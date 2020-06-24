Автор: Надежда Сикорская, Берн, 24. 06. 2020. Просмотров: 675
Принятие народом инициативы Народной партии Швейцарии «за умеренную иммиграцию» будет иметь серьезные последствия для национальной экономики, считает министр юстиции Карин Келлер-Суттер.|
L'initiative "pour une immigration modérée" de l'UDC aurait de graves conséquences pour l'économie helvétique si elle était acceptée par le peuple, pense la ministre de la justice Karin Keller-Sutter.
Всего два дня назад мы прогнозировали, что дебаты вокруг инициативы «За умеренную иммиграцию», вынесенной на общенациональный референдум 27 сентября, будут жаркими. И не ошиблись.
По утверждению министра, экономика Швейцарии процветает именно благодаря двусторонним отношениям с ЕС, и санитарный кризис лишь усилил общность их интересов: надо совместными усилиями поскорее восстанавливать потери, понесенные многочисленными предприятиями. Непреложное условие для этого – стабильность, а никак не «рискованные опыты». При этом правительство вовсе не намерено распахнуть двери/границы – Федеральный совет хочет сократить иммиграцию до минимума и максимально использовать имеющийся в стране потенциал, но и не говорить «решительное нет», то есть сохранить возможность столь удобной для страны «выборочной иммиграции». В этом же ключе высказывались и другие участники пресс-конференции.
Ганс-Ульрих Биглер, директор Швейцарского союза ремесленников, считает, что было бы безответственно отрезать мелкие и средние предприятия страны от важного ресурса специализированной рабочей силы. Национальный советник от «зеленых» кантона Во Пьер-Ив Майард, возглавляющий Объединение швейцарских профсоюзов, опасается, что истинная цель инициативы НПШ – не только ограничить иммиграцию, но ужесточить условия работы в стране и сократить зарплаты.
На следующий день после пресс-конференции в Берне глава компании APCO Technologies и президент Торгово-промышленной палаты кантона Во Од Пюжан сказала в эфире RTS, что будет голосовать «против этой инициативы», так как верит «в Швейцарию, открытую к Европе и миру». Аргументируя свою позицию, она напомнила, что ЕС – главный рынок сбыта швейцарской продукции. «В Швейцарии работают 97 тысяч предприятий-экспортеров и 90% из них относятся к мелким и средним. Речь идет о тысячах рабочих мест, а потому совершенно необходимо сохранить доступ к рынку».
Комментирую тактику Швейцарии во время пандемии, она напомнила, что, даже в условиях формального закрытия границ, жители приграничных районов, чья профессиональная деятельность была признана «необходимой для функционирования экономики», в страну пропускались. А это, по словам Од Пюжан, доказывает ошибочность постулата о том, что «можно решить проблему внутренней безработицы, просто не пуская больше иностранную рабочую силу». Разумеется, нам предстоит выслушать еще немало аргументов за и против, но одно очевидно – если инициатива пройдет, профессиональный путь в Швейцарию для специалистов из «третьих стран», к которым относятся все бывшие советские республики, кроме Прибалтики, будет практически закрыт.
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