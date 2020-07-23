Наша Газета рассказывала об инициативе «За разумный отпуск для отцов – в пользу всей семьи», запущенной профсоюзом Travail.Suisse и предполагающей 20 дней отпуска. Вместо этой инициативы члены парламента выбрали контрпроект, представленный комиссией по вопросам социального обеспечения и здравоохранения Совета кантонов. В документе говорится о двухнедельном отпуске, который можно использовать по частям в течение шести месяцев после рождения ребенка. Если население отклонит контрпроект, то на голосование будет вынесена инициатива Travail.Suisse.

Швейцария – единственная страна в Европе, в которой свежеиспеченные папы могут отсутствовать в офисе всего один день (мамы имеют право на 98 дней отпуска). Журнал Bilan приводит слова депутата Национального совета от Партии зеленых Алин Тред о том, что один день – это ничтожно мало, словно человеку дают время на переезд или организацию похорон.

Хорошая новость в том, что некоторые частные предприятия давно подумали о своих сотрудниках – например, фармацевтический гигант Novartis, который еще в прошлом году ввел оплачиваемый отпуск для отцов и матерей длительностью 18 недель. Компания Japan Tobacco International (JTI), штаб-квартира которой расположена в Женеве, 7 июля объявила о том, что с 1 января 2021 года введет 20-недельный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком для всех своих сотрудников в 81 стране, где есть отделения JTI. Добавим, что право на отдых имеют как работники, ставшие родителями естественным путем, так и те, кто усыновили ребенка или воспользовались услугами суррогатной матери.

Производитель косметики Occitane объявил о введении оплачиваемого 20-недельного отпуска для основного родителя (речь идет о женщине в гетеросексуальных парах) и 12-недельного – для второго родителя. В коммюнике отмечается, что женщины составляют 87% штата компании и потому она уделяет особое внимание расширению их прав и возможностей.

Швейцарское отделение фирмы Volvo в прошлом году объявило о введении отпуска по уходу за ребенком длительностью 24 недели. Представитель компании Симон Краппл отметил, что сегодня еще рано делать выводы, так как сотрудники могут использовать предоставляемый период полностью или частями в течение трех лет. Интересно, что работающие в Volvo Suisse мужчины, как правило, берут отпуск частями.

Перед тем, как определиться с длительностью отпуска, предприятия проанализировали зарубежные примеры. Фирма Volvo Suisse ориентировалась на практику своей материнской компании, штаб-квартира которой находится в Гетеборге (Швеция). На родине Астрид Линдгрен сотрудники знаменитого автопроизводителя имеют право отсутствовать на работе 480-дней, родители могут этот период разделить между собой, отец должен взять минимум 60 дней. При рождении двух детей отпуск составляет 660 дней, трех детей – 840 дней, четырех детей – 1020 дней. Руководство Japan Tobacco International приняло решение увеличить отпуск по уходу за ребенком для 44 тыс. своих сотрудников, с учетом положений законодательства разных государств и практики международных организаций.

Противники увеличения отпуска для отцов подчеркивают, во сколько это обойдется стране. Две недели будут стоить Конфедерации 230 млн франков в год, парламент одобрил контрпроект под нажимом левых сил. Со своей стороны, Либерально-радикальная (PLR) и Народная партии Швейцарии (UDC) восприняли даже этот вариант в штыки.

Фирма JTI не предоставляет информацию о том, во сколько ей обойдется 20-недельный оплачиваемый отпуск. Представитель компании Каролин Кулко отметила, что речь идет о вложениях в человеческий капитал. В Occitane пояснили, что специально не выполняли расчеты, поскольку главное – благополучие работников. В Volvo Suisse сообщили, что в течение отпуска выплачивают 80% зарплаты. Остается дождаться результатов такой политики, а позднее станет ясно, последуют ли примеру этих компаний другие предприятия.