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четверг, 25 июня 2020 года   

Правительство Конфедерации против радикального ограничения иммиграции|Le gouvernement suisse contre la limitation radicale de l’immigration

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 24. 06. 2020. Просмотров: 675

Статистика согласно НПШ (www.initiative-de-limitation.ch)

Принятие народом инициативы Народной партии Швейцарии «за умеренную иммиграцию» будет иметь серьезные последствия для национальной экономики, считает министр юстиции Карин Келлер-Суттер.

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L'initiative "pour une immigration modérée" de l'UDC aurait de graves conséquences pour l'économie helvétique si elle était acceptée par le peuple, pense la ministre de la justice Karin Keller-Sutter.

Всего два дня назад мы прогнозировали, что дебаты вокруг инициативы «За умеренную иммиграцию», вынесенной на общенациональный референдум 27 сентября, будут жаркими. И не ошиблись.

Напомним для тех, кто пропустил предыдущие эпизоды. 9 февраля 2014 года народ Конфедерации поддержал инициативу НПШ «Против массовой иммиграции», однако практическое решение для воплощения этого волеизъявления с параллельным сохранением нынешних отношений с Европейским союзом не было найдено ни четыре года спустя, ни сейчас. Загвоздка в том, что соглашение о свободном передвижении граждан, по которому бьет инициатива, входит в так называемую первую группу двусторонних соглашений между Швейцарией и ЕС и неразрывно связано с шестью другими важнейшими договоренностями, по каждой из которой в свое время велись долгие и тщательные переговоры в целях максимального учета специфических интересов Конфедерации. Как разрубить этот Гордиев узел? Народная партия Швейцарии и выступающая вместе с ней организация AUNS/ASIN («За независимую и нейтральную Швейцарию») предлагают последовать примеру Александра Македонского – шарахнуть мечом, и все. (Подробнее об этом можно прочитать здесь.)

Увы, методы античных героев не всегда применимы в сегодняшней жизни. Пресловутый меч находится в руках не одного прославленного полководца, но целой армии, каждый «солдат» которой обладает равным правом голоса, не имея равноценной юридической и экономической подготовки, позволяющей в полной мере оценить последствия принимаемых решений. В итоге, если 27 сентября население скажет «да» инициативе, то у Федерального совета будет 12 месяцев на то, чтобы начать с ЕС переговоры относительно новой редакции Соглашения о свободном перемещении граждан. Если взаимопонимание не будет достигнуто, то Соглашение будет подлежать расторжению в течение последующих 30 дней. Конечно, можно рассчитывать на то, что удастся еще «потянуть» - протянули же шесть лет! – но ведь сколько веревочке не виться… Наступит момент, и ЕС просто надоест стоять на страже «особого положения» Швейцарии и выторгованных ею ранее привилегий.

Правительство Конфедерации отлично это понимает, как понимает и то, что «умеренная иммиграция», заменившая «массовую», на деле будет означать практическую невозможность привлечения рабочей силы извне. Не случайно в прошлый понедельник Карин Келлер-Суттер предстала перед прессой в окружении представителей профсоюзов и работодателей, вместе выступающих против текста инициативы, и сказала со всей прямотой: на кону стоят отношения между Конфедерацией и ЕС.



По утверждению министра, экономика Швейцарии процветает именно благодаря двусторонним отношениям с ЕС, и санитарный кризис лишь усилил общность их интересов: надо совместными усилиями поскорее восстанавливать потери, понесенные многочисленными предприятиями. Непреложное условие для этого – стабильность, а никак не «рискованные опыты». При этом правительство вовсе не намерено распахнуть двери/границы – Федеральный совет хочет сократить иммиграцию до минимума и максимально использовать имеющийся в стране потенциал, но и не говорить «решительное нет», то есть сохранить возможность столь удобной для страны «выборочной иммиграции». В этом же ключе высказывались и другие участники пресс-конференции.
Ганс-Ульрих Биглер, директор Швейцарского союза ремесленников, считает, что было бы безответственно отрезать мелкие и средние предприятия страны от важного ресурса специализированной рабочей силы. Национальный советник от «зеленых» кантона Во Пьер-Ив Майард, возглавляющий Объединение швейцарских профсоюзов, опасается, что истинная цель инициативы НПШ – не только ограничить иммиграцию, но ужесточить условия работы в стране и сократить зарплаты.

На следующий день после пресс-конференции в Берне глава компании APCO Technologies и президент Торгово-промышленной палаты кантона Во Од Пюжан сказала в эфире RTS, что будет голосовать «против этой инициативы», так как верит «в Швейцарию, открытую к Европе и миру». Аргументируя свою позицию, она напомнила, что ЕС – главный рынок сбыта швейцарской продукции. «В Швейцарии работают 97 тысяч предприятий-экспортеров и 90% из них относятся к мелким и средним. Речь идет о тысячах рабочих мест, а потому совершенно необходимо сохранить доступ к рынку».

Комментирую тактику Швейцарии во время пандемии, она напомнила, что, даже в условиях формального закрытия границ, жители приграничных районов, чья профессиональная деятельность была признана «необходимой для функционирования экономики», в страну пропускались. А это, по словам Од Пюжан, доказывает ошибочность постулата о том, что «можно решить проблему внутренней безработицы, просто не пуская больше иностранную рабочую силу».   Разумеется, нам предстоит выслушать еще немало аргументов за и против, но одно очевидно – если инициатива пройдет, профессиональный путь в Швейцарию для специалистов из «третьих стран», к которым относятся все бывшие советские республики, кроме Прибалтики, будет практически закрыт.

 

 

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