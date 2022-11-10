«Не стоит рассчитывать на устойчивую стабилизацию положения в Украине в обозримом будущем». Таким неутешительным прогнозом открывается правительственное коммюнике, распространенное после завершения пресс-конференции. Практическое последствие этого прогноза логично: срок действия защитного статуса S будет продлен.

Наши читатели знают, разумеется, что, вслед за началом агрессии России против Украины, 12 марта этого года Федеральный совет впервые активировал для приема украинских беженцев статус S, гарантирующий защиту на время присутствия реальной серьезной опасности. С тех пор такой статус получили более 67 000 украинцев.

Согласно правилам, статус S остается в силе до тех пор, пока Федеральный совет его не отменит. Обязательное условие для отмены – устойчивая стабилизация положения в Украине, которая означала бы, что серьезной опасности для жизни граждан больше не существует. Можно ли вообще говорить об «устойчивой стабилизации», пока продолжается война? Разумеется, нет. А значит, нет и предпосылок для отмены специального статуса. К такому выводу пришел и Федеральный совет: «Последние события показывают, что в настоящий момент такая стабилизация не реальна. Для ее возникновения военные действия должны быть прекращены на всей территории Украины».

Пока что срок действия статуса S продлен до 4 марта 2024 года – если, конечно, не произойдет что-то радикальное, тогда он будет отменен раньше. Принимая такое решение, правительство хочет внести ясность в положение как обладателей этого статуса, так и тех, кто еще подаст прошение о его получении, а также кантонов, коммун и работодателей.

Недавно Наша Газета писала о том, что трудности с трудоустройством украинцев связаны, в частности, и с тем, что многие из них рассматривают свое пребывание в Швейцарии как временное и не стремятся к нахождению долгосрочной работы. Несмотря на то, что война продолжается, на конец октября 2022 года 6 394 человека окончательно вернулись в Украину, из них 1 916 – с помощью швейцарских властей. Возможно, теперь положение слегка изменится. Несмотря на продление действия статуса S, разрешение на работу по-прежнему действительно лишь год. В этой связи Федеральный совет обратился с просьбой к кантонам продлить выданные разрешения еще на год после окончания срока их действия. Он также решил продлить особые меры сопровождения лиц, обладающих статусом S на уровне 3000 шв.франков в год на человека. Эти деньги, которые будут постепенно перечисляться кантонам, предназначены для оплаты языковых курсов – овладение языком облегчит процесс трудоустройства и участия в общественной жизни.

На вчерашней пресс-конференции министру юстиции был задан вопрос, не ожидает ли она нового притока украинских беженцев с началом зимы. «Пока что мы не наблюдаем такой тенденции, хотя вероятность есть, ведь энергетические инфраструктуры разрушены: нет электричества, отопления и так далее», – ответила Карин Келлер-Суттер. Федеральная советница высказала предположение, что ситуация, «наблюдавшаяся в начале войны, когда в день поступало до 1800 прошений о предоставлении убежища», не повторится, если только условия в Украине резко не ухудшатся. Она отметила также, что западные правительства, включая Швейцарию, делают все для того, чтобы украинцы могли провести зиму дома: Федеральным советом выделено 100 млн франков дополнительно – на отопительные установки, теплую одежду и другую гуманитарную помощь. (На днях мы рассказывали об аналогичной работе, проводимой Международным Красным Крестом.) «Новый исход беженцев не отвечает интересам ни западных стран, на самой Украины», – подвела итог федеральная советница.