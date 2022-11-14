Наша Газета рассказывала о том, что 20 октября этого года президент Швейцарской Конфедерации и одновременно ее министр иностранных дел Иньяцио Кассис сильно удивил всех, опубликовав в своем аккаунте в Twitter фотографию, сделанную в тот день в Киеве. Далее последовало объяснение, что о визите в Украину не было сообщено заранее из соображений безопасности, а основным источником информации для прессы так и остались твиты главы швейцарского правительства. Нет ничего удивительного в том, что реакции на этот визит были самые разнообразные, порой прямо противоположные, как и после рукопожатия Иньяцио Кассиса и Сергея Лаврова в Нью-Йорке.

История с визитом швейцарского президента в Киев получила неожиданное продолжение. Наши коллеги из газеты Le Temps выяснили, что Федеральный департамент иностранных дел подал в генеральную прокуратуру иск против неизвестного в связи с произошедшей утечкой информации.

Сотрудники швейцарского МИД, как и любые представители госструктур относятся к любой утечке информации скорее отрицательно, журналисты же – скорее положительно, причем в силу одного и того же обстоятельства: «утекает» обычно только важная информация, способная привлечь общественный интерес и вызвать резонанс – для госструктур это лишняя головная боль, а для СМИ успех и новые читатели/зрители/слушатели.

Вспомните последние громкие дела, и вы согласитесь, что последствия нарушения кем-то служебной тайны могут быть самые разнообразные, порой непредвиденные. В данном случае реакция МИДа Швейцарии вызвана тем, что просочившаяся в прессу информация могла поставить под угрозу жизнь главы правительства и сопровождавших его лиц. Дело нешуточное.

В условиях вооруженного конфликта можно понять, почему МИД хранил визит своего главы в Киев в тайне: несмотря на то, что на тот момент российская армия концентрировала свои действия на востоке Украины, угроза казалась всей территории страны, о чем неустанно напоминали (и продолжают напоминать) западные правительства. Мало кто отваживается лично и на месте выражать свою поддержку украинским властям и народу – так, визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, также запланированный на вторую половину октября, был отменен. Подготовка первого визита в Украину главы швейцарского правительства с момента начала конфликта требовала тщательнейшей проработки всех деталей. И полной секретности. В течение недель секрет удавалось сохранить, лишь накануне отъезда Иньяцио Кассис проинформировал своих коллег по Федеральному совету. И почти сразу выяснилось, что газета Blick, известная своей тягой к сенсациям, уже в курсе событий. Можно понять раздражение тех, кто готовил визит! «По возвращении из Украины, Иньяцио Кассис написал сотрудникам своего департамента, предупредив их о потенциальной опасности, которую может повлечь за собой нарушение тайны», – пишет Le Temps.

Хорошо, что все обошлось, а для Украины визит имел еще и конкретные позитивные последствия: уже через несколько Федеральный совет выделил на гуманитарную помощь ей дополнительные 100 миллионов франков, о чем на днях напомнила министр юстиции Карин Келлер-Суттер. Понятно, что поездка президента вызвала вопросы, особенно на фоне не утихающей дискуссии о нейтралитете Швейцарии, которая рискует продолжиться уже в рамках национального референдума. Понятно и то, что швейцарское правительство находится между двух огней: с одной стороны, влиятельная Народная партия Швейцария требует, чтобы оно не вставало открыто на сторону Киева (хотя говорить об этом, казалось бы, поздно), а с другой, отсутствие действий могло бы быть расценено всеми остальными, как поддержка России. Визит президента Швейцарской Конфедерации в Киев ответил по крайней мере на один вопрос.

Будучи журналистами, мы прекрасно знаем, как не терпится порой поскорее поделиться информационной «бомбой», не говоря уже о том, что информирование общественности – наша профессиональная обязанность. Однако знаем мы и то, что однодневный успех далеко не всегда оправдывает возможные долговременные негативные последствия. А что думаете по этому поводу вы, уважаемые читатели?