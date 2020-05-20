Интересно, что это не первый случай отмены референдума в Швейцарии: в 1951 году одно из голосований не состоялось из-за падежа скота, спровоцированного вспышкой ящура. Чтобы лучше подготовиться к референдуму 27 сентября этого года, стоит проанализировать информацию заранее. Ниже представлены пять пунктов, по которым гражданам предстоит выразить свое мнение.

Суть вышеупомянутой инициативы Народной партии Швейцарии проста: если население скажет «да», то у Федерального совета будет 12 месяцев на то, чтобы начать с ЕС переговоры относительно новой редакции Соглашения о свободном перемещении граждан. Если взаимопонимание не будет достигнуто, то Соглашение следует расторгнуть в течение 30-ти дней. После голосования 9 февраля 2014 года, когда народ поддержал инициативу UDC «Против массовой иммиграции», предстоящий референдум станет второй важной вехой в отношениях альпийской республики с Европейским союзом.

Аргументы UDC напоминают доводы британских политиков, выступавших за Брексит, а противники инициативы подчеркивают, что «да» швейцарцев сильно повредит отношениям с ЕС, который является основным экономическим партнером Конфедерации. Со своей стороны, президент UDC Альбер Решти, запуская 25 января 2020 года кампанию в поддержку инициативы, отметил, что речь не идет о расторжении двусторонних соглашений с ЕС, а также указал на то, что иммиграция – одна из основных причин загрязнения окружающей среды. С распространением коронавирусной инфекции жар дебатов на эту тему угас, так как новости о пандемии заняли первые полосы всех СМИ, вытеснив все прочие темы.

О новой редакции закона об охоте (LChP) Наша Газета уже рассказывала. Суть изменений – в расширении полномочий кантонов в сфере управления численностью популяций животных. Прежде всего, речь идет о волчьих стаях: сегодня в Швейцарии их насчитывается восемь, они убивают 300-500 баранов и коз каждый год. Интересно, что в 1988 году, когда LChP вступил в силу, в швейцарских Альпах уже не осталось волков: они исчезли в конце XIX века. По данным природоохранной организации Pro Natura, в течение ХХ столетия отдельные особи забредали в леса Конфедерации, с 1908-го по 1990-й год охотники застрелили шесть хищников. В 2012-м сформировалась первая стая, с тех пор число серых разбойников выросло в несколько раз.

По мнению членов парламента, они подготовили новый текст, учитывающий современные реалии, а оппоненты – в основном природоохранные организации и левые партии, – заявляют, что утверждение новой редакции будет означать отмену защиты видов, находящихся под угрозой. В то же время, в сообщении правительства по поводу пересмотра закона об охоте отмечается, что новая редакция учитывает интересы населения и обеспечивает лучшую защиту диких животных и биотопов. Если население одобрит изменения в тексте LChP, то 12 видов диких уток смогут не опасаться ружей охотников, период запрета охоты на вальдшнепов станет дольше, а ограды для скота нужно будет строить так, чтобы о них не поранились дикие животные.

Говоря о налоговых, напомним, что сегодня при расчете прямого федерального налога из дохода родителей ежегодно можно вычесть не более 10,1 тыс. франков на каждого ребенка, находящегося под присмотром третьих лиц. Увеличить сумму максимального вычета до 25 тыc. франков на ребенка Федеральный совет предложил еще в 2017 году, но политическая «машина» Швейцарии – далеко не гоночная модель, и парламент проект правительства поддержал только в 2019-м. Законом о прямом федеральном налоге (LIFD) предусмотрено, что при расчете налогооблагаемой базы родители могут учесть расходы на ясли, детсады, «дневных нянь» и т.д.

В Швейцарии долго шли споры о том, стоит ли предоставлять отпуск отцам, которые сегодня, в случае рождения ребенка, имеют право отсутствовать на работе всего один день – как во время переезда на другую квартиру. Инициатива «За разумный отпуск для отцов – в пользу всей семьи», запущенная профсоюзом Travail.Suisse, предполагает 20 дней отпуска. Вместо этой инициативы члены парламента выбрали контрпроект, представленный комиссией по вопросам социального обеспечения и здравоохранения Совета кантонов. Текст предполагает только две недели отпуска, которые можно использовать по частям в течение шести месяцев после рождения ребенка. Швейцария – единственная страна в Европе, в которой свежеиспеченные папы могут отсутствовать в офисе всего один день, однако некоторые частные компании давно подумали о своих сотрудниках – например, Novartis, предоставляющая 18 недель как матерям, так и отцам. Федеральный совет еще в 2018 году рекомендовал отклонить инициативу Travail.Suisse, так как четыре недели отсутствия сотрудников на работе обойдутся стране в 460 млн франков в год, а, по мнению Народной партии Швейцарии, эта цифра составит больше миллиарда, если учесть непрямые расходы. Министр внутренних дел Ален Берсе полагает, что лучшее решение – расширить сеть дошкольных учреждений, чтобы населению было легче сочетать семью и работу. Две недели отцовского отпуска будут стоить Конфедерации 230 млн франков в год, контрпроект приняли под нажимом левых сил. Со своей стороны, Либерально-радикальная (PLR) и Народная партии Швейцарии (UDC) восприняли даже этот вариант в штыки.

Сага об истребителях, которые министерство обороны Конфедерации (DDPS) давно планирует приобрести на замену старым, похоже, подходит к концу. На референдуме в мае 2014 года 53,4% населения сказали «нет» приобретению 22 истребителей Gripen производства шведского концерна Saab: создание для этой цели специального фонда на сумму более 3,1 млрд франков показалось швейцарцам неоправданным расточительством. В этом году речь идет о еще большей сумме – правительство предлагает выделить 6 млрд франков.

В коммюнике Социалистической партии (PS) подчеркивается, что 6 млрд франков – слишком большая сумма, можно ограничиться покупкой более простых моделей и сэкономить деньги налогоплательщиков. На сайте Партии зеленых отмечается, что 6 млрд лучше потратить на защиту природы, а не на военные самолеты. Правительство надеется, что народ проголосует за покупку, так как сегодня кресло министра обороны занимает не Ули Маурер, как в 2014-м, а Виола Амхерд, которая делает ставку на прозрачность закупок для армии. Кроме того, по ее просьбе швейцарский астронавт Клод Николье представил свое заключение касательно доклада экспертов «Будущее противовоздушной обороны», рекомендуя реализовать одно из предложенных в нем решений: заменить старые самолеты на современные и обновить систему ПВО «земля-воздух». Если в 2014 году речь шла о том, что истребители Gripen придут на смену старым F-5 Tiger, а истребители-бомбардировщики F/A-18 будут заменены позднее, то к настоящему времени обе состоящие на вооружении модели устарели еще больше: F-5 Tiger, например, пригодны для патрулирования воздушного пространства только днем и в условиях хорошей видимости, отмечается на сайте DDPS.