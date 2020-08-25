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вторник, 25 августа 2020 года   

Тичинец – во главе самой большой партии Швейцарии|Le Tessinois à la tête du plus grand parti de Suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 25. 08. 2020. Просмотров: 341

Выступление Марко Кьеза перед однопартийцами. Скриншот видеотрансляции, Udc.ch

В прошлую субботу делегаты Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) избрали нового президента – им стал уроженец Лугано Марко Кьеза.

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Samedi dernier, les délégués de l’UDC ont nommé Marco Chiesa, originaire de Lugano, à la présidence du parti.

22 августа в городе Бругг (кантон Аргау) прошел съезд делегатов Народной партии Швейцарии (НПШ), в ходе которого был избран ее новый президент. Крупнейшее политическое объединение Конфедерации, которое придерживается политики правого популизма, традиционно выступает за ограничение иммиграции и поддержание швейцарского нейтралитета, впервые возглавит тичинец: Марко Кьеза сменит Альберта Решти, занимавшего пост главы НПШ с 2016 года.

Марко Кьеза родился в 1974 году в Лугано. В 1999-м получил диплом экономиста во Фрибургском университете. Его политическая карьера началась в 2001-м, когда он был избран в муниципальный совет коммуны Вилла Луганезе, затем он работал в муниципальном совете Лугано, а после – в Большом совете Тичино. С 2015 по 2019 годы заседал в Национальном совете парламента, а с 2019-го – в Совете кантонов. Занимает пост вице-президента Ассоциации за независимую и нейтральную Швейцарию (ASIN). Женат, имеет двоих детей.

Для партийного руководства Кьеза оказался подходящим кандидатом: он молод, имеет хорошую репутацию, сделал успешную политическую карьеру, хорошо знает страну, говорит по-итальянски, а также бегло по-французски и неплохо по-немецки. Глава комиссии по набору персонала НПШ Каспар Баадер отметил в комментарии Le Temps, что перед тичинцем стоит задача «вывести партию из трудной фазы, в которой она находится», и постараться объединить членов НПШ во всех регионах страны.

В своей инаугурационной речи Кьеза подчеркнул, что он «родом из кантона, который находится в авангарде проблем, которые вскоре могут захлестнуть всю Швейцарию: пробки, демпинг зарплат, рост преступности и цен на недвижимость». Как правило, во всех этих проблемах НПШ винит иностранцев, а выход из ситуации видит в ограничении иммиграции.

Кьеза, как отмечают швейцарские СМИ, придерживается линии Кристофа Блохера – идейного вдохновителя и стратега НПШ, известного своими категоричными высказываниями и недавно, например, потребовавшего выплаты ренты, которая полагается ему после работы в составе правительства и от которой он в свое время отказался.

Кроме выборов нового президента в ходе субботнего съезда делегаты НПШ высказались также по поводу вопросов, вынесенных на голосование 27 сентября, единогласно приняв инициативу «за умеренную иммиграцию», а также высказавшись в пользу пересмотра Закона об охоте, увеличения суммы налоговых вычетов, связанных с затратами на уход за детьми, и приобретения новых истребителей. Идея о предоставлении отпуска по уходу за ребенком для отцов не нашла поддержки у представителей НПШ.

Добавим, что на днях были опубликованы результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения gfs.bern по заказу швейцарской организации телерадиовещания SSR SRG. Выяснилось, что за инициативу НПШ «за умеренную иммиграцию», которая предусматривает пересмотр условий соглашения о свободном передвижении с ЕС или даже прекращение его действия, готовы проголосовать пока только 35% швейцарцев. Причем наибольшую поддержку (83%) инициатива имеет среди сторонников НПШ, в то время как избиратели, голосующие за другие партии, выступают против. Любопытно и то, что против или скорее против этой инициативы проголосовали бы 71% жителей Романдии и 59% жителей немецкоязычной Швейцарии, тогда как в Тичино пока не пришли к единому мнению: 47% опрошенных тичинцев выступают за очередное ограничение иммиграции, 49% – против. Решающими могут оказаться бюллетени 4% избирателей, которые пока не определились, как им голосовать по этому вопросу. Напомним, что правительство Конфедерации выступает против инициативы НПШ, подчеркивая, что на кону стоят двусторонние отношения с ЕС.

 

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