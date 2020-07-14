Кристоф Блохер подарит свою ренту, но не государству

Миллиардер выразил желание получить причитающуюся ему сумму спустя 13 лет после окончания срока его полномочий в Федеральном совете, где он с 2003-го по 2007-й год занимал кресло главы министерства юстиции и полиции (DFJP). За прошедшие годы Конфедерация задолжала ему около 2,77 млн франков – сущие копейки, учитывая размер его состояния. Правительство решило удовлетворить запрос, решение передано на утверждение в парламентскую комиссию по финансовым вопросам, информирует телерадиокомпания RTS.

Напомним, что каждый швейцарец, отработавший в правительстве не менее четырех лет, имеет право на пожизненную ренту, составляющую 50% его зарплаты. Если бывший министр устроился в частную компанию и сумма его зарплаты и ренты превышает 454 581 франк в год (столько получает действительный член Федерального совета), то государство вычитает разницу из полагающихся ему выплат. После того, как Кристофа Блохера не переизбрали в 2007 году, он решил отказаться от ренты.

Требование бывшего министра вызвало бурю реакций в Швейцарии. Пользователи социальных сетей оставили множество комментариев в таком духе: «Неслыханно!», «Позор!», «Продажный и жадный миллиардер» и т.д. Неужели Кристофу Блохеру нравится шквал критики, или у него есть какой-то план? Объяснить его поведение тем, что богатому хочется стать еще богаче, не получится, поскольку миллиардер известен также своей благотворительностью. Кристоф Блохер пояснил, что не намерен передавать 2,77 млн франков в дар правительству, потому что не хочет, чтобы эти деньги были направлены на финансирование кампании против инициативы UDC «за умеренную иммиграцию», или в поддержку отпуска для отцов. При этом он не намерен потратить причитающиеся ему средства на кампанию в поддержку вышеупомянутой инициативы, подчеркивая, что на такую кампанию нужно гораздо больше денег.

Есть и другой мотив: Кристоф Блохер специально потребовал эту крупную (с точки зрения большинства швейцарцев) сумму, чтобы вызвать волну возмущения, спровоцировать полемику и добиться сокращения рент бывших министров. В интервью газете Le Temps он отметил, что выступал за это еще до того, как стал членом правительства, однако другие партии не хотели обсуждать этот вопрос. Вместе с тем Кристоф Блохер признал, что возможные изменения в законодательстве не отразятся на нем, так как, по его словам, они не будут иметь обратной силы. Кроме того, он не уверен, что получит всю требуемую сумму – это будет зависеть от решения комиссии по финансовым вопросам.

Бывший министр заявил, что имеет право на ренту и не видит в сложившейся ситуации ничего странного. Он также не боится за репутацию своей партии, подчеркивая, что ей не повредят несколько газетных статей. Более того, Кристоф Блохер уверен, что не делать подарков государству – как раз в духе UDC и ее избирателей. Он не уточнил, как планирует распорядиться 2,77 млн франков, но опроверг слухи о том, что испытывает финансовые затруднения, упомянув, что ежегодная сумма его налогов превышает размер его ренты. Позднее он признался, что все же передаст свою ренту в качестве подарка, но не сказал, кому именно. Дочь Кристофа Блохера, депутат Национального совета от UDC Магдалена Мартулло-Блохер отметила, что не понимает, почему после заявления ее отца поднялась «буря в стакане воды», и добавила, что сегодняшний парламент, « позеленевший » после выборов 20 октября 2019 года, тратит бюджетные деньги понапрасну, одобряя совсем не те проекты, которые способствовали бы укреплению страны.

До настоящего времени швейцарский парламент отказывался рассматривать возможность сокращения рент, указывая на необходимость обеспечить независимость бывших членов правительства. Тем не менее, повод задуматься над оправданностью таких выплат у швейцарцев уже был: в 2003 году Рут Метцлер вышла из состава Федерального совета в 39 лет, а ее кресло главы DFJP как раз досталось Кристофу Блохеру. Газеты посвятили много статей тому, что в столь молодом возрасте она может ничего не делать, а только наслаждаться жизнью благодаря ренте размером более 200 тыс. франков. Дискуссии закончились, когда Рут объявила о своем решении работать в частной компании.

Интересно, что до сих пор бывшие министры ни разу не требовали выплатить им ренту за прошедшие годы. Правительство поручило федеральной канцелярии и министерству юстиции и полиции определить правила рассмотрения таких запросов в будущем.