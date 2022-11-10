Война в Украине разожгла дебаты о швейцарском нейтралитете. В то время как одни упрекают Берн в медлительности в вопросе присоединения к европейским санкциям и замораживания активов, другие убеждены, что Швейцария действует слишком поспешно и отходит от нейтрального курса. К последним относятся в основном представители правых политических сил. Тот факт, что Федеральный совет принял все ограничения Брюсселя в отношении России, вызвало в марте возмущение среди членов Народной партии Швейцарии, а ее бывший лидер Кристоф Блохер выступил с резкой критикой решений Федерального совета, обвинив Берн в том, что тот «нарушил нейтралитет». По сообщениям СМИ, за новой народной инициативой «Сохранить нейтралитет Швейцарии», сбор подписей в пользу которой начался во вторник, стоит именно Кристоф Блохер, хотя он и не входит в инициативный комитет.

Инициатива была выдвинута ассоциацией Pro Suisse, в которую вошли члены организации «Действие за независимую и нейтральную Швейцарию» (ASIN), объединения предпринимателей против вступления в ЕС и комитета «Нет постепенному членству в ЕС». На учредительном собрании Кристоф Блохер предложил участникам защищать Швейцарию, ее нейтралитет и суверенитет. Председателем ассоциации был выбран врач и предприниматель в области медицинских технологий из Цуга Стефан Ритикер, а вице-президентом – национальный советник от Народной партии Швейцарии Вальтер Вобманн, который ранее поддерживал инициативы против строительства минаретов и сокрытия лица в общественных местах.

Авторы инициативы предлагают закрепить понятие нейтралитета в Федеральной Конституции. В частности, статья 54 должна гласить, что Швейцария не может вступать ни в какие военные или оборонные союзы, но может с ними сотрудничать в случае прямого военного нападения. Однако совместное обучение с иностранными партнерами останется допустимым, а парламент сможет и дальше одобрять миротворческие миссии вооруженных сил. Берн также не должен участвовать в военных конфликтах между третьими государствами.

Более того, поправка к Конституции должна запретить Швейцарии принимать «невоенные принудительные меры» против воюющих государств, то есть санкции. Это, впрочем, не затрагивает обязательств Швейцарии перед ООН или предотвращения обхода невоенных принудительных мер, принимаемых другими государствами.

Наконец, Швейцария должна использовать свой постоянный нейтралитет для предотвращения и разрешения конфликтов и предоставлять свои услуги в качестве посредника.

Как уточняет SRF, понятие нейтралитета предполагает несколько трактовок. Так, интегральный нейтралитет предусматривает, что Швейцария не вмешивается в войны ни военным путем, ни с помощью экономических санкций. Дифференцированный нейтралитет означает, что Швейцария не вмешивается военными средствами, но может присоединиться к санкциям. А кооперативный нейтралитет позволил бы Швейцарии быть нейтральной, одновременно расширяя сотрудничество с военными альянсами. Последний вариант отстаивал министр иностранных дел Иньяцио Кассис – авторы инициативы рассматривают это как эрозию концепции нейтралитета.

В настоящее время права и обязанности нейтрального государства регулируются в соответствии с Гаагскими конвенциями 1907 года. Федеральный совет не считает целесообразным более широкое закрепление основного содержания нейтралитета в Конституции, так как это ограничило бы пространство для маневра в сфере безопасности и внешней политики.

Против инициативы выступают Либеральная, Зелено-либеральная и Социалистическая партии, а также «Центр». Но они не согласны между собой в том, какой должна быть правильная трактовка нейтралитета. Так, некоторые левые и центристские политики призывают к еще более резкому курсу, чем сегодня.

У Pro Suisse есть время до 8 мая 2024 года, чтобы собрать 100 000 подписей, необходимых для проведения референдума. Добавим, что ASIN уже выступала с инициативой о нейтралитете в 2011 году, предложив ограничить миссию армии за рубежом оказанием помощи при стихийных бедствиях. Однако авторам не удалось собрать достаточное количество подписей. Поддержит ли население новую инициативу, станет известно совсем скоро.