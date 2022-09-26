Реакция Швейцарии на последние события в России и Украине

Объявление о частичной мобилизации, сделанное президентом Владимиром Путиным в прошлую среду, стало, без преувеличения, бомбой, взорвавшей общественное мнение, а вместе с ним и контент мировых средств массовой информации. В Швейцарии единственным достойным «конкурентом» этой новости стал окончательный уход Роджера Федерера из профессионального спорта, и вряд ли это кого-то удивит.

Официальная Швейцария со всей серьезностью отнеслась к тезисам, сформулированным российским президентом в его 14-минутной речи, включая «и это не блеф» – насчет возможности применения ядерного оружия. В пятницу, 23 сентября швейцарский МИД опубликовал коммюнике, в котором однозначно осудил «референдумы», организуемые Россией на территории Украины. Тот факт, что слово «референдумы» взято в официальном документе в кавычки, сам по себе говорит о том, что швейцарские дипломаты не считают эту акцию легитимной. Впрочем, заявляется это в коммюнике и открытым текстом, который мы приводим полностью.

«Референдумы» по присоединению к Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября 2022 года в регионах Украины, частично оккупированных Россией. Они организованы назначенными Россией представителями. При этом, с позиции международного права, эти регионы являются, как и Крым, неотъемлемой частью Украины.

В соответствии с международным законодательством, Россия, в качестве господствующего захватчика, обязана уважать международное гуманитарное право, права человека и украинский правопорядок. Кроме того, господствующий захватчик не обладает суверенитетом на данных территориях. «Референдумы», организованные в регионах Украины, частично оккупированными Россией, проводятся в нарушение Конституции Украины. Они свидетельствуют о пренебрежении законом и противоречат международному праву. Швейцария не признает результаты этих голосований. Президент Конфедерации ясно изложил эту позицию министру иностранных дел Сергею Лаврову, в среду в Нью-Йорке. Кроме этого, вчера МИД вызвал российского посла и изложил и ему позицию Швейцарии.

Вслед за аннексией Крыма в 2014 году, Россия вновь нарушает международное право, организуя эти «референдумы» вопреки, в частности, принципу территориальной целостности и государственного суверенитета. Кроме этого, Россия нарушает международные обязательства, возложенные на нее в рамках различных двусторонних и многосторонних соглашений. Наконец, подобные действия противоречат Заключительному акту Хельсинских соглашений.

Швейцария никогда не признавала «народные республики» Луганска и Донецка, заявленные их самопровозглашенными представителями. 23 февраля 2022 Россия признала эти территории независимыми государствами. Федеральный совет немедленно осудил этот акт, как нарушающий международное право и посягающий на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Федеральный совет требует от России отказаться от проведения «референдумов» в Украине, не дать ход ожидаемым просьбам о присоединении этих регионов к Российской Федерации и воздержаться от новых действий в сторону оккупации и аннексии. Он внимательно и с большой тревогой следит за частичной мобилизацией в России и призывает Россию к дезэскалации и полному выводу своих вооруженных сил с украинских территорий».

Как вы все, конечно, знаете, к призывам Швейцарии Россия отнеслась индифферентно, референдумы начались в прошлую пятницу «по плану», а ни у кого не вызывающие сомнений результаты мир узнает завтра.

Тем временем в Швейцарии бурно обсуждается рукопожатие, которым обменялись Иньяцио Кассис и Сергей Лавров во время встречи в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября. В начале этого года Наша Газета обращала особое внимание читателей на символическую силу фотографий и на то, как они могут использоваться для оказание воздействия на общественное мнение. Так что мы понимаем возмущение некоторых швейцарских политиков при виде их улыбающегося президента, позирующего перед камерами с Сергеем Лавровым. Этот снимок, вместе со снимком рукопожатия с главой Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером появился в Твиттере российского министра иностранных дел, что было расценено некоторыми швейцарцами, как использование его в пропагандистских целях. Сам президент Швейцарской Конфедерации, также адепт этой социальной сети, ограничился фотографией, сделанной за столом переговоров – лица серьезные, no touching.

