Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 10 ноября 2022 года   

Статус S продлен до 4 марта 2024 года|Le statut de protection est prolongé jusqu’au 4 mars 2024

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 10. 11. 2022.

Министр юстиции Карин Келлер-Суттер во время вчерашней пресс-конференции

Об этом решении было сообщено на прошедшей вчера пресс-конференции с участием министра юстиции Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Суттер.

|

Cette décision a été annoncé hier lors d’unе conférence de presse avec la participation de Mme Karin Keller-Sutter, ministre de la Justice.

«Не стоит рассчитывать на устойчивую стабилизацию положения в Украине в обозримом будущем». Таким неутешительным прогнозом открывается правительственное коммюнике, распространенное после завершения пресс-конференции.  Практическое последствие этого прогноза логично: срок действия защитного статуса S будет продлен.

Наши читатели знают, разумеется, что, вслед за началом агрессии России против Украины, 12 марта этого года Федеральный совет впервые активировал для приема украинских беженцев статус S, гарантирующий защиту на время присутствия реальной серьезной опасности. С тех пор такой статус получили более 67 000 украинцев.

Согласно правилам, статус S остается в силе до тех пор, пока Федеральный совет его не отменит. Обязательное условие для отмены – устойчивая стабилизация положения в Украине, которая означала бы, что серьезной опасности для жизни граждан больше не существует. Можно ли вообще говорить об «устойчивой стабилизации», пока продолжается война? Разумеется, нет. А значит, нет и предпосылок для отмены специального статуса. К такому выводу пришел и Федеральный совет: «Последние события показывают, что в настоящий момент такая стабилизация не реальна. Для ее возникновения военные действия должны быть прекращены на всей территории Украины».

Пока что срок действия статуса S продлен до 4 марта 2024 года – если, конечно, не произойдет что-то радикальное, тогда он будет отменен раньше. Принимая такое решение, правительство хочет внести ясность в положение как обладателей этого статуса, так и тех, кто еще подаст прошение о его получении, а также кантонов, коммун и работодателей.

Недавно Наша Газета писала о том, что трудности с трудоустройством украинцев связаны, в частности, и с тем, что многие из них рассматривают свое пребывание в Швейцарии как временное и не стремятся к нахождению долгосрочной работы. Несмотря на то, что война продолжается, на конец октября 2022 года 6 394 человека окончательно вернулись в Украину, из них 1 916 – с помощью швейцарских властей. Возможно, теперь положение слегка изменится. Несмотря на продление действия статуса S, разрешение на работу по-прежнему действительно лишь год. В этой связи Федеральный совет обратился с просьбой к кантонам продлить выданные разрешения еще на год после окончания срока их действия. Он также решил продлить особые меры сопровождения лиц, обладающих статусом S на уровне 3000 шв.франков в год на человека. Эти деньги, которые будут постепенно перечисляться кантонам, предназначены для оплаты языковых курсов – овладение языком облегчит процесс трудоустройства и участия в общественной жизни.

На вчерашней пресс-конференции министру юстиции был задан вопрос, не ожидает ли она нового притока украинских беженцев с началом зимы. «Пока что мы не наблюдаем такой тенденции, хотя вероятность есть, ведь энергетические инфраструктуры разрушены: нет электричества, отопления и так далее», – ответила Карин Келлер-Суттер. Федеральная советница высказала предположение, что ситуация, «наблюдавшаяся в начале войны, когда в день поступало до 1800 прошений о предоставлении убежища», не повторится, если только условия в Украине резко не ухудшатся. Она отметила также, что западные правительства, включая Швейцарию, делают все для того, чтобы украинцы могли провести зиму дома: Федеральным советом выделено 100 млн франков дополнительно – на отопительные установки, теплую одежду и другую гуманитарную помощь. (На днях мы рассказывали об аналогичной работе, проводимой Международным Красным Крестом.) «Новый исход беженцев не отвечает интересам ни западных стран, на самой Украины», – подвела итог федеральная советница.

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, отступившейся от принципа нейтралитета. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

Перейти на страницу досье

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.01
CHF-EUR 1.01
CHF-RUB 61.92

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Наталья Громова: Роман Л. Шестова и В. Малахиевой-Мирович |
понедельник, 14 ноября 2022 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Два малоизвестных дома одного из самых известных архитекторов в мире

 Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в мир молодого Ле Корбюзье.

Всего просмотров: 1,481

Портрет русского дезертира

 По информации Государственного секретариата по миграции, с начала войны в Украине 160 россиян подали прошение о предоставлении им статуса беженца. Нам удалось встретиться с одним из них.

Всего просмотров: 1,272

«Дегенеративное» искусство и коллекция Курта Глазера в Базеле

 Базельский художественный музей представляет две выставки, объединенные общей темой: трагические события первой половины XX века.

Всего просмотров: 1,193
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Джулиано да Эмполи: «Стратегия Путина – сеять хаос»

 Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью автора романа «Кремлевский волшебник», удостоенного Гран-при Французской Академии и вошедшего в короткий список премии Гонкура.

Всего просмотров: 1,647

Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летие

 Редакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.

Всего просмотров: 1,561

Германия, Украина и швейцарские боеприпасы

 Берн в очередной раз ответил отказом на запрос Берлина разрешить реэкспорт швейцарского оружия в Украину. В чем причины этого решения?

Всего просмотров: 1,140
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top