Тичинец – во главе самой большой партии Швейцарии

Автор: Заррина Салимова, Берн, 25. 08. 2020. Просмотров: 341
В прошлую субботу делегаты Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) избрали нового президента – им стал уроженец Лугано Марко Кьеза.|
Samedi dernier, les délégués de l’UDC ont nommé Marco Chiesa, originaire de Lugano, à la présidence du parti.
22 августа в городе Бругг (кантон Аргау) прошел съезд делегатов Народной партии Швейцарии (НПШ), в ходе которого был избран ее новый президент. Крупнейшее политическое объединение Конфедерации, которое придерживается политики правого популизма, традиционно выступает за ограничение иммиграции и поддержание швейцарского нейтралитета, впервые возглавит тичинец: Марко Кьеза сменит Альберта Решти, занимавшего пост главы НПШ с 2016 года.
Марко Кьеза родился в 1974 году в Лугано. В 1999-м получил диплом экономиста во Фрибургском университете. Его политическая карьера началась в 2001-м, когда он был избран в муниципальный совет коммуны Вилла Луганезе, затем он работал в муниципальном совете Лугано, а после – в Большом совете Тичино. С 2015 по 2019 годы заседал в Национальном совете парламента, а с 2019-го – в Совете кантонов. Занимает пост вице-президента Ассоциации за независимую и нейтральную Швейцарию (ASIN). Женат, имеет двоих детей.
Для партийного руководства Кьеза оказался подходящим кандидатом: он молод, имеет хорошую репутацию, сделал успешную политическую карьеру, хорошо знает страну, говорит по-итальянски, а также бегло по-французски и неплохо по-немецки. Глава комиссии по набору персонала НПШ Каспар Баадер отметил в комментарии Le Temps, что перед тичинцем стоит задача «вывести партию из трудной фазы, в которой она находится», и постараться объединить членов НПШ во всех регионах страны.
В своей инаугурационной речи Кьеза подчеркнул, что он «родом из кантона, который находится в авангарде проблем, которые вскоре могут захлестнуть всю Швейцарию: пробки, демпинг зарплат, рост преступности и цен на недвижимость». Как правило, во всех этих проблемах НПШ винит иностранцев, а выход из ситуации видит в ограничении иммиграции.
Кьеза, как отмечают швейцарские СМИ, придерживается линии Кристофа Блохера – идейного вдохновителя и стратега НПШ, известного своими категоричными высказываниями и недавно, например, потребовавшего выплаты ренты, которая полагается ему после работы в составе правительства и от которой он в свое время отказался.
Кроме выборов нового президента в ходе субботнего съезда делегаты НПШ высказались также по поводу вопросов, вынесенных на голосование 27 сентября, единогласно приняв инициативу «за умеренную иммиграцию», а также высказавшись в пользу пересмотра Закона об охоте, увеличения суммы налоговых вычетов, связанных с затратами на уход за детьми, и приобретения новых истребителей. Идея о предоставлении отпуска по уходу за ребенком для отцов не нашла поддержки у представителей НПШ.
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