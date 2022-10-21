Министр иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис, исполняющий в этом году также обязанности президента страны, застал всех врасплох, опубликовав в четверг в своем аккаунте в Twitter фотографию из Киева. По соображениям безопасности ни о самом визите, ни о запланированных в его рамках мероприятиях заранее не сообщалось, а основным источником информации для прессы стали твиты швейцарского президента.

Иньяцио Кассис прибыл в столицу Украины Киев в четверг утром – поездом из Польши. На киевском вокзале его встретил швейцарский посол в Киеве Клод Вильд и заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис, написавший в Twitter, что это важный визит и отважный жест президента Швейцарии. Действительно, поездка сопряжена с риском. В последние дни Киев подвергается массированным обстрелам ракетами и беспилотниками со стороны России. По словам читательницы Нашей Газеты из Киева, «это новая волна террора: в феврале и марте не было так страшно». Учитывая ситуацию, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, например, отменил запланированную поездку в Украину, но Иньяцио Кассис от своих планов не отказался.

В состав швейцарской делегации вошли член Национального совета Марианна Биндер (партия «Центр»), член Совета кантонов Матиас Цопфи (Зеленая партия), директор Управления по развитию и сотрудничеству (DDC/Deza) Патриция Данци и делегат Федерального совета по торговым соглашениям Доминик Паравичини. Высокопоставленных гостей сопровождали сотрудники Федерального управления полиции (Fedpol).

Как написал Иньяцио Кассис в Twitter, цель поездки состояла в том, чтобы получить представление «о военной ситуации, гуманитарной обстановке и подготовительной работе по восстановлению страны». В Киевской области делегация побывала в населенных пунктах Иванков и Бородянка. «Я потрясен агрессивной войной против гражданской инфраструктуры и тронут стойкостью украинцев», - твитнул президент Конфедерации, подчеркнув, что гуманитарная поддержка Швейцарии необходима для того, чтобы страна смогла пережить зиму. Иньяцио Кассис также посетил Федоровку, где встретился с семьей, которая получила деревянный дом от предпринимателя из Аппенцелля Мартина Хубера. На сегодняшний день он передал оставшимся без крова украинским семьям семь домов.

Во второй половине дня Иньяцио Кассис встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Во время встречи с президентом Зеленским я выразил свою поддержку Украине. Мы говорили о гуманитарных потребностях и швейцарской помощи Украине на дву- и многосторонней основе», - сообщил Иньяцио Кассис в Twitter. Как уточняется в официальном коммюнике Федерального департамента иностранных дел, президенты обсудили ситуацию в стране, в частности, авиаудары России по жилым кварталам Украины, текущую обстановку на линии фронта и проблемы, связанные с приближающейся зимой.

Кроме того, во время своего пребывания в Киеве швейцарский президент встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, вместе с которым он в июле провел в Лугано Конференцию по восстановлению Украины. Напомним, что на этой встрече представители 38 государств и 14 международных организаций обсуждали план реконструкции страны после войны. Владимир Зеленский принял участие по видеосвязи. По словам Иньяцио Кассиса, представленный в Лугано план и определенные в нем принципы создают основу для инновационного восстановления.

В Киеве президент Кассис также подчеркнул солидарность Швейцарии с украинским народом и еще раз осудил серьезное нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины: «Швейцария последовательно призывает Россию в многосторонних органах, а также на двусторонних встречах к деэскалации и полному уходу с украинских территорий». В ходе встреч были подписаны меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области цифровой трансформации и два протокола о намерениях в вопросах кооперации в области пропавших без вести лиц и судебной экспертизы.

Теперь Иньяцио Кассис посетит Молдову, где побеседует с президентом Майей Санду о влиянии войны на страну и о гуманитарной ситуации. А на следующей неделе швейцарский президент отправится в Берлин, где примет участие в международной конференции экспертов по восстановлению Украины и расскажет о своих впечатлениях от посещения украинской столицы.

Некоторые швейцарские политики уже прокомментировали визит президента в Киев. «Швейцарии полезно поговорить со всеми сторонами в этой войне», - отметил в комментарии SRF председатель комиссии по внешней политике Национального совета Франц Грютер. Тем не менее, по его словам, сейчас неподходящее время для того, чтобы главной темой поездки делать реконструкцию страны: установление мира важнее. Именно поэтому он считает, что Швейцарии было бы желательно играть роль посредника между Украиной и Россией. «В то время как на Киев снова падают бомбы, он – единственный глава государства, который отправился туда», - заявил, в свою очередь, в комментарии Tribune de Genève представитель Либеральной партии Лоран Верли. По его мнению, Иньяцио Кассису было необходимо встретиться с украинским руководством, «точно так же, как для него было важно встретиться с Лавровым в ООН; именно поддерживая связь со всеми, Швейцария может помочь». Напомним, что в рамках прошедшей в сентябре в Нью-Йорке Генеральной ассамблеи ООН Иньяцио Кассис встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и обменялся с ним рукопожатием. У одних снимок вызвал возмущение, а другие посчитали рукопожатие частью разговора, который Швейцарии необходимо вести, если она намерена предлагать свои «добрые услуги». Отметим, что в мае в гостях у Верховной Рады побывали члены Национального совета, и реакции на это событие также были различными. Так, не все коллеги депутатов сочли эту поездку целесообразной, полагая, что Швейцария должна не выходить в этом конфликте на первый план, а пытаться способствовать его решению в тени.

Добавим, что Швейцария на протяжении многих лет поддерживает Украину в ее усилиях по проведению реформ и предоставляет гуманитарную помощь. Например, Берн оказывает поддержку населенным пунктам в Сумской и Черниговской областях, предоставляя свой опыт и материалы для восстановления и модернизации разрушенных объектов водоснабжения и канализации. С начала войны Швейцария доставила в Украину более 680 тонн гуманитарных грузов и закупила в Украине более 4750 тонн продовольствия для поддержки населения. Еще одна партия – материалы для тушения пожаров и расчистки завалов – в настоящее время находится в пути.