«Есть встречи, где стоит делать фотографии, а есть, где не стоит», – суммировал ситуацию национальный советник от Социалистической партии Цюриха Фабио Молина, добавив при этом: «Справедливо и правильно, что Швейцария продолжает диалог с Россией». В корне не согласен с ним глава парламентской группы Центра Маттиас Бреги (кантон Вале), считающий «невероятным, что мы позволяем российской пропагандистской машине использовать себя с помощью фотографии». Президент Либерально-радикальной партии Тьерри Бюркарт встал на защиту Иньяцио Кассиса, заявив, что, если Швейцария «намерена предлагать свои добрые услуги, то ей надо продолжать говорить с Сергеем Лавровым, и рукопожатие – часть этого разговора».

Ставя себя на место Иньяцио Кассиса, мы полагаем, что это был тот редкий случай, когда он пожалел об отмене санитарных ограничений. Однако нам тоже представляется более важным смысл сделанного швейцарским МИДом заявления, а также то, что, после начала частичной мобилизации в России, здесь задумались о судьбе растущего числа новых российских диссидентов. Вряд ли стоит напоминать нашим читателям, что у многих российских граждан нет загранпаспорта, что получить шенгенскую визу сейчас сложно, а жизнь в Швейцарии мало кому по карману. Именно поэтому гораздо более популярными направления исхода несогласных с властью россиян стали Армения, Грузия и Турция. Ситуацию может частично изменить политическое решение. Уже в прошлую среду национальная советница от Социалистической партии Селин Видмер обратилась к Федеральному совету с просьбой вернуть посольствам Швейцарии возможность предоставлять убежище, отмененную в 2013 году. «Швейцария должна помочь россиянам, критикующим режим, – сказала она. – Чем больше мы им поможем, тем больше поспособствуем прекращению этой войны». Ей вторит директор Швейцарской организации помощи беженцам Мириам Беренц: «Россияне, отказывающиеся от военной службы по религиозно-этическим соображениям, и дезертиры должны иметь доступ к защите. То есть доступ к процедуре предоставления убежища, с тем чтобы уровень опасности, которой они подвергаются, мог рассматриваться в каждом конкретном случае».

Но Швейцария – страна строгих правил. Согласно Государственному секретариату по миграции (SEM), одного отказа от военной службы или дезертирства недостаточно для того, чтобы быть признанным беженцем, даже если в России за это грозит десять лет тюрьмы. Каждый россиянин должен будет изложить дополнительные причины, объясняющие его бегство. При этом представитель SEM Лукас Ридер подтвердил газете Tribune de Genève, что SEM «внимательно следит за положением российских дезертиров и «альтернативщиков». По его словам, вслед за объявлением частичной мобилизации в России не произошло значительно увеличения ходатайств о предоставлении убежища в Швейцарии: в июне их было 23, в июле 11 и 18 в августе.

К возможному послаблению со стороны Швейцарии в отношении приема россиян настороженно отнесся посол Украины в Конфедерации Артем Рябченко, заявив, что они могут представлять опасность для этой страны. Россия может воспользоваться этой возможностью для инфильтрации своих агентов в Швейцарию и ЕС, объяснил он в интервью, опубликованном вчера в SonntagsZeitung и вошедшем в сводку RTS, добавив: «Мы знаем, что в прошлом в Швейцарии проживало много русских шпионов. Не надо это поощрять».

Посол напомнил, что положение россиян в корне отличается от положения украинцев. Последние должны были бежать, поскольку Россия навязала им «войну, противоречащую международному праву», при этом бежали, в основном, женщины и дети, а мужчины остались защищать свою страну. Россияне же до сих пор мало сопротивлялись атаке на Украину. «То, что сейчас больше людей выходят на улицы, – это позитивный сигнал. Может быть, готовится исторический поворот».

Рукопожатие Кассиса-Лаврова г-н Рябченко комментировать не стал, разумно заметив, что без диалога выхода из войны не найти, и в очередной раз поблагодарив Швейцарию и ее президента за их усилия по поиску этого выхода.