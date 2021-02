Vote des femmes en Suisse: une si longue marche Par Brigitte Studer , historienne et professeure émérite d’histoire de l’Université de Berne

L'histoire du suffrage féminin en Suisse est charpentée par un apparent paradoxe:

Une démocratie qui se définit comme «la plus vieille du monde» et qui figure pourtant

parmi les dernières démocraties en Europe à accorder aux citoyennes le droit à la

participation politique. En réalité, c'est précisément cette ancienneté qui a barricadé

le champs des possibles pour les femmes. Nous aborderons dans cette conférence

les traits saillants du long combat des Suissesses pour l'égalité politique et les

facteurs explicatifs de la singularité helvétique.