа – Россия». Перспективы сотрудничества между Европой и Россией в области инноваций и технологий, науки и исследований, здравоохранения и образования обсудят министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак, директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, президент P&P Advisory Group Мауро Панталео, а также министр и руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин. Прямая трансляция начнется в 18.00. Подключайтесь!

На вечер среды также запланирована дискуссия о национальных стратегиях развития искусственного интеллекта в России и в мире, а на четверг – сессии о глобальном сотрудничестве для устойчивого развития и о квантовых вызовах будущего.

От нашего внимания не ускользнул гендерный дисбаланс, который наблюдается среди участников деловой программы «Русского дома»: среди полусотни спикеров и модераторов мы насчитали только 7 женщин, причем некоторые сессии имеют сугубо мужской состав. Принципам гендерного равенства не следуют и организаторы ВЭФ. По подсчетам телеканала RTS, женщины в этом году в Давосе в меньшинстве – 24% от общего числа участников. Недостаточно представлена и молодежь, т.е. то самое поколение «зумеров», потребности и ценности которого будут в центре многих дискуссий. На форуме выступят всего 12 участников моложе 25 лет, пишет NZZ и добавляет, что абсолютное большинство гостей относится к возрастной группе от 50 до 64 лет. Печальная ситуация для форума, который пытается избавиться от ярлыка «ежегодной встречи элит» и старается позиционировать себя как площадка для всех и каждого.

Напомним, что в работе форума примут участие более 3 000 гостей, в том числе главы десятков государств, включая президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Финляндии Санну Марин, федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца и канцлера Германии Ангелу Меркель.

Давос в этом году намерен посетить и российский миллиардер Олег Дерипаска. В своем Telegram-канале он написал, что ему будет любопытно услышать вживую Грету Тунберг. По его словам, никаких прорывных решений от работы ВЭФ ждать не стоит.

Информационный партнер «Русского дома» в Давосе уже во второй раз, Наша Газета будет внимательно следить за его работой и рассказывать вам о самом главном. О том, как прошли сессии первого дня деловой программы, читайте в нашем завтрашнем репортаже.

Все материалы о ВЭФ вы найдете в нашем тематическом досье. Больше фото с первого дня работы «Русского дома» в Давосе - в нашей Фотогалерее.