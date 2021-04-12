Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 12. 04. 2021.
Исследование Обсерватории швейцарской элиты при Университете Лозанны пришло к безапелляционному выводу: в 2020 году ни одну из сфер власти в стране нельзя считать паритетной.|
Ceci est le constat sans appel de la recherche menée à l’Observatoire des élites suisses de l’Université de Lausanne.
Не секрет, что Швейцария отстает по части равенства полов – Наша Газета посвятила этой теме множество материалов, которые вы, при желании, можете найти, порывшись в «поиске». Нынешнее сильное женское присутствие в Федеральном совете не решает проблему, а лишь «прикрывает» ее, что наглядно доказало исследование необычного учреждения при Институте политических наук Университета Лозанны. Предназначение Обсерватории швейцарской элиты (Obelis), а именно так оно называется, – наблюдать за женщинами и мужчинами, занимающие ведущие позиции в политике, экономике, административной и академической сферах, чтобы лучше понимать отношения (и соотношение) власти в швейцарском обществе. Результаты работы исследователей сведены в банк данных и находятся в открытом доступе: на сегодняшний день вы можете ознакомиться с порядка 40 000 кратких биографий «сильных людей Швейцарии» в период с 1890 по 2020 годы, каждая из которых содержит информацию об их поле, социальном происхождении, национальности, образовании и различных занимаемых позициях.
Свежая информация, только что пополнившая эту базу данных, позволяет увидеть, какие области жизни постепенно открываются к присутствию женщин в высших эшелонах, а какие остаются исключительно мужским (у)делом.
В политике и администрации женщины представлены довольно хорошо – соответственно 38,7% и 30,2%, но все же отставание налицо, особенно в высшей федеральной бюрократии.
Наши постоянные читатели знают, что швейцарки получили право голоса лишь в 1971 году, что объясняет их отсутствие в базе данных до 1980 года. С тех пор наблюдается нелинейный рост, как отражение политического контекста. Так, скачок с 9,5% женщин на выборных должностях в 1980 году до 22,9% в 2000-м может быть объяснен женской забастовкой 1991 года и последовавшим за ней вступлением в силу Закона о равенстве. Еще один скачок наблюдается в период между 2015 (29,2%) и 2020 (38,7%) годами – напомним, что 14 июня 2019 года имела место подробно описанная Нашей Газетой женская забастовка, в которой приняли участие сотни тысяч человек по всей стране.
После Эльзе Сельв-Виланд придется дожидаться 1980 года, чтобы увидеть женские имена в списках руководителей экономики, параллельно с их более активной ролью в политике. Однако реальная тенденция к росту начинает прослеживаться с 2000 года: 7,1% в 2000-м, 9,7% в 2010-м, 12% в 2015-м и 15,1% в 2020-м. Аналогичная ситуация в верхах администрации: 22,05% в 2015 году и 30,2% в 2020-м – трудно не связать этот скачок с забастовкой 2019 года.
Кто попал в группу лиц, отобранных для анкетирования? Среди политиков – члены швейцарского парламента и Федерального совета, а также государственные советники 26 кантонов, муниципальные советники четырех крупнейших городов (Цюрих, Берн, Женева и Лозанна) и члены центральных комитетов основных политических партий.
В сфере экономики исследователей интересовали президенты и члены советов директоров и генеральные директоры 110 крупнейших предприятий страны, члены исполнительных комитетов основных ассоциаций и профсоюзов.
Что касается администрации, то здесь в выборку попали члены Федеральной канцелярии, главы администраций федеральных департаментов, директора всех федеральных служб, члены административных советов Национального банка Швейцарии и Федерального трибунала, а также члены внепарламентских комиссий.
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