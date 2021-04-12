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понедельник, 12 апреля 2021 года   

Неравная швейцарская власть|Le pouvoir suisse n’est pas paritaire

Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 12. 04. 2021.

Так проходила забастовка в Берне 14 июня 2019 г. (c) Nashagazeta

Исследование Обсерватории швейцарской элиты при Университете Лозанны пришло к безапелляционному выводу: в 2020 году ни одну из сфер власти в стране нельзя считать паритетной.

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Ceci est le constat sans appel de la recherche menée à l’Observatoire des élites suisses de l’Université de Lausanne.

Не секрет, что Швейцария отстает по части равенства полов Наша Газета посвятила этой теме множество материалов, которые вы, при желании, можете найти, порывшись в «поиске». Нынешнее сильное женское присутствие в Федеральном совете не решает проблему, а лишь «прикрывает» ее, что наглядно доказало исследование необычного учреждения при Институте политических наук Университета Лозанны. Предназначение Обсерватории швейцарской элиты (Obelis), а именно так оно называется,наблюдать за женщинами и мужчинами, занимающие ведущие позиции в политике, экономике, административной и академической сферах, чтобы лучше понимать отношения (и соотношение) власти в швейцарском обществе. Результаты работы исследователей сведены в банк данных и находятся в открытом доступе: на сегодняшний день вы можете ознакомиться с порядка 40 000 кратких биографий «сильных людей Швейцарии» в период с 1890 по 2020 годы, каждая из которых содержит информацию об их поле, социальном происхождении, национальности, образовании и различных занимаемых позициях.

Свежая информация, только что пополнившая эту базу данных, позволяет увидеть, какие области жизни постепенно открываются к присутствию женщин в высших эшелонах, а какие остаются исключительно мужским (у)делом.

В политике и администрации женщины представлены довольно хорошо соответственно 38,7% и 30,2%, но все же отставание налицо, особенно в высшей федеральной бюрократии.

Наши постоянные читатели знают, что швейцарки получили право голоса лишь в 1971 году, что объясняет их отсутствие в базе данных до 1980 года. С тех пор наблюдается нелинейный рост, как отражение политического контекста. Так, скачок с 9,5% женщин на выборных должностях в 1980 году до 22,9% в 2000-м может быть объяснен женской забастовкой 1991 года и последовавшим за ней вступлением в силу Закона о равенстве. Еще один скачок наблюдается в период между 2015 (29,2%) и 2020 (38,7%) годами – напомним, что 14 июня 2019 года имела место подробно описанная Нашей Газетой женская забастовка, в которой приняли участие сотни тысяч человек по всей стране. 

Экономика остается мужским бастионом: лишь 15,1% руководящих постов занимают в ней дамы. По мнению авторов исследования, это объясняется непрозрачностью процесса рекрутинга и определяемой им логикой кооптации. Эти два фактора «вынуждают» руководителей экономики предпочитать мужской междусобойчик. А ведь именно этот сектор «принял» в свои высшие ряды первую женщину еще в 1937 году. Ее профиль, подчеркивают авторы исследования, многое говорит об истории швейцарской экономики, ведь речь идет об Эльзе Сельв-Виланд, супруге Вальтера Сельва, отец которого был основателем Metallwerke Selve, крупнейшего промышленного предприятия-производителя медных сплавов, предшественника Swissmetal Industries. Заметим, что сама Эльзе из семьи предпринимателей, всегда конкурировавших с семьей Сельв. Так вот, вступление в брак с последующим восхождением по иерархической лестнице семейного предприятия эксперты частично объясняют особенностями структуры экономического сектора той эпохи, которые многие историки называют «семейным капитализмом». А попросту говоря, экономика держалась на «хороших швейцарских семьях» и прочных связях между ними, часто посредством брака. Брак как выгодная сделка? Этот «пережиток прошлого» процветает и сегодня.

После Эльзе Сельв-Виланд придется дожидаться 1980 года, чтобы увидеть женские имена в списках руководителей экономики, параллельно с их более активной ролью в политике. Однако реальная тенденция к росту начинает прослеживаться с 2000 года: 7,1% в 2000-м, 9,7% в 2010-м, 12% в 2015-м и 15,1% в 2020-м. Аналогичная ситуация в верхах администрации: 22,05% в 2015 году  и 30,2% в 2020-м трудно не связать этот скачок с забастовкой 2019 года.

Кто попал в группу лиц, отобранных для анкетирования? Среди политиков члены швейцарского парламента и Федерального совета, а также государственные советники 26 кантонов, муниципальные советники четырех крупнейших городов (Цюрих, Берн, Женева и Лозанна) и члены центральных комитетов основных политических партий.

В сфере экономики исследователей интересовали президенты и члены советов директоров и генеральные директоры 110 крупнейших предприятий страны, члены исполнительных комитетов основных ассоциаций и профсоюзов.

Что касается администрации, то здесь в выборку попали члены Федеральной канцелярии, главы администраций федеральных департаментов, директора всех федеральных служб, члены административных советов Национального банка Швейцарии и Федерального трибунала, а также члены внепарламентских комиссий.

 

 

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