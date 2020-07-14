Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 14 июля 2020 года   

Кристоф Блохер подарит свою ренту, но не государству|Christoph Blocher va faire don de sa rente, mais pas à l’Etat

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 14. 07. 2020. Просмотров: 293

© rts.ch

Идейный вдохновитель Народной партии Швейцарии (UDC) и бывший федеральный советник Кристоф Блохер потребовал выплаты ренты, которая полагается ему после работы в составе правительства и от которой он в свое время отказался.

|

L’inspirateur idéologique de l’UDC et l’ancien conseiller fédéral Christoph Blocher a réclamé le paiement de la rente à laquelle il a droit après son travail dans le gouvernement.

Миллиардер выразил желание получить причитающуюся ему сумму спустя 13 лет после окончания срока его полномочий в Федеральном совете, где он с 2003-го по 2007-й год занимал кресло главы министерства юстиции и полиции (DFJP). За прошедшие годы Конфедерация задолжала ему около 2,77 млн франков – сущие копейки, учитывая размер его состояния. Правительство решило удовлетворить запрос, решение передано на утверждение в парламентскую комиссию по финансовым вопросам, информирует телерадиокомпания RTS.

Напомним, что каждый швейцарец, отработавший в правительстве не менее четырех лет, имеет право на пожизненную ренту, составляющую 50% его зарплаты. Если бывший министр устроился в частную компанию и сумма его зарплаты и ренты превышает 454 581 франк в год (столько получает действительный член Федерального совета), то государство вычитает разницу из полагающихся ему выплат. После того, как Кристофа Блохера не переизбрали в 2007 году, он решил отказаться от ренты.

Требование бывшего министра вызвало бурю реакций в Швейцарии. Пользователи социальных сетей оставили множество комментариев в таком духе: «Неслыханно!», «Позор!», «Продажный и жадный миллиардер» и т.д. Неужели Кристофу Блохеру нравится шквал критики, или у него есть какой-то план? Объяснить его поведение тем, что богатому хочется стать еще богаче, не получится, поскольку миллиардер известен также своей благотворительностью. Кристоф Блохер пояснил, что не намерен передавать 2,77 млн франков в дар правительству, потому что не хочет, чтобы эти деньги были направлены на финансирование кампании против инициативы UDC «за умеренную иммиграцию», или в поддержку отпуска для отцов. При этом он не намерен потратить причитающиеся ему средства на кампанию в поддержку вышеупомянутой инициативы, подчеркивая, что на такую кампанию нужно гораздо больше денег.

Есть и другой мотив: Кристоф Блохер специально потребовал эту крупную (с точки зрения большинства швейцарцев) сумму, чтобы вызвать волну возмущения, спровоцировать полемику и добиться сокращения рент бывших министров. В интервью газете Le Temps он отметил, что выступал за это еще до того, как стал членом правительства, однако другие партии не хотели обсуждать этот вопрос. Вместе с тем Кристоф Блохер признал, что возможные изменения в законодательстве не отразятся на нем, так как, по его словам, они не будут иметь обратной силы. Кроме того, он не уверен, что получит всю требуемую сумму – это будет зависеть от решения комиссии по финансовым вопросам.

Бывший министр заявил, что имеет право на ренту и не видит в сложившейся ситуации ничего странного. Он также не боится за репутацию своей партии, подчеркивая, что ей не повредят несколько газетных статей. Более того, Кристоф Блохер уверен, что не делать подарков государству – как раз в духе UDC и ее избирателей. Он не уточнил, как планирует распорядиться 2,77 млн франков, но опроверг слухи о том, что испытывает финансовые затруднения, упомянув, что ежегодная сумма его налогов превышает размер его ренты. Позднее он признался, что все же передаст свою ренту в качестве подарка, но не сказал, кому именно. Дочь Кристофа Блохера, депутат Национального совета от UDC Магдалена Мартулло-Блохер отметила, что не понимает, почему после заявления ее отца поднялась «буря в стакане воды», и добавила, что сегодняшний парламент, «позеленевший» после выборов 20 октября 2019 года, тратит бюджетные деньги понапрасну, одобряя совсем не те проекты, которые способствовали бы укреплению страны.

До настоящего времени швейцарский парламент отказывался рассматривать возможность сокращения рент, указывая на необходимость обеспечить независимость бывших членов правительства. Тем не менее, повод задуматься над оправданностью таких выплат у швейцарцев уже был: в 2003 году Рут Метцлер вышла из состава Федерального совета в 39 лет, а ее кресло главы DFJP как раз досталось Кристофу Блохеру. Газеты посвятили много статей тому, что в столь молодом возрасте она может ничего не делать, а только наслаждаться жизнью благодаря ренте размером более 200 тыс. франков. Дискуссии закончились, когда Рут объявила о своем решении работать в частной компании.

Интересно, что до сих пор бывшие министры ни разу не требовали выплатить им ренту за прошедшие годы. Правительство поручило федеральной канцелярии и министерству юстиции и полиции определить правила рассмотрения таких запросов в будущем.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.06
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 75.15

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Пять миллионов франков за пиццу

 Швейцарский лидер среди ресторанов итальянской кухни, сеть Molino только что инвестировала такую сумму в свою самую крупную «точку» - на площади Моляр, в центре Женевы.

Всего просмотров: 951

В Швейцарии судят сторонников «Исламского государства»

 6 июля прокуратура Конфедерации представила обвинительное заключение против двух швейцарцев в связи с их попыткой примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Всего просмотров: 795

Слабые стороны закона об эпидемиях

 В швейцарском законе об эпидемиях (LEp) не прописаны достаточно подробно условия покрытия расходов на лечение инфекционных заболеваний, подметили ученые Женевского университета. По этой причине пациенты могут оказаться в неравном положении.

Всего просмотров: 785
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Профессии будущего в Швейцарии

 Что происходит на рынке труда, какие новые профессии появились в последнее время, и какими качествами должны будут обладать соискатели в недалеком будущем? Комментарии швейцарских специалистов.

Всего просмотров: 1,783

Кристоф Блохер подарит свою ренту, но не государству

 Идейный вдохновитель Народной партии Швейцарии (UDC) и бывший федеральный советник Кристоф Блохер потребовал выплаты ренты, которая полагается ему после работы в составе правительства и от которой он в свое время отказался.

Всего просмотров: 293

Белорусские акции солидарности в Швейцарии

 Начавшаяся в Минске волна протестных настроений накануне президентских выборов в Беларуси докатилась и до Конфедерации.

Всего просмотров: 736
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top