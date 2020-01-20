19 января несколько сотен человек отправились из Ландкварта (кантон Граубюнден) в трехдневный 40-километровый «марш» на Давос, где завтра откроется 50-й Всемирный экономический форум. Активисты призывают участников ВЭФ «меньше говорить и больше делать», а точнее – взять на себя ответственность за решение экологических проблем и отказаться от идеологии роста в ущерб окружающей среде и климату. В Давосе протестующие намерены провести демонстрацию на площади у ратуши вместе с представителями молодого крыла социалистов. Последний этап марша, от Клостерса до Давоса, не был одобрен властями, так как для этого пришлось бы перекрыть участок кантональной дороги, необходимый для проезда спасательных служб. Власти, впрочем, разрешили проведение двух отдельных митингов с участием не более 300 человек каждый.

Основатель ВЭФ Клаус Шваб, видимо, не боится надвигающейся на него армии манифестантов с транспарантами в руках и отчасти поддерживает выдвигаемые ими требования. На состоявшейся 14 января в Колоньи пресс-конференции, приуроченной к открытию форума, он, например, отметил, что мир находится в чрезвычайном положении, а «окно для действий невелико». Еще одно его любопытное заявление приводится в коммюнике ВЭФ: «Люди восстают против экономических "элит", которые, как они полагают, предали их, а наши усилия по ограничению глобального потепления до 1,5° C угрожающе недостаточны».

О том, что в Давосе всерьез обеспокоены состоянием окружающей среды, свидетельствуют не только слова основателя форума, но и опубликованный на днях ежегодный доклад ВЭФ о глобальных рисках, в котором экологические проблемы названы одной из главных угроз безопасности человечества. Связанные с климатом риски отодвигают на второй план все другие, в частности, экономические, а общество нуждается в новой «парадигме роста», учитывающей взаимосвязь социально-экономических факторов с изменением климата, отмечают авторы доклада. Эти выводы перекликаются с требованиями манифестантов, которые как раз и требуют скорейшей смены парадигмы.

Учитывая вышесказанное, неудивительно, что ключевыми темами ВЭФ-2020 станут климатические проблемы и охрана окружающей среды, а цель саммита сформулирована как «оказание помощи правительствам и международным организациям в отслеживании прогресса на пути к достижению Парижского соглашения и целей устойчивого развития, а также содействие обсуждениям о технологиях и торговле».

Каким же образом ВЭФ предлагает спасать планету? С помощью новой модели экономической системы – капитализма заинтересованных сторон (англ.: Stakeholder Capitalism), под которым понимается готовность бизнеса вносить активный вклад в создание более целостного и устойчивого мира. Основные идеи «улучшенной» модели капитализма изложены в обновленном «Давосском манифесте», опубликованном к 50-летнему юбилею ВЭФ. Речь идет, прежде всего, о социальной ответственности и этичности: компании должны не просто гнаться за увеличением прибыли, а служить интересам общества, основывать свою работу на принципах прозрачности и справедливой конкуренции, поддерживать разнообразие, соблюдать права человека, проявлять нулевую толерантность к коррупции и попыткам уйти от уплаты налогов.

В Давосе прилагают немало усилий, чтобы избавиться от клише «форума для представителей экономической и политической элиты», и стремятся продемонстрировать свою реальную приверженность принципам устойчивого развития. Так, по уверениям организаторов, форум этого года станет одним из самых устойчивых из когда-либо проводившихся международных саммитов. Углеродной нейтральности удалось добиться благодаря сокращению и компенсациям выбросов, использованию продуктов питания от местных поставщиков, снижению потребления мяса за счет альтернативных источников белка, использованию электроэнергии из возобновляемых источников, сокращению или исключению материалов, которые не могут быть легко переработаны или повторно использованы, а также внедрению большого количества электромобилей.

Кроме того, в рамках форума будут запущены несколько платформ для социальных проектов, например, сайт UpLink, который позволит компаниям, правительствам разных стран или частным лицам выдвигать инновационные идеи, способствующие формированию более устойчивой экономики. Также в Давосе заявили о старте двух глобальных инициатив, реализация которых рассчитана на ближайшие десять лет. Речь идет об образовательной программе, направленной на подготовку около миллиарда человек к вызовам Четвертой промышленной революции, а также об экологическом проекте, предусматривающем высадку триллиона деревьев по всему миру. По словам Шваба, восстановление экосистем будет приоритетом в следующем десятилетии.

В работе форума примут участие более 3 000 гостей, в том числе главы десятков государств, включая президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Финляндии Санну Марин, федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца и канцлера Германии Ангелу Меркель. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад отменил свое участие в связи с напряженной обстановкой в регионе. От поездки на ВЭФ отказался также британский премьер-министр Борис Джонсон.

Во второй раз в Давос приедет Грета Тунберг, которая наряду с Дональдом Трампом и Ангелой Меркель заявлена как один из главных спикеров форума и выступит 21 января в рамках сессии «Формирование устойчивого пути к общему будущему». Шведская школьница, впрочем, будет не единственным подростком, приглашенным в Давос: кроме нее форум посетят еще девять юных активистов. «Дело не только в Грете, но и в том, что целое поколение озабочено тем, что мы не делаем достаточно для сохранения окружающей среды», - пишет SRF со ссылкой на слова Клауса Шваба.

По оценкам SRF, обеспечение безопасности участников форума в этом году обойдется в 45 млн франков: прямо или косвенно расходы несут армия, Конфедерация и кантоны, а сам ВЭФ ежегодно выделяет на безопасность фиксированную сумму в размере 2,25 млн франков.

Добавим, что третий год подряд в рамках форума будет работать «Русский дом» в Давосе. Официальная российская площадка впервые станет местом проведения совместных сессий ВЭФ-Россия, модератором одной из которых – «Развитие стратегического диалога Европа – Россия» – будет главный редактор Нашей Газеты Надежда Сикорская. У тех, кто не сможет присутствовать на сессии лично, есть возможность послушать дискуссии онлайн на сайте «Русского дома». Информационный партнер «Русского дома» в Давосе уже во второй раз, Наша Газета будет внимательно следить за его работой и рассказывать вам о самом главном.

Все материалы о ВЭФ вы найдете в нашем тематическом досье.